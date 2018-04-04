Копирайт изображения Getty Images Image caption Із січня додзвонитися за межі самопроголошених "республік" проблематично

Киянка Оксана три місяці не може додзвонитися до рідних у містечку Хрестівка (до перейменування Верховною Радою - Кіровське) на неконтрольованій території Донецької області. Там у неї 70-річна рідна тітка, її чоловік та два сини.

Якраз перед тим, як слідом за "Київстар" та "Lifecell" зникла можливість говорити по "Vodafone Україна", дорослий онук виїхав на заробітки до Польщі. Він також не може спілкуватися з батьками, оскільки ті не користуються інтернетом.

Не лише для родичів Оксани, а й для більшості людей на неконтрольованій території Донбасу, передусім у райцентрах і селах, єдиним способом поговорити з близькими не на території "ДНР" та "ЛНР" був мобільний зв'язок.

Той, хто має змогу користуватися Skype чи Viber, можуть додзвонитися на телефони мобільного оператора "Фенікс", створеного "владою" "ДНР" на обладнанні "Київстару".

Мобільний зв'язок зник 11 січня: була пошкоджена остання, п'ята оптично-волоконна лінія "Vodafone Україна" поблизу села Оленівка Волновахського району, в так званій "сірій зоні". До цієї дати у "ДНР" та "ЛНР" вже припинили функціонувати "Київстар" та "Life" (тепер - "Lifecell").

Місцева компанія "Фенікс" діє з перебоями навіть у самій "ДНР". Але додзвонитися на її телефони важко, дзвінки коштують дорого. У січні керівник самопроголошеної "ДНР" Олександр Захарченко заявляв, що на "Vodafone Україна" може чекати така ж доля, як і "Київстар", тобто "зовнішнього управління" чи "націоналізації".

Через Ростов або через КПП

Як розповів ВВС News Україна донецький журналіст Олексій Мацука, на стаціонарні телефони у "ДНР" та "ЛНР" можна додзвонитися з інших регіонів України, набравши спочатку код Ростова-на-Дону, тобто, подзвонивши за кордон.

Однак багато хто відмовився від стаціонарних телефонів ще до початку конфлікту на Донбасі або не захотів переукладати угоди з компанією "Комтел", яку сепаратисти створили на базі "Укртелекому".

У Донецьку, розповідає Олексій Мацука, є кілька місць, де мобільний зв'язок працює завдяки обладнанню, яка "дістає" з Мар'їнки та Авдіївки. Зокрема, біля залізничного вокзалу є точка, де можна побачити, як десятки людей топчуться на місці, розмовляючи по телефонах.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Щоб поговорити із родичами в інших регіонах України, жителі "ДНР" та "ЛНР" мають перейти лінію розмежування і КПП. Інші технічні можливості вкрай обмежені

Ще один варіант зв'язатися із родичами - перейти КПП на контрольовану Києвом територію.

У "ЛНР" ситуація дещо краща: за даними "Vodafone Україна", близько 50% обладнання все ще працює, хоч і у поганій якості.

"Політичне питання"

Експерти називають ситуацію навколо телефонного зв'язку на Донбасі політичною. Загалом у "ДНР" та "ЛНР" "Vodafone Україна" мав близько двох мільйонів абонентів.

"Це не технічне, це політичне питання. Майже половина жителів "ДНР" та "ЛНР" мають родичів у інших областях України і на контрольованій частині Донецької і Луганської областей. Специфіка Донбасу така, що люди найбільше довіряють інформації, яку отримують саме від особистих контактів, а не з медіа чи від політиків", - наголошує представник громадської організації "Донецький інститут інформації" Віталій Сизов.

Специфіка Донбасу така, що люди найбільше довіряють інформації, яку отримують саме від особистих контактів, а не з медіа чи від політиків Віталій Сизов, Донецький інститут інформації

Аналітик фонду "Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва" Марія Золкіна додає: за дослідженнями 2017 року, спілкування між жителями непідконтрольних територій та інших регіонів України за роки конфлікту на Сході України не зменшилося, а для багатьох навіть стало інтенсивнішим.

Експерти кажуть про те, що втрата зв'язку з іншими територіями створює інформаційне гетто для жителів "ДНР" та "ЛНР" і посилює пропагандистський вплив у самопроголошених республіках. Окрім того, це й імовірність контролю над розмовами і переміщенням людей, додають вони.

Бізнес "Фенікса"

Політичне питання має цілком конкретний вимір у прибутках "Фенікса", який став мобільним монополістом.

Судячи з дописів у соцмережах і сайтах Донбасу, попит на стартові пакети "Фенікса" зростає, купити сім-карту можна лише, простоявши в черзі. "Мінзв'язку" визнає, що місцевий оператор не може впоратися з потоком абонентів, через що "Фенікс" планує використати обладнання "Lifecell" - оператора, який також припинив роботу у "ДНР"та "ЛНР", як і "Київстар".

Картки для "Фенікса" виготовляють на підприємстві у Московській області, повідомляло "міністерство зв'язку" "ДНР". "Міністр" особистим рішенням встановив український код-префікс для оператора - +38071.

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За даними Донецького інституту інформації, ще на момент припинення роботи "Vodafone Україна" у січні, "Фенікс" заявляв, що має 625 тисяч абонентів. Це, на думку експертів, свідчить про те, що керівництво "ДНР" планувало відмовитися від загальноукраїнського мобільного зв'язку.

"За даними так званого "міністерства зв'язку" "ДНР", "Фенікс" продав вже близько півмільйона нових карток "Фенікса". Найдешевша з них коштує 120 рублів (близько 2 доларів.- Ред.), Тобто, ідеться про один мільйон доларів прибутку. Якщо монополія зберігатиметься, прибутки зростатимуть", - каже Віталій Сизов.

Директор з корпоративного управління та контролю "Vodafone Україна" Олег Проживальський вважає, що керівництво "ДНР" планувало захопити обладнання компанії, і саме тому не вдавалося домовитися про відновлення зв'язку. Однак, каже він, "перепрошити" обладнання Vodafone Україна під себе "Фенікс" не зможе.

"Вони за ці кілька місяців, швидше за все, хотіли локалізувати обладнання, аби воно працювало як місцеве. Якби там були фахівці, це можна було б зробити. Однак їм це не вдалося. Можливо, у цьому криється причина, чому вони змінили свою позицію", - каже Олег Проживальський.

Він висловлює надію, що 4 квітня у Мінську вдастся досягти домовленості про допуск фахівців "Vodafone Україна" на територію "республіки", які б оцінили стан обладнання і можливості його відновлення.

Безпека і звинувачення

Досі, каже представник "Vodafone Україна", "влада "ДНР" не дає гарантій безпеки працівникам. Компанія також зверталася до ОБСЄ з проханням супроводжувати спеціалістів.

У той же час, "міністр зв'язку" "ДНР" Віктор Яценко днями запевнив, що "мінзв'язку" не заходило на об'єкти "Vodafone" і не відбирало обладнання. Він також каже, що "ДНР" на переговорах у Мінську і раніше погоджувалося на те, щоб працівники компанії відновили мобільний зв'язок, але "українська сторона затягує процес відновлення".

На останній зустрічі ми висунули Донецьку умову: будете і далі з нами гратися, ми демонтуємо обладнання, яке працювало на донецькому напрямку Олег Проживальський, "Vodafone Україна"

"Ми всіляко сприяємо і йдемо назустріч, і звісно ж, чекаємо спеціалістів для аудиту і відновлення обладнання", - запевнив Віктор Яценко.

Як пояснив Олег Проживальський, конфлікт полягає у тому, що "ДНР" вимагає укладення договорів про сплату податків, коштів за електроенергію у їхній "місцевий" бюджет, а це неприйнятно, оскільки компанія працює за українським законодавством і міжнародним правом і не має наміру фінансувати сепаратистів.

"Ми можемо працювати, як працювали раніше - дистанційно. Ще рік тому ми платили за електроенергію, яку використовували на непідконтрольній території, у нас був договір із ДТЕК, який був зареєстрований на українській території, і ми сплачували ці кошти тут. Коли вони відібрали цю компанію, дію договорів, які ми укладали на українській стороні, ми зупинили", - пояснив він.

"На останній зустрічі ми висунули Донецьку умову: будете і далі з нами гратися, ми демонтуємо обладнання, яке працювало на донецькому напрямку", - каже Олег Проживальський.

Копирайт изображения UNIAN Image caption У Криму у 2014 році фінансові втрати українських мобільних операторів були значно більшими, аніж потенційні втрати у "ДНР" та "ЛНР"

У той же час, розповів він, із луганською стороною, яка сприяла працівникам "Vodafone Україна" у безпеці під час перевірки обладнання, є домовленість, що близько восьми тонн запчастин туди буде завезено для ремонту. Але цей вантаж треба везти територією "ДНР", де безпеку працівникам не гарантують.

Пан Проживальський каже, що є шанси до літа повністю відновити мобільний зв'язок на Луганщині на нормальному рівні.

Представник мобільного оператора впевнений, що їхні наміри - це не допомога сепаратистам, а гуманітарна допомога жителям Донбасу, які опинилися у скрутному становищі.

Але йдеться і про прибутки самого "Vodafone Україна", яка втратила близько мільйона абонентів тільки у "ДНР". Проте Олег Проживальський запевняє, що втрата обладнання у сепаратистських "республіках" у разі, якщо домовитися не вдасться, не є критичною.

За його словами, обладнання там старе і його залишкова вартість невисока, воно б мало бути модернізоване, як це відбувається на підконтрольній Києву частині Донбасу.

Олег Проживальський каже, що втрати мобільних операторів через анексію Криму були значно відчутнішими: тільки "Vodafone Україна" не дорахувалася близько 20 млн доларів.

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