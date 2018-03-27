"Ми горимо. Я вас люблю". Як люди рятувались та гинули у Кемерові

Копирайт изображения EPA Image caption З вівторка у Кемеровській області Росії оголошено траур

Неділя мала бути для другокласниці Дарини чудовим днем - вона йшла на день народження до своєї подруги. На свято, яке відзначали в торговому центрі "Зимова вишня", дівчинку привела її мама Ірина. Вони з Дариною часто ходили туди на вихідних.

Свою доньку Ірина залишила на четвертому поверсі - святкувати з іншими дітьми, а сама пішла на другий за покупками.

"Спочатку ми сиділи, а потім я побачила вогонь, потім сказали, що треба виходити. Ми себе спокійно поводили", - згадує Дарина, сором'язливо усміхаючись. Дитина каже, що пожежа почалася з батутної кімнати: "Там стрибали два хлопчики". Потім вона загорілася.

"Я прийшла на другий поверх, а там кричать: "Пожежа". Я повертаюся, а мене не пускають, людей багато", - переказує події неділі мама Дарини.

Іменинницю Елю і її друзів, які прийшли на день народження, встигли вивести батьки, які влаштовували свято. Мама Дарини знайшла доньку вже на першому поверсі: "Найперші вискочили звідти. Моя дитина це все бачила".

"Ми спокійно вийшли, а ось Соня кудись поділася, і ми плакали", - згадує Дарина. Її подружка, яка теж була на дні народження, загубилася в метушні, але залишилася живою. "Знайшлася, подзвонили, її мама сама приїхала, по зустрічній за три хвилини дісталася і сама знайшла доньку", - розповідає Ірина.

За її словами, ті, хто спускався хвилинами пізніше, виходили з торгового центру чорними від кіптяви та диму.

Копирайт изображения EPA Image caption Пожежа в торговому центрі "Зимова вишня" спалахнула вдень у неділю

"Можливо, прощавайте"

Перші повідомлення про пожежу в "Зимовій вишні", одному з головних торгово-розважальних центрів Кемерова, надійшли близько 16:00 за місцевим часом.

Спочатку здавалося, що йдеться про звичайне задимлення. Багато очевидців, які перебували в торговому центрі, зізнаються, що навіть під час евакуації не могли припустити, що 26 березня стане одним з найстрашніших днів в історії міста.

Ірина згадує, що сигналізації, яка б сповістила про пожежу, не було. "Я спочатку думала, що взагалі пожартували", - говорить жінка.

"Дівчатка-школярки бачили, що горів батут. І подумали, що це такі спецефекти!" - говорить її родичка Лія.

Тепер ані Ірина, ані її донька не хочуть й близько підходити до торгового центру. Дівчинка запитує, чи не могли б ми поспілкуватися "в іншому місці".

Олена в неділю прийшла в торговий центр з десятирічним сином Єгором - це була їхня щотижнева сімейна традиція.

У той час, як почалася пожежа, вони перебували близько до виходу і змогли вибігти одними з перших. А у колеги, з яким працює Олена, в торговому центрі загинула вся родина - дружина і діти.

Як розповідають мешканці міста, ТРЦ "Зимова вишня" був одним з головних центрів сімейного дозвілля. Діти завжди хотіли на четвертий поверх комплексу, де були дитячий майданчик, батутна кімната, атракціони та кінотеатр. Багато дорослих зазвичай залишали дітей нагорі, а самі йшли відпочивати нижче - наприклад, в кафе або боулінг.

Притягував дітей і контактний зоопарк "Малятам про звіряток", де жили понад 200 тварин - лисиця, кози, їжаки, змії.

За словами Олени, її син Єгор насамперед запитав її, що через пожежу трапиться з тваринами.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Пожежа у Кемерові: запис камер відеонагляду

Відвівши дитину додому, жінка зателефонувала адміністраторам зоопарку, але ті лише розвели руками - рятувальники наказали їм терміново евакуюватися. Всі їхні підопічні залишилися в дерев'яних загонах і загинули.

Сам торговий центр переробили зі старої кондитерської фабрики. Місцеві жителі згадують, що навіть після його закриття біля будівлі на проспекті Леніна пахло солодощами. Заводські приміщення сильно не перебудовували та влаштували в ньому розважальний центр.

"Все одно що в'язницю в школу переробляти", - із сумом зауважує один з місцевих жителів наступного дня після пожежі. Думку, що фабрика зовсім не підходила для того, щоб приймати велику кількість відвідувачів, в ці дні поділяють багато жителів міста.

Вогонь в неділю спалахнув саме на четвертому поверсі, де в той момент було найбільше дітей.

Основних версій зараз дві: загоряння в батутній кімнаті (можливо, саме його і побачила маленька Дарина) і коротке замикання.

У мережі з'явився запис перших хвилин пожежі: на кадрах можна побачити, як чорний дим повністю заповнив приміщення за лічені секунди.

У двох з трьох кінозалів в цей момент йшли мультфільми - "Шерлок Гномс" та "Кролик Пітер".

Спеціально на один із сеансів приїхала група школярів п'ятого класу з одного із сіл Кемеровської області. Однак вчителька і батьки мультфільм дивитися не захотіли та з залу вийшли. Діти, коли почалася пожежа, зробити цього не змогли.

Ще в день трагедії в соцмережах почали з'являтися повідомлення, в яких діти, які опинилися в пастці, прощалися з рідними. "Ми горимо. Я вас люблю. Всіх. Можливо прощавайте", - написала школярка Марія Мороз. Її вдалося евакуювати з торгового центру. У понеділок вона померла в лікарні, не приходячи до тями.

Копирайт изображения Reuters Image caption Люди несуть квіти, іграшки, свічки та ікони до стихійного меморіалу

"Зрештою ... не встигли"

Досі незрозуміло, чому двері до кінозалу, виявилися замкненими.

У ЗМІ з'явилися різні версії: деякі видання писали, що дітей нібито могла замкнути вчителька, яка залишила їх дивитися мультфільм і пішла за покупками.

За іншою інформацією, яка з'являлася в ЗМІ, керівництво кінозалів нібито побоювалося "безбілетників" і закривало двері під час сеансів.

Анну Зарєчнєву пожежа застала саме в кінотеатрі.

На фільм вона прийшла з чоловіком і дитиною. Їм пощастило - двері в цей зал не були замкнені: "В середині сеансу відчинилися двері, вбігла жінка і почала кричати:"Пожежа, пожежа"! Сказати, що цей голос було сильно чути - не можна. Сеанс тривав, було вимкнено світло. Але, попри це, ми всі піднялися і почали тікати звідти. Якби не ця жінка, ми залишилися б там".

Анна вибігла з залу і побачила, що поверх вже завалило густим димом. Вона побігла до виходу, а її чоловік залишився позаду: він і кілька інших чоловіків пропускали жінок і дітей вперед.

Сигналізація, система гасіння, таблички, які вказують на вихід - все це не працювало, згадує Анна - слабку сирену вона почула тільки на першому поверсі.

Її чоловік піднявся на четвертий поверх і намагався допомогти іншому чоловікові, який кричав, що в замкненому кінозалі у нього залишилися діти.

"Чоловік намагався допомогти, вони шапку водою намочили, намагалися пройти, але дим був настільки їдким і так швидко поширювався... Не встигли, зрештою".

Олена, вибігши з сином Єгором, відразу побачила пожежні машини - їх було три. Однак, згадує жінка, одна з них приїхала без води, а в інших, за словами очевидців, погано працювали сходи, за допомогою яких людей повинні були рятувати з вікон.

На очах жінки з вікна четвертого поверху виштовхнули хлопчика - він вдарився об козирок, отримав численні травми та зараз перебуває в реанімації. 11-річний підліток прийшов в ТЦ з батьками та молодшою сестрою. З вікна його виштовхнув власний батько. Хлопчик залишився сиротою.

Копирайт изображения Reuters Image caption Багато мешканців Кемерова досі не можуть повірити у те, що сталося

"Такого не було ніколи"

Пожежу ще не загасили, а біля торгового центру вже з'явився стихійний меморіал. Люди несли до нього квіти, іграшки, свічки, ікони і повітряні кулі з написами "Вибачте нас, діти" всю ніч і весь наступний день.

З квітами в центр міста люди приходили сім'ями, в тому числі зі своїми дітьми, чиї однолітки не встигли вийти з кінозалів, що палали.

"Там всі двері заблоковані були, тому всі й згоріли", - переконував свою маму хлопчик років п'яти. Через дорогу кілька братів з оберемками жовтих троянд навперебій запитували у свого батька, "чи всі пожежники світу приїхали гасити "Зимову вишню".

У понеділок і в розпал робочого дня, і за кілька хвилин до півночі біля меморіалу продовжували стояти десятки людей. В основному люди, які приходять вшанувати пам'ять загиблих, мовчать: попри натовп, поруч з торговим центром зловісно тихо. В повітрі тут сильно пахне гаром.

"Всією родиною прийшли. Взагалі ніколи такого не було. Я дуже співчуваю, якби таке горе мене спіткало, я не пережила б", - говорить мешканка міста Валентина. До меморіалу вона прийшла з мамою та донькою.

"Це загальне наше горе. Подивіться, скільки народу сюди прийшло", - інша мешканка Кемерово Вікторія показує на юрбу, що оточила гору квітів та дитячих іграшок. Трагедія, вважає вона, об'єднала все місто.

Сама вулиця перед торговим центром повністю оточена рятувальниками: з місця подій досі вивезли не всі тіла, там триває розбір завалів.

У будівлі чергує і машина швидкої допомоги, на якій написано: "Дорогі земляки! Здоров'я Вам і добробуту! З повагою, губернатор області А.Г. Тулєєв". Сам Аман Тулєєв до "Зимової вишні" так і не приїхав.

"Тулєєв же заборонив розголошувати інформацію повністю, так не має бути. Багато чуток, люди кажуть, що загиблих більше, ніж за офіційною інформацією", - сказав ВВС житель Кемерова Валентин. Він, як і сотні інших мешканців міста, прийшов до стихійного меморіалу біля торгового центру.

Є в натовпі й ті, хто захищає губернатора, який керує регіоном уже 18 років.

"За всіма чиновниками та бізнесменами він встежити не може, а якщо претензії, то треба в суд подавати, у нас все ж не сталінські часи", - говорить немолодий чоловік, навколо якого зібралася група слухачів. Він упевнений, що як мінімум 64 людини в ТЦ загинули через те, що власники заради наживи знехтували безпекою людей. З ним погоджуються кілька людей навколо.

Працівниця "Зимової вишні" Поліна впевнена, що загиблих більше, ніж повідомляє влада.

"Дітей на четвертому поверсі було дуже багато. Почалися шкільні канікули, діти приїхали з сусідніх міст на автобусах подивитися кіно", - пояснила вона. На її думку, про велику кількість загиблих говорить те, що на кладовищі "почали копати нову алею в п'ять кілометрів".

У натовпі біля меморіалу тихо обговорюють повідомлення в соцмережах від "знайомих з МНС" про те, що в морзі закінчилися місця і мішки для трупів, а від родичів загиблих і очевидців вимагають підписку про нерозголошення.

Кілька людей, які були в торговому центрі в день пожежі, сказали ВВС, що влада ніяк не контактувала з ними після того, що сталося.

За кілька годин роботи в Кемерові даних, які підтверджують, що влада дійсно сильно занизила кількість жертв, кореспонденти ВВС не знайшли.

Незадоволені діями влади у вівторок о дев'ятій годині ранку зібралися на мітинг в центрі міста. "Чому будівлю ввели в експлуатацію? Чому двері кінотеатрів були заблоковані? Чому 40 хвилин МНС не знімало людей з даху?" - такий заклик поширюють організатори в місцевих пабліках.

Копирайт изображения Reuters Image caption Пожежники намагалися приборкати вогонь майже добу

"Якби сигналізація хоча б пискнула"

Вранці Слідчий комітет Росії повідомив про затримання чотирьох осіб у справі про пожежу.

Серед них - орендар приміщення, в якому, імовірно, знаходився епіцентр загоряння, а також керівник компанії, яка обслуговувала "Зимову вишню".

ЗМІ також називали поміж затриманих директора торгового центру Надію Суддєнок, колишнього депутата райради від "Єдиної Росії".

Її син підтвердив на своїй сторінці "ВКонтакте", що слідчі відвезли Надію на допит, але заперечував, що вона володіє торговим центром. Він зазначив, що "хтось дуже зручно для себе почав все переводити на неї". Пізніше свою сторінку "ВКонтакте" син Суддєнок видалив.

Увечері з'явився і п'ятий фігурант справи про пожежу в ТЦ - співробітник приватного охоронного підприємства, який, за даними слідства, відключив систему оповіщення, отримавши сигнал про початок пожежі. Всі очевидці, з якими поспілкувалися кореспонденти ВВС, стверджували, що сигналу пожежної тривоги в ТЦ вони так і не почули.

Незабаром після цього телеграм-канал Mash опублікував слова начальника приватного охоронного підприємства "Центр захисту", яке охороняло торговий центр, Євгена Александровича.

"Мій колега Антюшин якраз сидів на пульті охорони. Він єдиний міг би відключити сигналізацію. Антюшин подзвонив мені й сказав, що спрацювала тривога. Я прийшов до нього, він нічого не відключав, та і я теж не чіпав", - повідомив він.

Більшість охоронців - пенсіонери, каже працівниця центру Анна Лаврова.

"Якщо сигналізація хоча б пискнула ... Я не знаю. До цього вона кричала періодично, ми ходили, питали, що відбувається. Вони говорили: "Та щось вона погнала". Може бути, ще тоді її відключили. За моїми відчуттями, якби вона була, було б набагато менше загиблих", - ділиться враженнями дівчина.

За даними "Спарк-Інтерфакс", власниками охоронного підприємства "Центр захисту" є Павло і Сергій Блінкови, які також володіють іншим охоронним підприємством "Фучоу". Обидві компанії мали безліч контрактів з бюджетними установами Кемеровської області.

За номером телефону, зазначеним в картці "Центру захисту" в "Спарк", трубку взяв чоловік, який представився колишнім директором компанії.

Він відмовився давати коментарі з приводу трагедії, але підтвердив, що охоронне підприємство працювало з торговим центром "Зимова вишня". За його словами, що "Центр захисту" уклав контракт з ТЦ з 1 січня 2018 року.

Колишній співробітник "Центру захисту" розповів Російській службі Бі-бі-сі, що одночасно в "Зимовій вишні" працювали кілька різних охоронних організацій - оскільки орендарі приміщень самостійно наймали охорону.

У галузевій профспілці "Координаційна рада недержавної сфери безпеки" заявили, що більшість охоронців торгового центру "Зимова вишня" не мали ліцензій і не були співробітниками приватних охоронних компаній.

Поки Слідчий комітет шукає винних, в місцевому морзі триває упізнання загиблих.

Міністр охорони здоров'я Вероніка Скворцова, яка приїхала в Кемерово, повідомила, що для упізнання деяких тіл доведеться провести генетичну експертизу: "З двадцяти тіл, які збереглися, зовнішні ознаки для впізнання мають не більше трьох".

Загиблих почнуть ховати в Кемерові в середу.

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