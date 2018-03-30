Найтриваліші авіарейси: чим далі, тим краще?

Копирайт изображения EPA Image caption Лондон і Перт, між якими пролягає новий маршрут Qantas, розділяють сім часових поясів

Лайнер авіакомпанії Qantas Airlines здійснив перший безпосадковий рейс між Австралією і Британією.

Він вилетів з Перта в Західній Австралії, подолав 14 498 кілометрів за 17 годин і успішно приземлився в лондонському аеропорту Хітроу, ставши другим за протяжністю комерційним рейсом в світі.

Qantas давно збиралася збільшити кількість найвіддаленіших рейсів в своєму розкладі, зауважив керівник компанії Алан Джойс.

Авіакомпанія виконує рейс на Boeing 787-9 Dreamliner, який витрачає вдвічі менше палива, ніж, наприклад, Boeing 747.

У Лондоні рейс зустрічав корінний австралієць з діджеріду.

Деякі з пасажирів погодилися розповісти дослідникам з Університету Сіднея про свій сон і самопочуття під час перельоту.

На них одягли спеціальні пристрої, які, поміж іншого, фіксували психологічний стан, особливості харчування і рівень води в організмі.

Навіть ті, у кого на стегні і лікті не було подібних пристроїв, були, вочевидь, задоволені новим меню на борту Qantas.

Австралійський журналіст і завзятий мандрівник Крейг Платт написав великий позитивний відгук про переліт в бізнес-класі першого в історії безпосадкового рейсу з Перта до Лондона.

"Підвищені тиск і вологість в кабіні "Дрімлайнера" мають за задумом допомагати боротися з джетлагом (синдромом зміни часового поясу) і, хоча я почувався стомленим після приземлення, у мене не боліла голова, а очі не були червоними, як це зазвичай буває після довгих нічних перельотів", - радіє Платт.

Чоловіка також вразило нове меню на борту, в якому, з-поміж іншого, був азіатський білий морський окунь з міні-брокколі.

Окрім їжі, мандрівники були також задоволені м'якою посадкою.

... І інші в Топ-5

Наразі найдовший регулярний рейс - переліт авіакомпанії Qatar Airways з Дохи до Окленда, свідчать дані Міжнародної асоціації повітряного транспорту.

Копирайт изображения Qatar Airways Image caption З Дохи до Окленда літак Qatar Airways летить понад 16 годин

Авіакомпанія Qatar Airways з лютого 2017 року літає зі столиці Катару до Нової Зеландії.

Політ триває 16 годин і 20 хвилин - за цей час лайнер перетинає 10 часових поясів, 5 країн і покриває 14 535 км. На зворотному шляху літак перебуває у повітрі 17 годин і 30 хвилин.

Це найдовший безперервний комерційний рейс у світі.

Інші авіаперевізники, включно з Emirates і United Airlines, також здійснюють безпосадкові рейси на відстань понад 14 тисяч кілометрів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Авіакомпанія Emirates планує і надалі запускати найвіддаленіші рейси

Рейс Emirates посідає наразі третю сходинку серед найдовших регулярних перельотів у світі і долає шлях з того ж новозеландського Окленда до Дубая за 17 годин.

2017 року United Airlines запустила рейс між Лос-Анджелесом і Сінгапуром - це найдовший безпосадковий переліт із США. Відстань між містами оцінюється в 14 114 км.

Копирайт изображения AFP Image caption В "скарбничці" United Airlines - два з п'яти найдовших рейсів у світі

Лише на 280 кілометрів коротший рейс тієї ж авіакомпанії з американського Х'юстона до Сіднея.

Питання найближчого майбутнього

Світова фінансова криза 2008-09 років і зростання цін на нафту призвели до тимчасового скорочення наддалеких перельотів і скасування планів щодо відкриття нових подібних рейсів.

Однак подальше падіння вартості палива і запуск нових економічних літаків вічними конкурентами Airbus і Boeing - наприклад, Airbus A350-900ULR або Boeing 777-300ER - дали можливість авіакомпаніям знову повернутися до далекосяжних планів.

Тому вже зовсім скоро ми дізнаємося про запуск рейсів з Дубая до Панами, з Дохи до Сан-Франциско і з Перта до Парижа. І це може бути лише початком.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Скасований нью-йоркський рейс-рекордсмен Singapore Airlines може повернутися до розкладу вже найближчим часом

Наступним рекордсменом може стати авіакомпанія Singapore Airlines, яка збирається відновити прямі рейси до Нью-Йорка 2018 року. Цей політ триває близько 19 годин.

Вона вже мала на своєму рахунку рекорд в 15 300 км з Сінгапура до Нью-Йорка через Північний полюс. Цей рейс значився у розкладі компанії з 2004 по 2013 рік, коли його скасували з фінансових міркувань.

Так що ж змінилося?

Борис Рибак, генеральний директор компанії "Інфомост-Консалтинг", що спеціалізується у авіакосмічній промисловості, зауважив у розмові з Російською службою Бі-бі-сі, що зняття обмежень щодо дальності польотів пов'язане з технологічним успіхом у конструкції двигунів для літаків.

Копирайт изображения AFP Image caption Команда Qantas Airlines радіє першому успішному польоту з Перта до Лондона

"До цього примірялися давно, але трохи не вистачало дальності літаків. Тепер, з впровадженням нового покоління двигунів, які більш економічні, така можливість з'явилася, і, звичайно, її експлуатуватимуть всі, у кого є можливість їх купити", - підкреслив пан Рибак.

Окрім того, чутливість споживачів XXI століття до швидкості комунікацій відіграла свою роль, переконаний авіаексперт.

"Ідеологія стикових рейсів, яка домінувала з початку 1970-х років, поступається місцем прямим перельотам. Люди не хочуть сидіти в аеропортах по чотири-п'ять годин, а то і добу", - пояснює Борис Рибак.

"30 років це нікого не обходило, а сьогодні хвилює: порівняно недавно авіаперельоти були справою багатих людей, а зараз літає 4 мільярди [людей] на рік. Поведінкові стереотипи публіки змінилися", - резюмував гендиректор "Інфомост-Консалтингу".

Хочете отримувати найцікавіші матеріали в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram!