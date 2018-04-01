Нільські крокодили та гіперлуп - як держструктури жартують 1 квітня

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Нільські крокодили незабаром поповнять лави помічників прикордонників - повідомлення із таким текстом у неділю зранку з'явилося на офіційній сторінці Дежприкордонслужби.

Згодом його навіть перепублікували на сайті Кабміну.

Прикордонники - не єдині, хто змусив українських користувачів інтернету засумніватися 1 квітня.

"Нові колеги"

"Ці тварини родом із далекої Африки, однак вони мають всі шанси завоювати репутацію грізних охоронців кордону", - ідеться у повідомленні ДПС про те, що скоро в українських прикордонників з'являться "нові колеги".

На сторінці Держприкордонслужби з цього приводу навіть є ціле відеопояснення. У такий спосіб вони нібито вирішили боротися проти браконьєрів та контрабандистів.

"Неважко здогадатися, що рептилії "працюватимуть" винятково на водній ділянці. Для початку їм довірять охорону прикордонних катерів та кораблів, що базуються на Одещині", - повідомили в уряді.

"Сама лише присутність хижака на ділянці підрозділу стане потужним стримувальним фактором для злочинців", - додали прикордонники.

Не лише крокодили

Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк також анонсував екзотичне поповнення.

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Він написав у Facebook, що у рамках проведення контртерористичних заходів, а також протидії контрабанді та наркозлочинності, МВС залучає до оперативної роботи бойових аметистових пітонів.

"Група, відібраних на конкурсній основі рептилій, пройшли спеціальний вишкіл для виконання поставлених задач", - додав радник.

За його словами, пітони вже заступили до роботи в усіх аеропортах, на вокзалах, в місцях масового скупчення людей, їх також залучать для роботи в поліцейських патрулях.

"В наших секретних лабораторіях для аметистових пітонів було розроблено спеціальний маскувальний камуфляж та встановлено тепловізори на голові і в хвості", - написав Зорян Шкіряк.

Він також висловив переконання, що з появою бойових пітонів ефективність роботи правоохоронців значно покращиться.

"Нарешті на службу прийшов холодний розум!", - написала у коментарях користувачка Irina Avgust.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Віце-прем'єр Геннадій Зубко сказав, що домовився про Hyperloop між двома містами із з американським бізнесменом Ілоном Маском.

До Львова - на Hyperloop

"Укрзалізниця" 1 квітня повідомила, що від Києва до Львова можна буде дістатися за 25 хвилин.

Перевізник нібито відкриває продаж квитків на Hyperloop: "Місць у супер інноваційному поїзді небагато, тому поспішайте".

"До речі, журналісти Медіацентру "Магістраль" вже каталися на такому поїзді", - додали у повідомленні.

Журналісти у свою чергу детально описали досвід.

Про Hyperloop написав також віце-прем'єр Геннадій Зубко:

"Поки чекають реалізації проекту Hyperloop в Дніпрі, Ілон Маск не проти будівництва в Україні стартового комплексу для здійснення регулярних комерційних запусків надважкої ракети-носія Falcon Heavy, яке буде проводити компанія SpaceX", - анонсував пан Зубко.

За його словами, будівельні роботи можуть розпочати вже восени.

В'язниця для корупціонерів

Голова Одеської обласної адміністрації Максим Степанов також пожартував. Він повідомив, що планує збудувати на острові Зміїний "в'язницю для корупціонерів".

Він запевнив користувачів Facebook на своїй сторінці, що вже обговорив цей проект із урядом.

"Початок будівництва заплановано на травень-2018", - проанонсував пан Степанов.