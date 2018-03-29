Авіація та безпека: як Україна виграє від брекзиту

Копирайт изображения Getty Images Image caption Від виходу Великої Британії з ЄС може виграти українська авіаційна сфера, вважають фахівці

Рівно через рік - 29 березня 2019 року - Велика Британія має офіційно вийти з Європейського Союзу.

У Києві зазвичай говорять про негативний вплив брекзиту на Україну, якій не вигідне послаблення ЄС в умовах тривалого конфлікту з Росією.

Крім того, брекзит може завадити вільній торгівлі з Британією, яка зараз передбачена угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС.

Проте в історії з брекзитом можуть бути й певні позитивні моменти для України, про які детально розповіли співрозмовники ВВС News Україна.

Відкрите небо ЄС

Найперший плюс, який вже наступного року може відчути Україна від виходу Британії з ЄС, стосується авіації.

Україна вже багато років намагається підписати угоду про спільний авіаційний простір з ЄС, який коротко називають "відкритим небом".

Ще 2013 року документ парафували, проте підписанню суттєво заважала давня територіальна суперечка між Іспанією та Великою Британією.

Ці країни не можуть порозумітись через статус невеличкої території на півдні Іспанії - Гібралтару.

Офіційно він належить Британії. Там є аеропорт, і, на думку Іспанії, частково він розташований на спірній землі.

Для мене прикро, що Британія виходить з ЄС, але у випадку з угодою про відкрите небо - це плюс Володимир Омелян, міністр інфраструктури

Тому Мадрид блокує угоду з Україною, в якій аеропорт Гібралтару визнавали британським. Проте змінити формулювання чи досягти якогось компромісу також складно, бо у такому разі "завернути" угоду може вже Британія.

"Для мене прикро, що Британія виходить з ЄС, але у випадку з угодою про відкрите небо - це плюс", - розповів ВВС News Україна міністр інфраструктури Володимир Омелян.

За його словами, наприкінці лютого відбулись перемовини з ЄС у сфері транспорту, на яких європейці дали Україні чіткі обіцянки.

"Ми отримали запевнення, що після виходу Британії з ЄС угода про відкрите небо з Україною одразу буде підписана", - заявив міністр.

Копирайт изображения UNIAN Image caption За словами Володимира Омеляна, представники ЄС запевнили Україну, що одразу після брекзиту ЄС підпише з Києвом угоду про відкрите небо

Логіка проста: вже з 30 березня 2019 року Британія не зможе ветувати рішення Єврокомісії, а тому вже у першій половині наступного року Україна та ЄС мають підписати угоду про відкрите небо.

Хоча міністр не виключив, що внаслідок певних компромісів угоду вдасться підписати вже цього року.

Підписання угоди матиме реальні наслідки для України - вона швидко полегшить авіаційне сполучення з ЄС.

За словами міністра, з багатьма країнами ЄС Україна має обмеження за кількістю перевізників та щотижневих рейсів.

"Навіть під час останніх переговорів з Ryanair були певні обмеження щодо окремих країн. Тому у географії польотів ми виходили з того, де можливо, а не там, де б ми хотіли", - наполягає Володимир Омелян.

Одразу ж після підписання угоди подібні обмеження зникнуть.

"Тому перевізники, зокрема і лоукости, зможуть швидше запускати нові маршрути, виходячи з власних бізнес-моделей", - додав чиновник.

Не втратити у безпеці

Експерти погоджуються, що "відкрите небо" з ЄС - це єдиний бонус, який одразу ж отримає Україна після брекзиту. Щодо інших можуть бути значні сумніви.

Як розповів ВВС News Україна аналітик центру "Нова Європа" Сергій Солодкий, за сприятливих умов після брекзиту Київ може не втратити та навіть лишитись в плюсі у безпековому питанні.

Видворення російських дипломатів показує, які б не були чвари у ЄС, оборонні та безпекові питання вищі цих непорозумінь Сергій Солодкий, експерт

"Якщо брати всі ремарки прем'єр-міністра Великої Британії, то є хороші новини для України. Британія прагне залишатись потужним гравцем у питанні безпеки та оборони. І Лондон хоче тісно співпрацювати з європейськими країнами", - вважає Сергій Солодкий.

Це, на думку експерта, означатиме, що навіть поза ЄС Британія може впливати на безпековий порядок денний ЄС.

"Британія завжди належала до жорстких країн у реагуванні на російську агресію. А видворення російських дипломатів показує, які б не були чвари у ЄС, оборонні та безпекові питання вищі цих непорозумінь", - наполягає Сергій Солодкий.

Отруєння у Британії колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки, у чому звинуватили Москву, викликало різку спільну реакцію Великої Британії та ЄС.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Поведінка прем'єр-міністра Великої Британії Терези Мей дає підстави сподіватись, що після брекзиту Україна не втратить у безпековому плані

Він вважає, що безпекова інтеграція ЄС та Британії поглиблюватиметься на фоні зростання напруги між ними та Москвою.

Горизонт інтеграції

Експерт-міжнародник Тарас Качка вважає, що брекзит може стати шансом для України. Але, щоб його використати, українська влада має дуже активно попрацювати.

Як вказує пан Качка, зараз Єврокомісія через брекзит активно працює над моделями тісних відносин з країнами Європи, які не є членами.

Багато чиновників на цьому сконцентровані, а тому Україна можне використати їхню обізнаність для підвищення рівня співпраці Брюсселя з Києвом.

Ми могли б витиснути максимум з Угоди про Асоціацію, домовитись про наступний горизонт інтеграції з ЄС Тарас Качка, експерт

"Ми могли б витиснути максимум з Угоди про Асоціацію, домовитись про наступний горизонт інтеграції з ЄС", - наполягає Тарас Качка.

Він наводить приклад Швейцарії, у якій вже говорять про можливість оновлення своїх секторальних угод про співпрацю з ЄС на фоні брекзиту.

Схожі наміри є і в Норвегії.

"Це великий шанс, але питання, як скористаємось. Найгірше, якщо наш уряд буде чекати до останнього, поки всі вже про все домовляться", - зазначив пан Качка, закликавши владу України до більш активної позиції.

Експерти сходяться на думці, що жодних автоматичних інтеграційних преференцій чи бонусів від ЄС після брекзиту Україна не отримає, якщо не буде виконувати свої зобов'язання та робити країну привабливою для союзу.

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