Які небезпеки ховаються у вашій ванній кімнаті
Дослідження показало, що гумові качки містять бактерії, які можуть потенційно спричинити захворювання у дітей та дорослих.
Але які інші неочікувані небезпеки ховаються у вашій ванній кімнаті?
Професор Джон Оксфорд з Лондонського університету Королеви Марії, розповів BBC: "Ванна кімната є досить складним місцем, з точки зору гігієни.
Люди проводять багато часу прибираючи туалет, але було б добре, якби кожен приділяв більше уваги і ванній кімнаті загалом, використовуючи спреї для дезинфекції та очищення".
1. Гумові качки та банні іграшки
Нове дослідження, яке розпочало дискусію про небезпечні елементи вашої ванної кімнати, було спричинене іншим - про небезпеку, яку містять гумові качки та інші іграшки для ванни.
Дослідження було опубліковане в The Times. Його проводив Швейцарський федеральний інститут водної науки та техніки разом з відділом цивільного будівництва університету штату Іллінойс.
Вони вивчали 19 банних іграшок і виявили, що грибки були виявлені у 58% з них.
Керівник дослідження не радив бризкати воду з гумової качки в обличчя дитини, оскільки, за його словами, це може призвести до утворення очних, вушних або, навіть, шлунково-кишкових інфекцій.
2. Дитячі крісла для ванни
Як ви купаєте немовля? Батьки знають, що їхня дитина занадто мала, щоб сидіти в звичайній ванні з водою, і тому використовують дитячі крісла.
Однак такі сидіння не забезпечує 100% захисту.
Речник Королівського товариства запобігання нещасним випадкам (ROSPA) повідомив BBC: "Сидіння для ванни дає помилкове відчуття безпеки, тому що дитина може втопитися лише в кількох сантиметрах води.
"Це може статися за лічені секунди. Батьків може відволікти телефонний дзвінок чи необхідність відкрити комусь двері.
"Дуже важливо тримати дитину в руках, і занурювати у воду, оскільки вони самі не володіють моторними навичками".
3. Окріп
Уявіть собі сцену. Будильник перестав дзвонити і ви напівсонні заповзаєте до душової.
Ви вмикаєте душ, але не перевіряєте температуру, перш ніж зробити крок під струмені води.
Обпектися занадто гарячою водою - це ризик як для дорослих, так і для дітей.
Речник "ROSPA" розповів BBC: "Ми просимо людей для купання дітей спочатку наповнювати ванну холодною водою. Таким чином, ви не ризикуєте, що ванна буде повна гарячої води з дітьми довкола.
"Є така ймовірність, що якщо увімкнути спочатку гарячу воду, діти можуть контактувати з нею та обпектися, а якщо спочатку поставити холодну, то загальна температура ніколи не буде небезпечною ".
4. Мило
Призначення шматка мила - очищувати руки і тіло. Ви в останню чергу подумаєте про наявність там мікроорганізмів. Однак, ви можете помилятися.
Професор Оксфорд розповів: "Бактерії можуть перебувати на милі і переходити від людини до людини, як, наприклад, кишкова паличка.
Якщо хтось з гостей має бактерію, або хтось з родичів її підчепив, то ванна кімната є ідеальним місцем для поширення бактерії на інших членів родини".
Професор Оксфорд каже, що використання рідкого мила - кращий варіант, ніж мило у шматках.
Британський національний інститут медико-санітарної турботи рекомендує місцевим органам охорони здоров'я використовувати рідке мило і проточну воду для миття рук.
5. Рушники
Хороший м'який рушник, який, можливо, підігрівається сушкою, це прекрасна річ, щоб витирати руки або обличчя протягом дня.
Але, що б не сталося, не дозволяйте комусь іншому його використовувати, каже професор Оксфорд.
"Рушники - досить делікатні речі", - каже він. "Ви ніколи не повинні ділитися рушником, я б не радив ".
Поширено мати один рушник для рук, яким користуються як члени родини так і гості.
Проте професор Оксфорд каже: "Цього краще уникнути. Бактерії можуть міститися на рушнику декілька годин. Насправді рушник є досить привабливим для бактерій через постійну його вологість.
"Я б порадив використовувати паралельно паперові рушники, щоб одразу викидати, та окремі звичайні рушники".
6. Слизька підлога
Падіння у ванній кімнаті є поширеною небезпекою. Поєднання мила та гелю з водою робить підлогу дуже слизькою.
Люди можуть щось зламати, отримати синці, порізи, навіть просто ступаючи у ванну чи душ чи послизнувшись на вологій підлозі.
Щоб уникнути цього, рекомендується використовувати на підлозі килимки, а у ванні чи душі - спеціальні протиковзні килимки.
Окрім того варто добре вимити ванну після використання гелю чи масла для тіла.
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