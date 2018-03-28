+7 від НАТО. Хто ще висилає російських дипломатів

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НАТО, США, Україна, Канада, більшість країн ЄС та інші країни продовжують висилати російських дипломатів через скандал із отруєнням колишнього розвідника Сергія Скрипаля у британському місті Солсбері.

У середу до переліку долучилася Чорногорія, яка оголосила персоною нон грата одного російського дипломата і відкликала згоду на призначення почесного консула РФ у республіці.

У вівторок НАТО ухвалило рішення вислати 7 (з 20-ти акредитованих) дипломатів з російської місії, а також відмовити у заявках на акредитацію ще трьом.

Молдова оголосила персонами нон грата трьох російських дипломатів.

Двох російських дипломатів вислала Австралія і ще одного Ірландія.

Болгарія викликала свого посла в РФ для консультацій, а Словаччина посла РФ.

А от Люксембург та Нова Зеландія заявили, що не змогли знайти російських шпигунів для висилки.

Вислання російських дипломатів Країна чи організація Кількість дипломатів чи розвідників США 60 Велика Британія 23 Україна 13 НАТО 7 Канада 4 Німеччина 4 Франція 4 Польща 4 Чехія 3 Литва 3 Молдова 3 Італія 2 Албанія 2 Австралія 2 Іспанія 2 Данія 2 Нідерланди 2 Ірландія 1 Швеція 1 Естонія 1 Латвія 1 Румунія 1 Фінляндія 1 Норвегія 1 Хорватія 1 Угорщина 1 Македонія 1 Чорногорія 1 Загалом: 151

Міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон у своєму Twitter заявив, що скоординована висилка російських дипломатів із США, Канади та низки європейських країн є "найбільшою колективною висилкою російських шпигунів, яка коли-небудь мала місце".

МЗС Російської Федерації висловило протест через висилку дипломатів, назвали такий крок "недружнім" та пообіцяли відреагувати.

У четвер на саміті у Брюселі лідери ЄС погодилися із позицією Великої Британії, що Росія "дуже ймовірно" несе відповідальність за атаку в Солсбері.

Рекордсменом за кількістю висланих стали США, які вислали 48 дипломатів посольства Росії та 12 осіб - з ООН у Нью-Йорку, а також закрили консульство РФ у Сіетлі.

Також значну кількість, а саме 13 дипломатів, вирішила вислати Україна.

"У відповідь на цинічну хімічну атаку в Солсбері (Велика Британія) Україна у дусі солідарності з нашими британськими партнерами та трансатлантичними союзниками, та в координації з країнами ЄС, ухвалила рішення про видворення з української території 13 російських дипломатів із тих небагатьох, що залишилися. Бо як відомо, наші дипломатичні стосунки з РФ де-факто заморожені," - написав Петро Порошенко у Facebook.

Британія оголосила про висилання 23 дипломатів ще 14 березня. Росія відповіла аналогічним висланням 23-х британців.

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