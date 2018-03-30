Е-декларації: для боротьби з корупцією чи антикорупціонерами?

Копирайт изображения UNIAN Image caption Чергова гучна суперечка щодо подання електронних декларацій співпала зі зміною керівництва НАЗК

До 1 квітня разом із посадовцями та топ-чиновникам електронні декларації мають вперше подати громадські активісти, а також всі ті, чия діяльність пов'язана з протидією корупції. При цьому мова йде не тільки про громадян України.

За три дні до завершення декларування, і в перший день роботи нового голови Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) на позачерговому засіданні ухвалило роз'яснення щодо того, кого саме стосуються нові норми.

Якщо узагальнити, то за версією НАЗК, йдеться про тих, хто:

О тримують кошти, майно в рамках реалізації в Україні програм (проектів) технічної допомоги у сфері запобігання чи протидії корупції.

С истематично виконують роботи чи надають послуги у сфері антикорупційної політики чи її моніторингу.

Є керівниками чи входять до управління громадських об'єднань та інших непідприємницьких товариств у сфері антикорупційної політики.

Згідно із роз'ясненнями НАЗК, вимоги закону стосуються осіб, "які безпосередньо здійснюють систематичну громадську діяльність у сфері запобігання корупції". Тож на інших - бухгалтерів, офіс-менеджерів, прибиральниць чи постачальників харчів - закон не поширюється.

З іншого боку, до антикорупційної діяльності належать також експертна допомога у розробці правових актів, просвітницькі заходи із запобігання корупції, навіть збір статистичної інформації та підготовка аналітичних звітів у цій сфері.

З повним текстом роз'яснення можна ознайомитися тут.

Обіцянки й критика

Копирайт изображения UNIAN Image caption Єврокомісар Ган каже, що українська влада не виконала обіцянки, і така поведінка не відповідає європейським прагненням України

Відтоді, як рік тому відповідна вимога з'явилася в українському законодавстві, її різко критикували як представники ГО, так і міжнародні партнери України.

Президент Петро Порошенко обіцяв, що норму буде скасовано. Проте запропонований ним альтернативний законопроект наразився на критику Венеціанської комісії, а Верховній Раді забракло голосів, аби скасувати цю законодавчу норму.

"Українська влада не виконала взятого нею зобов'язання", - таку заяву зробив за кілька днів до завершення терміну подання декларацій європейський комісар з питань політики сусідства Йоганнес Ган.

Він наголосив, що такі дії Києва суперечать європейським прагненням України: "Неспроможність скасувати поширення вимоги, встановленої для державних службовців, на представників громадянського суспільства не відповідає європейським прагненням України та наполегливим рекомендаціям міжнародних партнерів, у тому числі ЄС", - йдеться у заяві, поширеній 28 березня.

Там також наголошується, що система декларацій про майно запроваджувалася для того, або попереджати корупцію серед посадовців, суспільні вимоги до яких є іншими, ніж до громадських діячів.

"Громадські активісти не є державними службовцями, а тому запровадження вимоги подання декларацій лише створює для них зайві обтяження та тиск, і підіграватиме тим, хто прагне зруйнувати зусилля України ефективно боротися з корупцією", - підкреслив єврокомісар.

Заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль заявила, що суперечка щодо електронних декларацій не загрожує безвізовому режиму із ЄС. Водночас вона визнала, що Київ не виконав обіцянки, яку давав міжнародним партнерам.

"На жаль, дійсно, попри всі наші обіцянки вирішити це питання протягом року, цього не сталося, і це дійсно має негативний вплив на нашу репутацію", - заявила пані Зеркаль в ефірі "Радіо НВ".

Борці з корупцією і не тільки

Депутати, які не підтримують скасування декларування для борців з корупцією, кажуть, що це цілком логічно. Вони акцентують увагу на тому, що активісти впливають на державні рішення, беруть участь у формуванні антикорупційних органів, розробляють законопроекти, не кажучи вже про те, що їх діяльність фінансується через гранти міжнародних донорів.

Активісти ж сприймають це як свого роду помсту депутатів і чиновників за наполегливість у запровадженні електронного декларування, яке стало одним із дієвих інструментів боротьби з корупцією в Україні.

Вони також звертають увагу, що ціла низка осіб, напряму пов'язаних із державними мільярдами, досі не зобов'язана подавати декларації. Це - топ-керівники великих підприємств, які повністю або частково належать державі, - Державної продовольчо-зернова корпорації України (ДПЗКУ), Турбоатому, Укртрансгазу, Надра України, Укргазвидобування, тощо.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Голова "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін почав подавати свою декларацію ще до того, як це стало вимогою закону

Голова ГО "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін подає свої декларації вже два роки, хоча закон раніше не зобов'язував це робити. Він запевняє, що якщо відповідні норми і скасують, все одно декларуватиме свої статки. Проте його більше турбує "атака на громадський сектор" загалом, а також на людей, які співпрацюють із цим сектором.

"Ми як декларувалися, так і будемо декларуватися. Якось відіб'ємося", - заявив Віталій Шабунін на телеканалі ZIK, припустивши, що набагато гірше буде тим, хто пов'язаний із борцями з корупцією опосередковано, а також працює в регіонах.

Закон дійсно змусив декларувати майно і осіб, які дуже віддалено пов'язані із активістами-антикорупціонерами. Наприклад, це зачепило Київську школу економіки - один із двох навчальних закладів в Україні, що працює за програмою МВА. Почесний президент КШЕ Тимофій Милованов повідомив, що нині чотири члени Ради директорів школи подали у відставку.

Це президент Eurasia Foundation Хортон Бібі Сентер, директор Стокгольмського інституту перехідної економіки (SITE) Торбьорн Беккер, професор Університету Дюка Чарльз Беккер та професор Університету Південної Кароліни Річард Еріксон.

За словами Тимофія Милованова, тепер цьому навчальному закладу буде складніше залучати людей, які мають міжнародну репутацію. Мова йде як про Раду директорів, так і про викладання навчальних програм.

"Проблема у тому, що навіть якщо за 10 чи 15 років ми не заплатили цим людям ні копійки за їх роботу у Раді, вони все одно мають декларувати всі свої доходи та активи. Вони просто кажуть: "Нащо мені це?", - каже пан Милованов.

Він також додає, що на щастя, вимоги українського законодавства не зачепили Міжнародну академічну раду навчального закладу, "бо важко уявити листа Нобелевському лауреату Роджеру Майерсону про те, що тепер він має показати Україні всі свої доходи".

Справа у тому, що при Київській школі економіки існує Центр вдосконалення закупівель. Цей орган функціонує на гранти й аналізує державні закупівлі, а отже, має стосунок до протидії корупції.

Керівник цього центру і віце-президент КШЕ Наталі Шаповал, пояснює, що формулювання закону є досить загальними й розпливчастими, а також не уточнюють, чи стосується це іноземців. Відтак, за бажанням, зауважує пані Шаповал, вони можуть поширюватися "навіть на учасників тренінгів в рамках проекту, у назві якого є слово "корупція", або ж на викладачів-іноземців, які беруть участь в таких тренінгах.

Як до цього дійшло

Копирайт изображения UNIAN Image caption За подання неправдивих даних в електронній декларації можна сплатити штраф, а можна і за ґрати потрапити

Рік тому, 23 березня 2017 року депутати схвалили закон, яким звільнили від подання декларацій рядовий та молодших офіцерський склад ЗСУ. Проте при розгляді законопроекту в ньому з'явилася норма про те, що декларації мають подавати громадські діячі у сфері протидії корупції, члени наглядових рад та кандидати на виборні посади.

Воно не працює: е-декларування зайшло в глухий кут

22 березня 2018 року депутати, які складають електронні декларації ще з осені 2016 року, так і не повернулися до питання про скасування е-декларацій для активістів.

Після цього парламент пішов на перерву до 3 квітня.

Спікер Андрій Парубій хоче, аби питання електронних декларацій громадських активістів, а також скасування відповідальності за їх неподання, було першим у порядку денному наступного пленарного тижня.

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