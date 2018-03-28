+7 від НАТО. Хто ще висилає російських дипломатів
НАТО, США, Україна, Канада, більшість країн ЄС та інші країни продовжують висилати російських дипломатів через скандал із отруєнням колишнього розвідника Сергія Скрипаля у британському місті Солсбері.
У середу до переліку долучилася Чорногорія, яка оголосила персоною нон грата одного російського дипломата і відкликала згоду на призначення почесного консула РФ у республіці.
У вівторок НАТО ухвалило рішення вислати 7 (з 20-ти акредитованих) дипломатів з російської місії, а також відмовити у заявках на акредитацію ще трьом.
Молдова оголосила персонами нон грата трьох російських дипломатів.
Двох російських дипломатів вислала Австралія і ще одного Ірландія.
Болгарія викликала свого посла в РФ для консультацій, а Словаччина посла РФ.
А от Люксембург та Нова Зеландія заявили, що не змогли знайти російських шпигунів для висилки.
|Вислання російських дипломатів
|Країна чи організація
|Кількість дипломатів чи розвідників
|США
|60
|Велика Британія
|23
|Україна
|13
|НАТО
|7
|Канада
|4
|Німеччина
|4
|Франція
|4
|Польща
|4
|Чехія
|3
|Литва
|3
|Молдова
|3
|Італія
|2
|Албанія
|2
|Австралія
|2
|Іспанія
|2
|Данія
|2
|Нідерланди
|2
|Ірландія
|1
|Швеція
|1
|Естонія
|1
|Латвія
|1
|Румунія
|1
|Фінляндія
|1
|Норвегія
|1
|Хорватія
|1
|Угорщина
|1
|Македонія
|1
|Чорногорія
|1
|Загалом:
|151
Міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон у своєму Twitter заявив, що скоординована висилка російських дипломатів із США, Канади та низки європейських країн є "найбільшою колективною висилкою російських шпигунів, яка коли-небудь мала місце".
МЗС Російської Федерації висловило протест через висилку дипломатів, назвали такий крок "недружнім" та пообіцяли відреагувати.
У четвер на саміті у Брюселі лідери ЄС погодилися із позицією Великої Британії, що Росія "дуже ймовірно" несе відповідальність за атаку в Солсбері.
Рекордсменом за кількістю висланих стали США, які вислали 48 дипломатів посольства Росії та 12 осіб - з ООН у Нью-Йорку, а також закрили консульство РФ у Сіетлі.
Також значну кількість, а саме 13 дипломатів, вирішила вислати Україна.
"У відповідь на цинічну хімічну атаку в Солсбері (Велика Британія) Україна у дусі солідарності з нашими британськими партнерами та трансатлантичними союзниками, та в координації з країнами ЄС, ухвалила рішення про видворення з української території 13 російських дипломатів із тих небагатьох, що залишилися. Бо як відомо, наші дипломатичні стосунки з РФ де-факто заморожені," - написав Петро Порошенко у Facebook.
Британія оголосила про висилання 23 дипломатів ще 14 березня. Росія відповіла аналогічним висланням 23-х британців.
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