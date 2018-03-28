У Чорнобилі затримали неповнолітню чешку. Як потрапити до зони легально?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Чорнобильська зона стає все більш популярним місцем для туризму

Поліція Чорнобильської зони відчуження виявила неповнолітню громадянку Чехії, яка хотіла проїхати на режимну територію за чужим документом. Про це BBC News Україна розповів свідок інциденту Олександр Сирота. В Держагентстві з управління зоною BBC News України розповіли, що неповнолітнім проїзд до "Зони" заборонений. Натомість решта громадян можуть легко відвідати "Чорнобиль" з туристичною метою.

"Громадянин Євросоюзу за чужим паспортом везе неповнолітню дочку в Чорнобиль, в подарунок на 16-й день народження. Це не сценарій нового фільму Міндадзе (російський кінорежисер, - Ред.). Це реальна історія, очевидцем якої я став сьогодні,"- таке повідомлення Олександр Сирота написав у мережі Facebook в понеділок 26 березня.

Вони їхали по відповідному запрошенню і з дозволу адміністрації зони відчуження. Микола Жукович, речник поліції Київської області

Як з’ясувалося, мова йшла про батька і його неповнолітню доньку, які приїхали до Чорнобиля у складі групи із семи туристів з Чехії.

Поліція на пропускному пункті помітила невідповідність вигляду дівчини із фото у документі.

Згодом батько дівчини зізнався, що їй лише 16 років, і надав для перевірки справжній паспорт.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Туристам у "Чорнобилі" пропонують відвідати місто Прип’ять, "Саркофаг" та поспілкуватися із самоселами

За словами Олександра Сироти, батько також розповів, що в такий спосіб хотів зробити дівчинці подарунок на день народження, тому що вона мріяла потрапити у Чорнобиль.

"На режимний об'єкт йдуть люди, які показують чужі документи. Можна, напевне, зрозуміти і пробачити, але ж потім прийдуть інші люди, у яких будуть інші наміри. Зона відчуження - це зона підвищеного ризику, там ядерно-небезпечні об'єкти на території," - обурюється пан Сирота.

Чорнобильська зона відчуження Правила перебування: 1 одягати закритий одяг та взуття;

2 рухатись перевіреними маршрутами;

3 не їсти і не пити на відкритому повітрі;

4 не палити в непердбачених місцях;

5 не вживати алкоголь та наркотики;

6 не сидіти на землі. Getty Images

На туристичні об’єкти зони відчуження порушники так і не потрапили, розповіли BBC News Україна у поліції Київської області.

Але і жодних слідчих дій із чеськими туристами також не проводили.

"Вони їхали по відповідному запрошенню і з дозволу адміністрації зони відчуження. Принаймні, вони на територію зони відчуження не потрапили, їх було повернуто. На цьому конфлікт був вирішений, тому що при ній був її паспорт, так як це має бути," - розповів BBC News Україна речник поліції Київської області Микола Жукович.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У покинутому місті Прип’ять збереглося багато артефактів радянських часів

У Державному агентстві з управління зоною відчуження BBC News Україна пояснили, що прохід неповнолітніх до зони відчуження заборонений.

Також є обмеження для людей, які мають медичні протипоказання до перебування в умовах іонізуючого випромінювання.

Всі інші громадяни можуть оформити офіційний дозвіл за чинною туристичною програмою.

До неї входить огляд об'єкту "Укриття" ("Саркофаг"), виселеного міста Прип’ять, об’єкту "Чорнобиль-2" (радянська радіолокаційна станція "Дуга") та зустріч із самопоселенцями у селі Паришів.

Офіційна вартість послуг Для іноземців: 2000 грн. підготовка програми для групи 500 грн. супровід однієї особи за один день Для українців:

495 грн. програма для групи

140 грн. супровід за особу в день Getty Images

У Держагентстві також нагадали, що зона відчуження залишається закритою територією.

Після аварії на ЧАЕС у 1986 році там досі є місця забруднені радіацією.

Зараз поблизу атомної станції експлуатуються та будуються об'єкти, де проводиться робота з радіоактивними відходами.