Ніколя Саркозі відпустили з-під варти, але він досі під слідством

Копирайт изображения EPA Image caption 2007 року Саркозі (у статусі президента) уклав низку великих торгових угод з Лівією

Колишнього президента Франції Ніколя Саркозі звільнили з-під арешту після допиту, що тривав понад добу, у справі про ймовірне фінансування його президентської кампанії 2007 року покійним нині лідером Лівії Муаммаром Каддафі.

Через ці звинуваченнями екс-президента допитували й раніше.

63-річний Саркозі категорично їх відкидає.

2012 року Ніколя Саркозі спробував повернутися у велику політику, висунувши свою кандидатуру в президенти, але програв соціалісту Франсуа Олланду.

Як повідомляє агентство AFP з посиланням на джерела в прокуратурі, Саркозі відпустили на свободу, проте агентству не вдалося підтвердити або спростувати інформацію, що підозри з колишнього президента зняті.

Розслідування звинувачень в тому, що передвиборчий штаб Саркозі отримував фінансову допомогу від Каддафі, розпочалося ще в 2013 році.

У вівторок поліція також допитала Бріса Ортефе - одного з наближених до Саркозі й колишнього міністра в його уряді.

Копирайт изображения Reuters Image caption Затриманий в Лондоні Александр Джурі намагається уникнути екстрадиції до Франції

У рамках розслідування цієї справи в Лондоні в січні за підозрою у відмиванні грошей заарештували колишнього радника Саркозі Александра Джурі, який зараз намагається уникнути екстрадиції до Франції.

Громадянин Швейцарії Джурі відкидає всі звинувачення і стверджує, що розслідування політично мотивоване, повідомляє агентство Reuters.

Бізнесмена називали посередником в переговорах з лівійськими спонсорами, пише Le Monde.

Вперше про те, що передвиборчий штаб Саркозі отримував гроші від Каддафі, повідомив франко-ліванський бізнесмен Зіяд Такіеддін. Його слова підтверджують деякі колишні високопоставлені лівійські чиновники.

Французька преса відзначає, що, хоча допити у цій справі проходили й раніше, вперше Ніколя Саркозі заарештували у зв'язку з лівійськими звинуваченнями.

Його також на нетривалий час затримували 2014 року через розслідування порушень правил фінансування передвиборчих кампаній. Це був перший в історії арештом колишнього президента Франції.

Копирайт изображения AFP Image caption Зіяд Такіеддін стверджує, що особисто доставляв штабу Саркозі гроші з Лівії

У чому конкретно звинувачують Саркозі?

У листопаді 2016 року Зіяд Такіеддін повідомив французькому новинному порталу Mediapart, що в 2006-2007 роках він особисто передав Ніколя Саркозі і главі його штабу Клод Геан три валізи, набиті банкнотами по 200 і 500 євро.

Такіеддін стверджував, що гроші надійшли від Каддафі, і що загальна сума сягала п'яти мільйонів євро.

У вівторок Клод Геан заявив сайту franceinfo, що ніколи "не бачив ані цента лівійських грошей".

На початку цього року проти нього порушили офіційне слідство у зв'язку з банківським переказом на 500 тисяч євро в 2008 році.

Він заперечує, що скоїв правопорушення, і стверджує, що гроші отримані від продажу двох картин.

Газета Le Monde повідомляє, що Башир Салех, який на той час очолював Лівійський суверенний фонд національного добробуту, підтверджує, що Муаммар Каддафі фінансував кампанію Саркозі.

Саркозі загрожують звинувачення в зловживанні службовим становищем у корисливих цілях, шахрайстві, використанні краденого майна та відмиванні грошей.

У чому ще звинувачують Саркозі?

Ніколя Саркозі має постати перед судом й за іншими звинуваченнями в нелегальному фінансуванні своєї передвиборчої кампанії.

Його звинувачують у веденні подвійної бухгалтерії, щоб не перевищити офіційний ліміт у 22,5 млн євро, встановлений законом як максимум витрат на передвиборчу кампанію 2012 року.

Сам Саркозі стверджує, що не знав про те, що ліміт був перевищений.

Саркозі визнали невинним у тому, що під час кампанії 2007 року, він що таємно отримував фінансову допомогу від мільярдерки Ліліани Бетанкур, з нього також зняли звинувачення у спробі вплинути на слідство.