Трупні квіти й сором'язлива мімоза: шість дивних рослин
Погляньте, які химерні, лячні й дивовижні рослини існують на нашій планеті, - і дізнайтеся, в чому їхні особливості.
Трупна квітка
Rafflesia arnoldii - найбільша квітка на Землі. Вона росте в тропічних лісах островів Суматра й Борнео.
Вигляд у неї такий химерний, наче щойно зі знімального майданчика науково-фантастичного фільму, дія в якому відбувається на іншій планеті!
Ця рідкісна краса може сягати метра завширшки. А росте вона без листя, коріння і стебла, бо веде паразитичний спосіб життя - висотує поживні речовини й воду з інших рослин.
І пахне від неї аж ніяк не трояндами - квітка відома своїм жахливим смородом гнилого м'яса, за що й дістала назву "трупна квітка"! Саме цей сморід і приваблює комах, які її запилюють.
Чемпіон з росту
Бамбук - не лише улюблена страва панд. На планеті Земля його різновиди ростуть найшвидшими темпами з-поміж усіх рослин.
Як з'ясувалося, за день один вид бамбука виростає на 91 см!
Для порівняння - чотирирічна дитина за цілий рік підростає приблизно на 6,5 см.
Рослини, що не потребують сонця
Західна підземна орхідея - одна з небагатьох рослин у світі, що квітнуть під землею. Розвивається вона без сонця.
Її кремово-рожева квітка розпускається на глибині кількох сантиметрів нижче рівня ґрунту, а з-під землі пробивається не вище, ніж на два сантиметри.
На відміну від більшості рослин, вона може існувати без сонячного проміння, а поживні речовини натомість отримує від грибів і чагарників, що ростуть поряд.
Орхідея не містить хлорофілу, зеленої речовини, яка бере участь у фотосинтезі, тому зеленого кольору в ній немає.
Ця орхідея надзвичайно рідкісна. Вважається, що росте вона лише в деяких районах західної Австралії.
Хижак із блискавичною реакцією!
Чи знали ви, що існують рослини-м'ясоїди? На нашій планеті є декілька таких різновидів.
Ці рослини ловлять і перетравлюють тваринок.
І одна з найдивовижніших - венерина мухоловка, що росте в деяких районах Північної та Південної Кароліни в США.
Створіння, які нагадують прибульців з чужих планет, ловлять комах листям, а потім їх перетравлюють.
Пастка спрацьовує, коли численні ворсинки на поверхні листка відчувають рух.
Якщо послідовно торкнутися кількох таких волосинок (більше двох), то за півсекунди рослина стисне листок.
А потім виділить хімічні речовини, які протягом десяти днів повільно перетравлюватимуть комаху. Після цього листок знову розкриється.
Слід зазначити, що, поглинаючи м'ясо, венерина мухоловка не отримує енергію.
Живиться вона, як і більшість рослин, за допомогою фотосинтезу. А комахи - лише спосіб поповнити раціон поживними речовинами, яких вона не отримує з неродючого ґрунту болотистих трав'яних угідь.
Рослинам теж притаманні почуття?
Чи мають рослини почуття? Сумнівно, адже в них відсутня центральна нервова система.
Але якщо ви з цим не погодитесь, побачивши чутливу рослину - мімозу сором'язливу, вас можна буде зрозуміти.
Листя цих рослин зіщулюється від доторку, бо від нього відхлинає вода. Вважається, що це механізм захисту від травоїдних: великих тварин відлякує рух, а комахи летять геть.
Зелена смерть
На планеті є й інші рослини - згубні для нас. Їх не можна їсти, бо отруйні, і з тієї ж причини не можна торкатися.
Одна з найнебезпечніших - манцинела, що росте на півночі Південної Америки, у деяких частинах Центральної та на крайньому півдні США.
Дерево виділяє небезпечний молочний сік. Навіть від побіжного доторку на шкірі може залишитися тяжкий опік і пухирі, неначе ви обварились окропом.
Під такими деревами не варто шукати укриття від дощу, адже навіть сік, який стікає з листя, викликає сильне подразнення.
А дим від дерева, яке горить, може призвести до тимчасової сліпоти й труднощів із диханням.
А найстрашніше - якщо з'їсти плід манцинелового дерева, такий схожий на зелене яблучко, то можна померти від зневоднення внаслідок розладу шлунка і жахливої нудоти!
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