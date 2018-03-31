#Непроґавте: вислання російських дипломатів у світі та пожежа у Кемерові
Чоловік з Британії підхопив "найгіршу" супергонорею у світі, як українці рятують польську економіку, видворення російських дипломатів, скандал із Facebook та візит Кім Чен Ина до Пекіна.
Все це - у нашій традиційній рубриці #Непроґавте про найцікавіше за тиждень.
Цього тижня НАТО, США, Україна, Канада, більшість країн ЄС та інші країни вислали російських дипломатів через скандал із отруєнням колишнього розвідника Сергія Скрипаля у британському місті Солсбері.
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У свою чергу Москва вирішила закрити генконсульство США у Петербурзі, а також вислала стільки ж американських дипломатів, скільки було вислано російських з США - 60.
Пізніше комітет іноземних справ Палати громад Великої Британії почав розслідування під назвою "Російська корупція в Британії".
Цього тижня також у нас вийшов матеріал про те, як українці працюють у Польщі. Заробітчани стали одним з найважливіших факторів впливу на польську економіку.
Внаслідок пожежі 25 березня у торговому центрі "Зимова вишня" в сибірському місті Кемерово загинули щонайменше 64 людини. Наступного дня вранці у Кемерові відбувся стихійний мітинг, куди прийшли родичі загиблих і жителі міста.
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А ще у нас вийшло інтерв'ю із керівником організації "Український вибір" Віктором Медведчуком, який розповів про те, чи вважає він можливим свій арешт через справу проти Надії Савченко та Володимира Рубана, а також про стосунки з ними.
У нас вийшло ексклюзивне інтерв'ю про те, як відбувається трансгендерний перехід і як змінюється життя людини піcля цього - про це BBC розповів 35-річний Тангарр Форгарт, трансгендерна людина.
Також цього тижня стало відомо, що керівник КНДР Кім Чен Ин відвідав Пекін та провів переговори з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, на яких назвав умови ядерного роззброєння КНДР.
Чутки про зустріч Кім Чен Ина та Сі Цзіньпіна ходили вже кілька днів, оскільки місцеві мешканці помітили у Пекіні потяг, на якому пересувався батько Кім Чен Ина - Кім Чен Ір.
І до новин Шотландії та Британії. Ще одного підозрюваного заарештували через пограбування сховища в лондонському ювелірному кварталі Хаттон-Гарден. Три роки тому грабіжники там вкрали коштовностей на 20 млн доларів. Цей злочин став найбільшим пограбуванням в історії Англії.
А в Шотландії знайшли одного з найбільших у світі лісових котів у лісі Клешиндарроч.
Також у Британії чоловік підхопив "найгіршу" супергонорею у світі. У пацієнта були регулярні відносини у Британії, проте стійку до антибіотиків суперінфекцію він підхопив після сексу з жінкою в Південно-Східній Азії.
Ще трохи новин про природу. Цього тижня ми говорили про те, які тварини на Землі невдовзі можуть зникнути.
Також ми розповіли, як за несподіваних та вдалих обставин камера, яку загубили в морі понад два роки тому, повернулася до свого власника.
А от в американському штаті Луїзіана родина організувала "вечірку визначення статі" майбутньої дитини за участі алігатора та зафільмувала це.
Також цього тижня вийшов новий смартфон китайської компанії Huawei. Він може фотографувати в майже непроглядній темряві без використання спалаху та штатива.
А ще у нас було два великих цікавих матеріали:
І про космос. Уламки китайської космічної станції "Тяньгун-1" ("Небесний палац"), які не згоріли в щільних шарах атмосфери, можуть впасти на Землю. Це випливає з прогнозу Європейського космічного агентства (ESA).
Також у нас був блог про те, наскільки дієві сучасні креми і процедури? І як доглядати за шкірою згідно з наукою, а не рекламою? Намагається відповісти блогерка Дар'я Прокопик.
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