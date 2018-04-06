Лондон грається з вогнем, заявила Росія в Радбезі ООН

Image caption Сергій Скрипаль і його дочка Юлія все ще знаходяться в лікарні

Росія звинуватила Велику Британію у фабрикуванні справи Скрипаля. Це відбулося на засіданні Ради Безпеки ООН, яке скликали на прохання Москви.

Постійний представник Росії в ООН Василь Небензя попередив британську владу, що вони грають з вогнем, звинувачуючи Москву в замаху на життя Сергія і Юлії Скрипалів.

Представник Сполученого Королівства Карен Пірс заявила, що дії її країни відповідають всім міжнародним нормам, і що вимоги російської сторони допустити її експертів до слідства нагадують вимоги палія бути допущеним до розслідування пожежі.

Колишній офіцер ГРУ Сергій Скрипаль і його донька Юлія були знайдені 4 березня без свідомості в англійському місті Солсбері.

Стан 33-річної Юлії Скрипаль за останні дні помітно покращився. Її батько як і раніше знаходиться у тяжкому, але стабільному стані.

Про що говорив представник Росії

Василь Небензя поскаржився, що до Юлії Скрипаль, яка є громадянкою Росії, не допускають російського консула.

Копирайт изображения Reuters Image caption На підтвердження своєї позиції Василь Небензя процитував "Алісу в країні чудес"

Він також заявив, що Велика Британія відмовляється від співпраці з Москвою, з її вини погіршилися відносини Росії з багатьма країнами Заходу та те, що Лондон не допускає до розслідування російських слідчих і відмовляється ділитися новою інформацією.

За словами Небензі, Росію звинуватили в злочині, не надавши вагомих доказів.

Російський дипломат звинуватив Велику Британію в створенні "фейкової історії", яку назвав смаженої качкою, а дії Лондона - грою з вогнем. Аргументацію замаху на вбивство Сергія та Юлії Скрипалів постпред назвав каламутною, а звинувачення проти Росії у використанні хімічної зброї в Солсбері - театром абсурду.

Ще Небензя заявив, що "Новачок" - це не "російський копірайт". За його словами, попри російську назву, його придумали на Заході для лінійки бойових отруйних речовин.

За його словами, основною психотропною зброєю є західна преса, яка "повторює бездоказову брехню". Він навіть порівняв поведінку журналістів з тактикою фашистської пропаганди.

"Оскільки британська влада, анітрохи не соромлячись, має нахабство заявляти, що за інцидентом в Солсбері з великою ймовірністю стоїть Росія, ми з такою ж часткою ймовірності припускаємо, що за цією мега-провокацією стоять спецслужби деяких країн", - заявив дипломат.

Постпред Росії в ООН також висміяв британське формулювання highly likely ("дуже ймовірно"), яке офіційний Лондон використовував для визначення впевненості в причетності Москви до замаху на Скрипалів.

Він кілька разів повторив, що Москва не має жодного відношення до отруєння в Солсбері.

"А ось у нас є маса запитань, як до Лондона, так і до ОЗХЗ (Організація із заборони хімічної зброї, - Ред.), а також до Франції, яка раптом, незрозуміло з яких положень КЗХЗ (Конвенції про заборону хімічної зброї, - Ред.), кинулася допомагати підтверджувати результати британського експрес-розслідування", - заявив Небензя.

"У відповідь на наше запитання французька сторона повідомила, що Великобританія докладно поінформувала Францію про своє розслідування. Якщо Лондон відмовляється надавати нам інформацію, можливо, нею з нами поділиться Париж?" - припустив російський дипломат.

Що відповіла представник Великобританії

Карен Пірс заявила, що Британія не може допустити до Юлії Скрипаль російського консула без згоди дівчини (раніше вона відмовилася від допомоги представників Росії).

Копирайт изображения Reuters Image caption Росія нагадує палія, який вимагає допустити його до розслідування пожежі, заявила Карен Пірс

Пірс зазначила, що експерти британської лабораторії в Портон-Даун визначили, що отрута, яку використовували під час замаху, є нервово-паралітичною речовиною "Новачок", а для впевненості в тому, що за замахом стоїть саме Москва в уряду Великобританії є цілий ряд причин.

Перша: Лондон не отримав від Кремля відповіді на запитання, яким чином російський нервово-паралітичний газ виявився у Великій Британії. Росія, за словами Пірс, виробляла цю речовину протягом останніх 10 років і зберігає таку можливість.

Ще одна причина - довга історія здійснених державними органами вбивств в Росії і заяви високопоставлених чиновників цієї держави про те, що Москва розглядає перебіжчиків, як зрадників і цілі для розправи.

Пірс також пояснила використання формулювання highly likely: "Британія використовує цю фразу до рішення суду, оскільки тільки суд може встановити істину. Її не варто розглядати, як сумніви".

За словами Пірс, Велика Британія нарахувала 24 різних теорій, які з'явилися в Москві, про те, хто міг стояти за замахом на життя Скрипалів.

Вона зазначила, що дії Лондона послідовні і відповідають міжнародному праву: на національному рівні в них беруть участь 250 слідчих, експертів і фахівців з хімічним зброї, які перевірили 5000 годин відеозаписів, 1300 речових доказів і опитали 5000 свідків.

Пірс зазначила, що Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) направила своїх експертів до Британії, де їм були представлені речові докази і біологічні зразки, взяті у постраждалих.

Ці зразки були відправлені в акредитовані ОЗХЗ лабораторії. За результатами їхніх досліджень буде підготовлено доповідь.

"Росія повинна погодитися з висновками експертів, але вона заявляє, що піде на це, тільки якщо її експерти братимуть участь в розслідуванні", - сказала Карен Пірс, назвавши цю вимогу російської сторони нездійсненною.

Представник Сполученого Королівства в ООН назвала поведінку Росії безвідповідальною і такою, що кидає виклик колективній міжнародній безпеці.

Пірс підкреслила, що Британія хотіла б мати добрі стосунки з Росією, але не може закрити очі на інцидент в Солсбері і готова співпрацювати з ОЗХЗ, оприлюднити результати розслідування, проведеного цією міжнародною організацією і провести з цього приводу відкриту зустріч.

Реакція представника США

Представник делегації США при ООН назвала скликане за ініціативою Росії засідання Радбезу ООН спробою використання Москвою Ради Безпеки у власних політичних цілях.

Копирайт изображения Reuters Image caption Росія використовує в якості своїх інструментів дезінформацію і маніпуляцію, сказала представник США Келлі Каррі

Вона зазначила, що ні лексика російського постпреда, ні його порівняння преси з психотропною речовиною, ні використання терміна "фашистська пропаганда" не є гідними дипломата.

Вона зазначила, що Росія відповідальна за цю нервово-паралітичну речовину і за її використання.

За її словами, Москва "або цілеспрямовано використовувала цю речовину, або не заявила про її запаси".

Американський дипломат зазначила, що підтримує дії Великої Британії і її обурення інцидентом в Солсбері.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Колишній офіцер російської розвідки Сергій Скрипал потрапив до лікарні у критичному стані.

У той же час вона підкреслила, що Росія використовує як свій інструмент дезінформацію і маніпуляцію.

Вона також назвала сміховинними заяви постпреда Росії в ООН про те, що "Новачок" міг бути застосований закордонними спецслужбами, зокрема, американськими і британськими.

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