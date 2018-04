5 популярних пісень, в яких ідеться про Бога

Копирайт изображения Getty Images Image caption Джастін Бібер записує альбом релігійного змісту, повідомляє британська газета Sun.

Кажуть, зірка поп-музики нині підбирає пісні на християнську тематику - після того, як заново знайшов віру у п'ятдесятницькій мегацеркві "Хіллсонг".

"У піснях, які він уже записав, звучать ключові теми любові та спокути, - розповів журналістам невідомий інформант. - Це, безперечно, здивує деяких його прихильників".

Стаття ніби натякає, що поп-пісні на релігійну тематику автоматично жахливі чи принаймні не мають шансів у хіт-парадах. Чомусь вважається, що найкращі мелодії - у диявола.

Та насправді є безліч прекрасних пісень, в яких зірки поп-музики діляться своєю вірою - від Blinded By Your Grace ("Засліплений Твоєю благодаттю") Stormzy зі словами "О, якому ж Богу я служу!" до One Love Боба Марлі ("Дякуймо Богу, хвалімо Його, і в мене усе буде добре!")

Ось іще п'ять хітів з релігійним змістом - якого ви, можливо, ніколи не усвідомлювали.

1) Lenny Kravitz - Are You Gonna Go My Way

Один з найвиразніших рифів у рок-музиці супроводжується словами про Месію, який обирає собі учнів.

"Я - Божий обранець, я - той самий, - співає Кравіц. - Але насправді я хочу знати ось що: чи підеш ти за мною?"

Кравіц створив цю пісню під раптовим припливом натхнення - як він пригадує, слова довелося записати на брунатному паперовому пакеті. Втім, вона відображує його щиру віру.

На спині цього зіркового музиканта татуйовані слова "Моє серце належить Ісусові", а в одному з інтерв'ю він назвав Христа "найяскравішою рок-зіркою".

2) Candi Staton - You Got The Love

Диско-діва Кенді Стейтон записала сингл You Got The Love ("Ти маєш любов") у 1980-ті роки, коли відвернулася від світської музики й присвятила себе церкві.

Кумедно, що вперше ця пісня прозвучала у фільмі про найтовстішого чоловіка на землі та його спроби скинути вагу.

Пісня набула популярності лише в 1991 р., коли продюсер танцювальної музики The Source записав її ремікс. Слова на кшталт "Любов мого Спасителя така справжня!" зазвучали на всіх дискотеках країни.

Успіх цієї пісні спонукав Кенді Стейтон переглянути свою кар'єру.

"Ця пісня стала справжнім натхненням і дозволила мені багато що переоцінити, - сказала вона в інтерв'ю газеті Guardian. - Люди у церкві запевняли мене, що світська музика від диявола - але я зрозуміла, що це не так".

3) U2 - Until The End Of The World

Духовність проходить червоною ниткою через усю творчість U2 - був час, коли цей гурт мало не припинив існування, бо його члени думали присвятити себе церковному служінню.

Стільки їхніх пісень побудовано на Біблії, що деякі церкви почали проводити "U2харистію" - Євхаристію (причастя) під звуки пісень U2 замість церковних гімнів.

Найпотужніша пісня цього гурту, якщо говорити про тексти, - Until The End Of The World ("До кінця світу"). Вона співається від особи Юди Іскаріота у Гетсиманському саду, у той самий момент, коли він зраджує Христа - вказує на нього обумовленим знаком. Як наслідок, Христа арештовують і невдовзі розпинають.

"Я поцілував тебе у губи й розбив твоє серце, - співає Боно-Юда. - Ти поводився так, ніби це був кінець світу".

4) The Byrds - Turn! Turn! Turn!

"Час родитись і час помирати, час садити і час виривати посаджене, час вбивати і час лікувати, час плакати й час реготати".

Пісня гурту The Byrds, що стала хітом у 1965 р., майже дослівно узята з третього розділу біблійної Книги Екклезіяста, в якій цар Соломон розмірковує про Бога, сенс життя та вічність.

"Напевно, це єдиний випадок, коли пісня із текстом просто з Біблії сягнула вершини хіт-параду, - пізніше сказав гітарист гурту Кріс Гіллман під час зустрічі у Бібліотеці конгресу США. - Наскільки я знаю, Піт [Сігер, композитор] отримав свою долю прибутку. А от спадкоємці царя Соломона, боюсь, не отримали ні цента".

На час написання цієї пісні Гіллман не був побожним - він сам зізнався, що сприймав цей текст іронічно. Але пізніше в житті він навернувся у християнство.

5) Prince - Let's Go Crazy

Let's Go Crazy починається максимально прямолінійно - з проповіді Прінса біля церковного органа. І все ж багато людей так і не вловили релігійний зміст цієї пісні поміж словами про секс і фіолетові банани (розумійте, як хочете!).

Тут ідеться про те, як найкраще прожити життя, не піддаючись спокусам диявола - чиє ім'я закодовано під словом "ліфт" (англ. devil співзвучно з the elevator). Цей "ліфт" постійно везе нас "лише униз".

Ті, хто став на шлях правди, отримають винагороду у "світі вічного щастя, де вдень і вночі сяє сонце".

У Прінса є твори, де він говорить про віру навіть відвертіше - зокрема, у концептуальному джаз-фанк альбомі The Rainbow Children, записаному скоро після його навернення до "Свідків Єгови".

Та саме Let's Go Crazy найкраще доносить ідею про те, що віра - це весело.

