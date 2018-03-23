Убивство Вороненкова: коли покарають винних?

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Рік тому, 23 березня, у центрі Києва застрелили екс-депутата Державної думи Дениса Вороненкова. У Генеральній прокуратурі запевняють, що злочин розкрили, але притягти винних до суду не можуть: замовники перебувають за межами України.

У березні 2017-го прокуратура одразу ж заявила, що розглядає дві версії вбивства Вороненкова: як свідка у справі про державну зраду Віктора Януковича і у справі про контрабанду і корупцію державних структур Росії.

Тоді ж прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав "абсурдною" версію про російський слід у вбивстві. А у російській пресі та політичних колах обговорювалася версія, пов'язана із бізнесом самого екс-депутата Держдуми.

Однак восени минулого року, заявляючи про розкриття злочину, генпрокурор Юрій Луценко сказав про інші мотиви.

Помста, збіг інтересів?

Замовником убивства він назвав росіянина Володимира Тюріна, який раніше вісім років був цивільним чоловіком дружини Вороненкова, Марії Максакової.

"Причина злочину - помста (...) своїй колишній дружині, і це збіглося з інтересами ФСБ з усунення Вороненкова. Тюрін погодився на фінансування і організацію вбивства в обмін на преференції з боку російських спецслужб, які стосуються контролю кримінальних угруповань на території Росії і деяких країн СНД", - заявив Юрій Луценко у жовтні 2017 року.

Кажучи про "збіг із інтересами ФСБ", Юрій Луценко вказував на свідчення Вороненкова у справі екс-президента Януковича щодо присутності в Україні російських військ.

Організатором убивства Дениса Вороненкова генпрокурор назвав сина Володимира Тюріна - Дмитра. Безпосередньо скоювали замах і вбивство п'ятеро громадян України. Двох із них правоохоронцям вдалося затримати.

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Кілера - громадянина України, 28-річного Павла Паршова - смертельно поранив охоронець екс-депутата. Він не приходив до тями і помер у лікарні.

Паршов, за даними слідства, воював на Сході у складі батальйону "Донбас", хоча командири згодом твердили, що він втік із зони АТО.

У прокуратурі повідомили, що у жовтні минулого року звернулися до Росії із запитом про екстрадицію Володимира Тюріна, але поки що вона не відбулася. Де саме перебуває ця особа, не відомо. Кілька днів тому Україна звернулася до Інтерполу з проханням оголосити Тюріна в міжнародний розшук.

Суперечливі факти біографії

Денис Вороненков був депутатом Державної думи і входив до фракції КПРФ у 2011-2016 роках.

У жовтні 2016-го разом із дружиною, оперною співачкою Марією Максаковою переїхав до України. 6 грудня 2016 року отримав громадянство України. Причиною втечі із Росії він називав переслідування влади за його політичні погляди.

Відомо, що він був серед тих депутатів Держдуми, які у березні 2014 голосували за анексію Криму. Пізніше в інтерв'ю він заявляв, що був змушений голосувати саме так через страх за свою родину.

У Росії проти Дениса Вороненкова порушили кримінальну справу. Слідчий комітет звинуватив депутата в рейдерському захопленні будівлі в центрі Москви.

Відбувся суд, майно повернули попередньому власнику, усі фігуранти отримали умовні терміни. Дениса Вороненкова у лютому 2017 року оголосили у федеральний і міжнародний розшук. Його звинуватили в шахрайстві та фальсифікації відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб.

На той момент, від жовтня 2016-го, Денис Вороненков разом із дружиною і дитиною вже перебував в Україні. У грудні він отримав українське громадянство.

Політик активно співпрацював із прокуратурою у справі про державну зраду Віктора Януковича, давав свідчення як безпосередній учасник голосування за анексію Криму у Держдумі. Він також виступав із різкими заявами на адресу влади Росії.

"У мене був вибір без вибору - або вони зі мною розберуться, або виїжджати з країни", - запевняв він в інтерв'ю виданню "Цензор.нет".

Денис Вороненков твердив, що у 2007 році на нього скоїли замах в центрі Москви і що це сталося під час розслідування так званої справи "Трьох китів" - таку назву отримала справа про контрабанду меблів.

За інформацією російської "Новой газеты", в 2005 році Вороненков став штатним негласним співробітником Федеральної служби з контролю за обігом наркотиків, яку згодом ліквідували.

Інший екс-депутат Державної думи Ілля Пономарьов, який також отримав політичний притулок в Україні, розповідав, що останні роки перед загибеллю Денис Вороненков боявся за своє життя.

Пан Пономарьов твердив, що його колега мав давню ворожнечу із впливовим генералом російських спецслужб і неодноразово отримував погрози.