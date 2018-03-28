Новий Huawei P20: смартфон, що "бачить у темряві"

Копирайт изображения Huawei Image caption P20 Pro працює на ОС Android 8.1 і використовує розроблений компанією процесор Kirin 970

Новий смартфон китайської компанії Huawei може фотографувати в майже непроглядній темряві без використання спалаху та штатива.

Для знімка у темряві камері P20 Pro достатньо шести секунд, щоб отримати достатньо світла. Після того, як знімок зроблений, штучний інтелект "підчистить" його, збільшуючи контрастність та вирішуючи проблему розмитості зображення, від якої зазвичай страждають фотографії, зроблені в сутінках та "з рук".

Представник Huawei у нещодавній розмові з BBC сказав, що компанія незабаром сподівається стати найпопулярнішою маркою смартфонів. Сьогодні вона - на третьому місці, слідом за Samsung і Apple.

Зростанню Huawei на ринку заважає небажання американських телекомунікаційних компаній продавати її телефони.

Копирайт изображения Huawei Image caption У Huawei стверджують, що їхній телефон знімає краще, ніж iPhone X

Як і телефони серії Samsung Galaxy S9, які нещодавно вийшли на ринок, P20 позиціюється як апарат з унікальними можливостями фотокамери.

Якщо у S9 та інших телефонів цієї лінійки по два об'єктиви, то P20 став першим телефоном, у якого їх цілих три.

"У Huawei немає такого гучного імені, як у Samsung або Apple, і вони намагаються компенсувати це, вдосконалюючи продукт", - говорить аналітик технологічного консультаційного агентства Canalys Бен Стентон.

"Приємно бачити, що деякі з їхніх гаджетів обганяють конкурентів. Але особливість технологій фотографування в тому, що поки не поставиш поряд фотографії, зроблені на різних телефонах, зрозуміти, в чому між ними різниця, дуже важко", - додає аналітик.

"Тому Huawei доведеться постаратися, щоб довести до свідомості покупців принадність їх нових функцій", - говорить він.

Копирайт изображения Huawei Image caption У верхній частині дисплея P20 Pro зроблена виїмка, в якій розташовується 24-мегапіксельна фронтальна камера

P20 Pro надійде в роздрібний продаж за ціною 1115 доларів.

Це менше, ніж в конкурентів - Samsung Galaxy S9+ коштує 1177 доларів, а найбільш дешевий варіант iPhone X - 1425 доларів.

Три лінзи

У трьох об'єктивів нового флагмана Huawei різні можливості.

В основної камери незвично висока роздільна здатність в 40 мегапікселів. За допомогою програми light fusion знімки з цієї камери "скорочуються" до 10 мегапікселів: програма шукає блоки з чотирьох пікселів однакового кольору і поєднує їх в один.

Як результат, на знімках, зроблених при слабкому освітленні, стає менше цифрового "шуму".

Копирайт изображения Huawei Image caption Презентація телефону відбулася на виставці цифрових технологій в Парижі

"Якщо у вас є стіл, а на ньому 40 відер, і йде дощ, то набрати по сантиметру води в кожне відро буде складніше, ніж якби у вас було 10 відер в чотири рази більших за розміром", - пояснює менеджер з маркетингу Huawei Пітер Годен.

"Ми, по суті, робимо те ж саме. Використовуючи light fusion, ми поєднуємо інформацію від чотирьох маленьких пікселів в один великий, і таким чином сприйнятливість до світла підвищується", - пояснює він.

Однак якщо власник забажає знімати 40-мегапіксельні фотографії, то цю функцію можна вимкнути.

Копирайт изображения Huawei Image caption P20 Pro є першим мейнстрімовим телефоном, який має три камери на задній панелі

Дві інші камери на задній панелі це:

20-мегапіксельний чорно-білий сенсор, який може використовуватися як для монохромних знімків, так і для виміру глибини кадру для створення ефекту розмитості фону на фотографіях, зроблених головною камерою.

8-мегапіксельний довгофокусний об'єктив з триразовим зумом та апаратною стабілізацією. За допомогою програмного забезпечення лінза дозволяє знімати з п'ятикратним збільшенням. Телефони лінійки Galaxy S9 + і iPhone X мають тільки дворазове збільшення.

Копирайт изображения Huawei/Kerchak Image caption Huawei P20 Pro позиціонує себе як конкурент лідерів ринку завдяки можливості зробити якісні кадри з великою відстані

P20 Pro використовує технологію розпізнавання об'єктів, автоматично підлаштовуючи параметри знімання для кожного об'єкта, а потім надсилає знімки в оффлайн-режимі.

У деяких випадках камера підказує користувачеві, як вдосконалити композицію - коли знімок потрібно вирівняти, коли - наблизити або, навпаки, віддалити об'єкт.

Покращення за допомогою штучного інтелекту

Як і у Galaxy S9, у камери P20 Pro є надповільний режим, при якому камера знімає зі швидкістю 960 кадрів в секунду з роздільною здатністю 720p.

Копирайт изображения EPA Image caption Huawei потрібно переконати покупців, що її телефон знімає краще, ніж Samsung

Однак камера Huawei навчена ще одному трюку з довгою витримкою.

Використовуючи функцію розпізнавання об'єктів, телефон може вибирати для кожного з них кадр, на якому кожен елемент на фото вийшов найкраще. Використовуючи інформацію з інших кадрів в серії, телефон збільшує чіткість кожного об'єкта і нарешті поєднує об'єкти з різних кадрів на одному знімку, усуваючи ефект розмазаності по краях.

В результаті, фото з напівтемного бару, наприклад, швидше за все, буде виглядати яскравіше і чіткіше, ніж та ж сцена бачиться людському оку.

Image caption Знімок, зроблений кореспондентом ВВС на P20 Pro в майже повній темряві за допомогою функції довгої витримки

Але іноді технологія дає збої.

В ході одного з випробувань ми знімали людину, яка стояла на темному тлі: попри те, що протягом шестисекундного процесу знімання він майже не кліпав, телефон в результаті вибрав кадр із заплющеними очима і включив його в остаточне фото.

Боротьба за ринок

У минулому році Huawei за ринковими показниками скоротила розрив з Apple, попри конкуренцію з боку інших китайських фірм, в першу чергу, Oppo, Xiaomi і Vivo.

Виробник Продажі телефонів у 2017 році Річний приріст Доля ринку Samsung 317,7 млн +2.0% 21.7% Apple 215,8 млн +0.2% 14.8% Huawei (включно з Honor) 154,2 млн +10.7% 10.6% Oppo 111,7 млн +12.0% 7.6% Xiaomi 92,7 млн +75.0% 6.3% Vivo 87,6 млн +13.4% 6.0% LG 55,8 млн +1.2% 3.8% Загальний показник 1,46 млрд -0.5% 100%

Однак спроби виходу Huawei на американський ринок провалились після того, як телекомунікаційні оператори AT&T і Verizon припинили переговори про продаж телефонів виробництва китайської компанії.

ЗМІ писали про тиск на американські телекомунікаційні компанії з боку політиків, яких нібито турбували зв'язки Huawei з китайською владою.

Голова департаменту споживчих продуктів компанії Річард Ю зазначив ВBC, що американці боялися "надто конкурентоспроможної та сильної" Huawei.

Один з коментаторів, якому сподобався новий телефон Huawei, говорить, що недопущення компанії на американський ринок не обов'язково піде на користь її конкурентам.

"Тепер Huawei кине всі свої ресурси на завоювання Європи, щоб компенсувати низькі очікувані продажі в США", - говорить Бен Вуд з консалтингової компанії CSS Insight.

"Іншим виробникам смартфонів варто серйозно перейматися загрозою з боку конкурента, яка сильно виросла після того, як Huawei виділила ресурси та гроші на вирішення проблем з популярністю бренду", - додає експерт.

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