На землю летять уламки китайської космічної станції

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Уламки китайської космічної станції "Тяньгун-1" ("Небесний палац"), які не згоріли в щільних шарах атмосфери, можуть впасти на Землю вже в цю п'ятницю, 30 березня. Це випливає з прогнозу Європейського космічного агентства (ESA).

Запуск "Тяньгун-1" був важливою частиною амбітної космічної програми Китаю. Станція стала прототипом для кінцевої китайської космічної станції, запуск якої запланований на 2022 рік.

Запуск "Небесного палацу" відбувся 29 вересня 2011 року, а в кінці березня 2016 року станція повністю припинила функціонування.

Спочатку очікувалося, що "Тяньгун-1" згорить в атмосфері Землі наприкінці 2017 року, однак більш пізні прогнози показали, що станція припинить своє існування навесні 2018 року.

Очікується, що велика частина "Тяньгун-1" згорить при падінні в щільних шарах атмосфери, але частина уламків може досягти поверхні Землі.

Куди впадуть уламки?

У 2016 році Китай підтвердив, що втратив контакт з "Тяньгун-1" і більше не може контролювати її рух, тому точно невідомо, де вона впаде.

В управлінні моніторингу космічного сміття ESA прогнозують, що станція знову увійде в атмосферу Землі між 43 градусами північної та 43 градусами південної широти - це досить велика ділянка на північ і південь від екватора.

Фахівці Європейського космічного агентства вважають, що уламки "Тяньгун-1" впадуть на землю в період з 30 березня по 2 квітня, але попереджають, що дати ще можуть змінитися.

Більш точні прогнози очікуються ближче до вихідних.

Як впадуть уламки?

Станція поступово наближається до Землі.

Швидкість її падіння буде постійно зростати, в той час, як шари атмосфери, в яку вона входить, будуть ставати все більш щільними, розповів BBC доктор Еліас Аботаніос, заступник директора Австралійського центру космічних досліджень (ACSER).

Копирайт изображения AFP Image caption Запуск "Тяньгун-1" став важливою частиною амбітної космічної програми Китаю

"Коли станція наблизиться на 100 км до Землі, вона почне нагріватися", - каже він.

Це призведе до того, що велика частина "Тяньгун-1" згорить. Однак сказати, що від неї залишиться, складно, оскільки Китай не розкрив склад станції, зазначає вчений.

Якщо станція увійде в атмосферу в нічний час неподалік від населеного пункту, це можна буде побачити. За словами Аботаніоса, це буде схоже на спалах падаючого метеорита.

Чи варто хвилюватися?

Ні. Велика частина 8,5-тонної станції зруйнується, коли вона буде проходити через щільні шари атмосфери.

Деякі найбільш щільні деталі, такі як паливні баки або ракетні двигуни, можуть не згоріти повністю, проте навіть якщо ці об'єкти впадуть на Землю, шанси того, що вони можуть потрапити в людей невеликі.

"Наш досвід показує, що від 20% до 40% початкової маси таких великих об'єктів можуть зберегтися після проходження атмосфери, а потім теоретично можуть бути знайдені на землі", - повідомив керівник управління моніторингу космічного сміття ESA Холгер Краг на брифінгу.

"Однак ймовірність отримати травму від одного з цих фрагментів вкрай мала. Я б сказав, що ймовірність травмування одним з цих фрагментів така ж як шанс опинитися враженим блискавкою двічі за один рік", - додав Краг.

Космічне сміття завжди падає на землю?

Космічне сміття, таке як відпрацьовані супутники і ракети, нерідко падає на землю. Однак більша його частина згорає в атмосфері або падає в океан, зазначає доктор Аботаніос.

Щоправда, зазвичай зв'язок з космічним апаратом зберігається і проводиться його контрольована посадка.

Для затоплення космічних апаратів і супутників, які відслужили свій ресурс, часто використовується акваторія в районі океанського полюса недоступності - Точки Немо. Це місце в південній частині Тихого океану, найбільш віддалене від населеної суші.

На океанському дні в цьому районі на площі близько 1500 кв. км спочивають уламки вже близько 260 супутників.

Що таке "Тяньгун-1"?

Китай став третьою після СРСР і США державою, яка самостійно запустила людину в космос. 15 жовтня 2003 р. корабель "Шеньчжоу-5" вивів на орбіту першого тайконавта Ян Лівея.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Перший китайський космонавт Ян Лівей став національним героєм

Запуск "Тяньгун-1" в 2011 році став першим етапом створення китайських пілотованих орбітальних станцій.

До "Тяньгун-1" було здійснено три експедиції, дві з яких були пілотованими. У 2012 році на модулі побувала перша китайська жінка-космонавт Лю Ян.

В кінці березня 2016 року "Тяньгун-1" припинила функціонування, перевищивши проектний термін служби на 2,5 року. У вересні того ж року на зміну "Тяньгун-1" була запущена одномодульна станція "Тяньгун-2".

У 2022 році Китай планує запустити багатомодульну орбітальну станцію, яка повинна стати третьою в світі після станцій "Мир" і Міжнародної космічної станції.

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