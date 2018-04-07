Непроґавте: інтерв'ю Ющенка і фактчек заяв проти Супрун

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Віктор Ющенко вважає Європу сліпою, Уляну Супрун хочуть звільнити з посади керівника МОЗ, рештки китайської космічної станції впали на Землю, а Ченнінг Татум розлучається з дружиною.

Все це - у нашій традиційній рубриці #Непроґавте про найцікавіше за тиждень.

Image caption Ющенко провів аналогії між його отруєнням у 2004 році та отруєнням Сергія Скрипаля у Британії

Колишній президент України Віктор Ющенко дав інтерв'ю ВВС, в якому провів аналогії між своїм отруєнням у 2004 році та історією з російським шпигуном Сергієм Скрипалем, якого отруїли у Великій Британії.

Під час розмови він також оцінив скандали навколо його давнього друга Міхеіла Саакашвілі та спрогнозував, хто може стати лідером президентських виборів в Україні навесні 2019 року.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Луценко звинуватив Холодницького в "дисциплінарних проступках"

Генеральний прокурор Юрій Луценко звинуватив очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького "у дисциплінарних проступках", які виявило спільне розслідування Генпрокуратури та НАБУ. Сам Холодницький заявив, що вимагатиме публічного розгляду всіх звинувачень проти себе.

А комітет Верховної Ради з питань охорони здоров'я закликав звільнити керівницю МОЗ Уляни Супрун, визнавши роботу її відомства незадовільною. Голова цього комітету ВР та одна з основних опонентів Супрун Ольга Богомолець заявила про катастрофу в українській медицині, висунувши МОЗ цілу низку претензій, які опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Уляну Супрун хочуть звільнити

ВВС News Україна перевірила наведені пані Богомолець цифри і факти та виклала їх в матеріалі "Богомолець проти Супрун: цифри і факти".

За рік до президентських виборів ми спробували проаналізувати, які є основні кандидати та хто з них в лідерах. Про це читайте в матеріалі "Рік до виборів президента: чи з'явиться "умовний Вакарчук"?

А ще проаналізували євроатлантичні перспективи України та шанси на отримання плану дій щодо членства в НАТО.

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Інший наш аналіз про легалізацію приватних військових компаній та до чого це може призвести.

З міжнародних новин: на Землю впали уламки китайської космічної станції "Тяньгун-1" ("Небесний палац"), які не згоріли в щільних шарах атмосфери.

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В Китаї родина знайшла доньку після 24-х років пошуків.

А в шотландському лісі знайшли одного з найбільших у світі лісових котів - його довжина становить 1 метр 20 сантиметрів від носа до кінчика хвоста.

Новини медицини та здоров'я. В Україні з 2 квітня стартувала кампанія з вибору лікарів. ВВС News Україна провела Facebook-лайв, під час якого на питання читачів відповів заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк.

А 2 квітня був День поширення інформації про людей з аутизмом. Ми зібрали три різні історії про дітей-аутистів, але мрії їхніх батьків дуже схожі - щоб люди навчилися їх сприймати.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ченнінг Татум та Дженна Дьюенн

І новини з Голлівуда: актори Ченнінг Татум та Дженна Дьюенн розлучаються після дев'яти років шлюбу.

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