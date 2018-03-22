Справа Савченко: гранати, секс і звинувачення Луценка

Копирайт изображения UNIAN Image caption Надія Савченко принесла на засідання комітету Ради два гранати

Комітет Верховної Ради з питань регламенту рекомендував парламенту дати згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Надії Савченко.

Генпрокурор Юрій Луценко представив на засіданні комітету підозру щодо Надії Савченко за звинуваченням у посяганні на повалення конституційного ладу та вчинення теракту у Києві.

Вона нібито планувала вбивство керівників України, обстріл центру Києва з мінометів та вбивства депутатів всередині Верховної Ради.

Надія Савченко заперечила свою вину у підготовці терактів, наполягаючи, що це була спеціальна політична провокація, і реальних планів вчиняти насильницькі дії у неї не було. Проте самі факти, описані у підозрі, мали місце.

Надія Савченко принесла на засідання комітету два їстівні гранати, щоб здивувати депутатів.

Також, виступаючи на комітеті, пані Савченко заявила, що у 22 роки до неї в армії домагався начальник штабу частини, в якій вона служила. Зараз той нібито є Героєм України.

Звинувачення прокуратури

Генеральний прокурор представив подання щодо зняття з Надії Савченко недоторканності та надання згоди на її арешт.

Юрій Луценко заявив, що у листопаді 2017 року Надія Савченко та Володимир Рубан вступили у змову для повалення конституційного ладу та захоплення влади.

Вони нібито планували терористичну атаку на центр столиці, де зосереджені адміністративні та житлові будинки. Про це у них нібито була домовленість з керівником "ДНР" Олександром Захарченком.

Для проведення операції, вчинення теракту і знищення керівництва України Савченко нібито спробувала завербувати офіцерів 8 полку спецназу, які перебували на лінії розмежування.

А після того, як офіцерам вже дали гроші для проведення операції, вони нібито повідомили про це СБУ і надалі фіксували всі дії Надії Савченко та Володимира Рубана.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Надія Савченко ствердждує, що не планувала жодних терактів, а всі докази слідства - це блеф та спеціальна гра політика

У листопаді 2017 році Савченко та Рубан нібито вперше з'їздили в "ДНР", купили там зброю та завезли в Україну.

Згодом на військовому полігоні біля Хмельницького пані Савченко та Володимир Рубан, де вони випробовували зброю, виклали план замаху на президента, повалення конституційного ладу та вчинення теракту у Верховній Раді.

Вдруге Володимир Рубан за домовленістю із Савченко заїхав на територію "ДНР" 6 березня 2018 року.

Там він нібито отримав зброю від двох командирів частин - офіцерів Збройних сил Росії.

У представленій підозрі також вказано, що пані Савченко брала участь у розробці нападу на Петра Порошенка, обстрілу з мінометів центру Києва, а також особисто могла застосувати зброю у залі парламенту.

Окрім президента, вони нібито планували вбити керівника уряду, міністрів та народних депутатів.

Юрій Луценко наполягав, що всі записи та зйомки у цій справі погоджені судом та законні.

Гранати і секс Савченко

На засідання комітету Надія Савченко жартома принесла два їстівні гранати, які несподівано виклала просто на свій стіл.

Минулого четверга у парламенті був значний ажіотаж через чутки, що пані Савченко приносила у Раду дві бойові гранати. Але цю інформацію так і не довели, а Савченко заперечила, що приносила бойові гранати.

"Все так, пане Луценко, та не так", - почала захищатись пані Савченко.

Вона розповідала, що вербувати намагались її не раз, і офіцери, про яких говорив пан Луценко, спочатку нібито прийшли до неї.

"Я чудово знала, що всі розмови пишуться. Я вирішила, що якщо ми ризикуємо бути звинуваченими в агентах Кремля, то чому цей брєд не довести до кінця", - заявила пані Савченко.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Надія Савченко каже, що підривати купол парламенту немає сенсу, і це був жарт

Вона наполягала на тому, що всі події, у яких її звинувачує слідство - це інсинуація та політична провокація, яку свідомо чинила Надія Савченко, і жодних планів когось убивати не було.

Зброю вона завозила в Україну нібито для того, щоб від неї не постраждали українські військові. А у "ДНР" їздила для того, щоб передавати допомогу українським військовополоненим.

"Я малювала конструкції, які неможливі до виконання. Я придумала сюрреалізм", - наполягала пані Савченко.

Всі плани атак, за її словами, це були вигадки та вигадані схеми, які ніхто не планував втілювати у життя.

Вона стверджує, що нікого в Раді не планувала закидати гранатами. Окрім того, за її словами, обстрілювати купол парламенту, в чому її теж звинувачують, немає сенсу - він занадто міцний.

"Я можу зіграти в театрі, але це не означає, що це може бути реалізованими. В кожного українця є мрія, щоб Верховна Рада зірвалась", - наполягала пані Савченко.

Я можу зіграти в театрі, але це не означає, що це може бути реалізованими. В кожного українця є мрія, щоб Верховна Рада зірвалась Надія Савченко, член парламенту

Під час своєї промови Надія Савченко також розповіла, що один з Героїв України сексуально домагався до неї, коли вона починала службу в армії.

Розповідаючи про агентів СБУ в армії, вона заявила, що у 22 роки до неї домагався начальник штабу частини, де вона тоді служила. А зараз він, мовляв, є Героєм України та високим армійським чином.

Відбитись від домагань вона змогла тільки написавши на себе анонімку, що вона співпрацює з СБУ.

Ще одна сексуальна тема з'явилась, коли пані Савченко розповідала, що агенти влади намагались її вербувати після повернення з Росії через секс.

"Коли тебе починають вербувати, в перший же день знайомства затягуючи тебе в ліжко. Не виходить тебе - затягують твою сестру. Не виходить сестру - затягують твою помічницю. Ну, якось, знаєте, у нього не встав, у мене не змокріло. Ну, так вийшло. Не ведусь я на такі дешеві вербовки", - згадала пані Савченко.

"Жуйте гранати"

"Українці, насолоджуйтесь шоу, і всім рекомендую гранати", - завершила свій виступ пані Савченко.

Жоден з депутатів комітету не став на її захист, у неї тільки уточнювали, чи мали місце факти, про які говорив пан Луценко.

Фактично, вона їх підтвердила, але наголосила, що це була інсинуація.

Наприкінці засідання Надією Савченко та Юрієм Луценком сильно посперечалися.

Юрій Луценко у запалі нагадав історію приєднання Австрії до гітлерівської Німеччини та те, як у 1930-х роках нацисти здійснили атаку на керівників Австрії.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Юрій Луценко допускає, що після знищення української влади до України міг повернутись Віктор Янукович

"Та вам би історію викладати", - перебила його Надія Савченко.

Вона звинуватила його у тому, що Юрій Луценко під час протестів 2014 року пив алкоголь і крав гроші, а потім закликав до силового повалення Віктора Януковича.

"Жуйте гранати!" - грубо відповів їй генпрокурор.

Він пішов далі, згадавши колишнього президента.

"Ви хотіли розстріляти центр Києва з мінометів, а Янукович потім хотів повернутись до України, бо вважає себе легітимним", - перейшовши на крик заявив Луценко.

Після такої гарячої дискусії профільний комітет одноголосно підтримав і притягнення Надії Савченко до відповідальності, і дозвіл на її арешт.

Верховна Рада розгляне ці подання вже у найближчі години, а Юрій Луценко анонсував багато цікавих відео, які підтвердять вину Савченко.

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