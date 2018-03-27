Депутати думають, як Савченко позбавити "Героя"

Копирайт изображения УНІАН Image caption Надія Савченко демонструє нагородні атрибути Героя України, 22 березня 2018

Після арешту Надії Савченко політики почали обговорювати доцільність присвоєння їй Героя України. Чи можна позбавити цього звання, і чи існує відповідний механізм? ВВС News Україна досліджує це.

Звання Герой України є найвищою державною нагородою, яку дають за геройський вчинок або трудове досягнення. Героєві вручається орден "Золота Зірка" або "Орден Держави".

Ця нагорода з'явилася в 1998 році - після того, як президент Леонід Кучма видав відповідний указ.

За цей період, станом на жовтень 2017 року, звання присвоїли 439 людям.

За що і кому давали

Найбільше нагород видав нинішній президент - понад 150. Наступним за кількістю вручених нагород є Леонід Кучма - 132, Віктор Ющенко - 114 та Віктор Янукович - 40.

Першим найвищу нагороду отримав президент Національної академії наук України Борис Патон. У 1998 році йому вручили "Орден Держави" за визначні досягнення в науці.

Далі президенти активно нагороджували українців за досягнення в різних галузях, в залежності від пріоритетів того чи іншого глави держави.

Леонід Кучма спочатку давав Героя України науковцям, військовим, льотчикам, дояркам, конструкторам та керівникам підприємств. Потім пішли спортсмени, політики, керівники міністерств та відомств.

В останній рік президентства (2004) Кучма видав рекордну за роки його керування країною кількість нагород - 41. Тоді, наприклад, Героями України стали відомі політики Сергій Тулуб, Юрій Бойко та Володимир Литвин.

Віктор Ющенко переважно нагороджував митців, істориків, письменників та діячів культури.

У 2005 році він надав звання Героя України вбитому журналісту Георгію Гонгадзе, у 2007 році - командиру УПА Роману Шухевичу, а в 2010 році - провіднику ОУН Степану Бандері.

Віктор Янукович в роки свого президентства вручав найвищу нагороду в основному гірникам та металургійникам, керівникам підприємств, рідше - діячам культури та релігії.

В ті роки Героями стали предстоятель Української православної церкви Московського патріархату митрополит Володимир та актор Богдан Ступка.

А вже за Петра Порошенка найвищу державну нагороду отримують здебільшого військовослужбовці, й часто - посмертно. Також він надав це звання героям "Небесної сотні", які загинули під час подій на Євромайдані.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Учасник Революції гідності Михайло Жизневський став першим іноземцем, якому дали звання Героя України

У березні 2015 року Героєм України стала Надія Савченко, яка на той час перебувала в російській в'язниці.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Президент вручає Надії Савченко зірку Героя України, травень 2016 року

Герой чи ні?

У ЗМІ та соцмережах обурюються, що деякі власники найвищої нагороди підтримали анексію Криму та дії Росії на Донбасі. При цьому вони досі є Героями України.

Наприклад, український політик Борис Дейч під час анексії у 2014 році агітував жителів Криму йти на так званий референдум і голосувати за приєднання до Росії.

Ще один Герой України, гендиректор виноробної компанії "Масандра" Микола Бойко теж підтримав анексію Криму. Та попри це, потрапив в поле зору "прокурора Криму" Наталії Поклонської за розкрадання на заводі й став втікачем.

Проте найбільшого ажіотажу навколо питання присвоєння та можливого позбавлення найвищої державної нагороди викликала ситуація з Надією Савченко, яку підозрюють в підготовці теракту.

Про необхідність позбавлення Савченко звання заговорили в парламенті.

Депутат Народного фронту Дмитро Тимчук в розмові з BBC News Україна наголошує, що звання Герой України надається саме за визначні вчинки.

"Я відверто кажучи, не дуже розумію. які визначні вчинки щодо національної оборони та національної безпеки вчинила пані Савченко. Ми ще не розібралися і досить мало знаємо про обставини, за яких вона потрапила в полон", - звертає увагу депутат.

У відповідь Надія Савченко заявила, що не віддасть свою нагороду.

"Я вже доводила, що є Героєм України в московських тюрмах проти ворога зовнішнього, доведу і вам, внутрішнім ворогам, що я таки Герой України", - сказала вона, виступаючи в парламенті під час зняття з неї недоторканості.

Відсутня процедура

В українському парламенті визнають, що в державі відсутня процедура позбавлення звання Героя України.

"Це питання потрібно врегулювати, законодавчо прописати процедуру позбавлення звання Героя України, якщо воно було дискредитовано ", - каже депутат БПП Ірина Фріз в коментарі BBC News Україна.

За її словами, потрібно чітко прописати не лише "як давати цю високу нагороду, але і те, як позбавляти".

Пані Фріз додає, що в парламенті вже обговорюють це питання. І якщо буде створена відповідна робоча група, то депутати не виключають, що необхідний законопроект зареєструють і розглянуть.

Дмитро Тимчук додає, що кожна нагорода має свій статут. "І нам потрібно з'ясувати, на якій підставі Савченко її отримала", - каже депутат.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Надія Савченко під час засідання Шевченківського райсуду Києва з обрання їй запобіжного заходу, 23 березня 2018 рік

На одному із попередніх засідань Комітет з нацбезпеки обговорив це питання. Депутати вирішили провести консультації щодо можливого звернення до суду щодо позбавлення Савченко звання.

Юристи на замовлення депутатів мають провести аналіз ситуації.

За словами Дмитра Тимчука, позбавити цієї нагороди Савченко можна через суд.

"Однак прозвучала і альтернативна думка, що сама нагорода була видана з порушенням статуту. І ми вирішили звернутися до юристів", - каже пан Тимчук.

Політолог Володимир Фесенко вважає, що питання позбавлення такої нагороди сьогодні відкрите і його потрібно вирішити.

"Що стосується Савченко, то ситуація дуже неоднозначна. І тут небезпечний прецедент", - вважає він.

За його словами, позбавляти її звання варто лише тоді, коли будуть дуже вагомі докази, наприклад, того, "що вона дійсно стала агентом російських спецслужб".

Справа Савченко, на думку експерта, формально може стати приводом для позбавлення нагороди, але це викликає певні сумніви.

"Людина свідомо пішла на злочин, але це не пов'язано з тим, як вона отримала звання. А Герої України теж, на жаль, можуть бути злочинцями", - каже він в коментарі BBC News Україна.

Так сталося, наприклад, з першим заступником губернатора Миколаївської області, який теж має звання Героя України. Влітку 2016 року чоловіка, ім'я якого слідчі не назвали, затримали під час одержання хабара в 92 тисячі доларів.

Чи позбавляли раніше?

Присвоєння Степану Бандері та Роману Шухевичу звання Героя України за президентства Віктора Ющенка викликало дискусії в політичних та експертних колах.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Портрет Степана Бандери під час "Маршу Слави Героїв" у Києві, 14 жовтня 2017 рік

Відповідні укази президента оскаржили в донецьких судах, які в результаті визнали присвоєння Бандері та Шухевичу звання недійсними.

Після довгих судових розглядів у серпні 2011 року Вищий адмінсуд України підтвердив законність цього рішення попередніх судів.

Адміністрація президента Віктора Януковича публічно оголосила, що відповідні укази Ющенка втратили чинність.

Після цього до нинішнього президента Петра Порошенка неодноразово надходили звернення із закликом повернути Бандері та Шухевичу звання Герой України, однак конкретних рішень керівництва держави щодо цього поки що не було.

Володимир Фесенко вважає, що така схема не буде проектуватися на ситуацію із Савченко. Ключову роль гратиме те, які саме докази проти неї знайдуть під час розслідування кримінальної справи.

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