Невеликодній кошик: скільки і на що витрачають українці у будні

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Від 25% до 60% - так оцінили подорожчання великоднього кошика за рік низка українських ЗМІ. ВВС News Україна зібрала дані про те, із якими цінами і доходами українці прожили інші 364 дні цього року.

2017 почався двократним зростанням мінімальної зарплатні, що, як і замислював уряд, підтягло за собою інші зарплати.

Проте, за даними Державної служби статистики, на кінець року реальні доходи українців із урахуванням зростання цін, стали більшими лише на 6%.

Свої доходи переважна більшість українців - кожні четверо з п'яти - отримують або у вигляді зарплати, або соціальних платежів - пенсій, стипендій.

При цьому у 2017 доходи українців були меншими, ніж витрати, і тому, за офіційною статистикою, заощадження скоротилися на 69 млрд грн. Принаймні, такою є різниця між меншими доходами та більшими витратами.

Доходи і витрати українців за рік 69 млрд грн. - зменшення заощаджень у рік, коли мінімальна зарплатня зросла у 2 рази 50,1% доходів витрачено на харчі (дані за 9 міс.2017) 6109 грн. середня зарплатня у лютому 2017

7770 грн. середня зарплатня у лютому 2018 UNIAN

Попри зростання доходів, головною статтею витрат - понад 50% - залишилися харчі.

Чому українці проїдають зарплату?

На не продуктові товари і послуги українці витрачають ще чверть своїх доходів. На житло - 15%.

За офіційними даними, те, на що українці витрачають понад половину своїх доходів, - харчі, - за рік подорожчали на близько 13%.

Проте якщо подивитися на офіційну добову норму харчування, то її вартість зросла більше (на 17%), - із 46 до 54 грн.

Якщо ж скласти кілька умовних "наборів", наприклад, "борщовий", то різниця стає ще більш очевидною.

Оскільки офіційна статистика подає останні цінові дані за лютий 2018, щоб побачити річні зміни ВВС News Україна порівнює їх із лютим 2017.

"Забігти за хлібом-молоком" стало дорожчим на приблизно на 41%, якщо рахувати по кілограму пшеничного і житнього хліба та літр молока. Якщо ж додати до цього десяток яєць, ціна яких зросла у майже два рази, то базовий набір продуктів не виглядає надто доступним.

Набір овочів для борщу у лютому 2017 коштував 23,64 грн. У лютому цього року його вартість зросла до 34,5 грн. Отже, умовний "пісний" борщ подорожчав на 45%.

Умовно закупитися на місяць - взяти борошна, макаронів, гречки, цукру та олії - за рік стало коштувати лише на 4% більше. Можливо, через те, що саме до цього "набору" входять гречка і цукор - одні з небагатьох продуктів, які, згідно з офіційними даними, подешевшали від лютого 2017.

І, звісно, економія на гречці не покриває зростання цін у категорії поласувати м'ясом чи сиром. Рекордсменом цього "набору" стало сало, яке подорожчало аж на 75%.

Як, за такої ситуації, пояснити, наприклад, кількість дорогих авто, що одразу впадають в очі іноземцям, які приїжджають до України?

Виглядає, одним з можливих пояснень є інша цифра: за оцінками Мінекономіки, у III кварталі 2017 року сукупний показник тіньової економіки в Україні становив 33% ВВП.

Якщо ж його рахувати за методом "витрати населення - роздрібний товарооборот", то "тінь" сягає майже половини ВВП (48%).

Ще одним поясненням можуть бути доходи, які українці отримують в інших країнах.

Наприклад, у 2017 році заробітчани а дали країні вп'ятеро більше за інвесторів, а Національний банк навіть вирішив уточнити свою статистику за останні 3 роки, впродовж яких трудові мігранти переказали в Україну 23,8 млрд доларів.

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