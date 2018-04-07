Копи на воді: "без допомоги поліції вони б 100% загинули"

Копирайт изображения Національна поліція України

В української "поліції на воді" розпочався посилений сезон роботи через старт операції "Нерест". З початку квітня до початку червня активно ловитимуть рибних браконьєрів. Хоча поліцейські на катерах розповідають, що у них багато і інших завдань.

BBC News Україна з'ясувала, хто такі "копи" на воді і яка від них користь.

"Це лише початок"

Копирайт изображения Національна поліція України Image caption "Ми почали розвивати водну та морську поліцію. Згодом ми всі побачимо роботу поліції на воді" - каже міністр внутрішніх справ Арсен Аваков

Копирайт изображения Сергій Науменко Без допомоги поліції вони б 100% загинули. Це і діти, які на плоту відірвалися, це і знесилені рибалки, в яких перекинулися човни Сергій Науменко, начальник Управління організації діяльності підрозділів поліції на воді та повітряної підтримки

Новий підрозділ Національної поліції запрацював лише 8 місяців тому. Він діє у складі управління підрозділів поліції на воді та повітряної підтримки.

Складається з 13 підрозділів на всій території України, зокрема у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізький, Київській, Миколаївській, Полтавській, Черкаській та Херсонській областях.

До патрулів у водних акваторіях натепер залучені більше, як 200 працівників.

"Ми почали розвивати водну та морську поліцію. Ми побачили перші катери та перші підготовлені екіпажі. Це лише початок. Згодом ми всі побачимо роботу поліції на воді", - заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, під час передачі поліцейським та підрозділам ДСНС нових катерів.

4 квітня поліція на воді отримала 11 нових катерів вітчизняного виробництва.

"Порядку на річках та озерах стане більше. Міцнішаємо!", - написав пан Аваков у мережі Twitter.

До того у поліції на воді було близько 30 суден від МВС та влади на місцях.

Натепер поліцейські патрулюють здебільшого на річці Дніпро та на Чорному та Азовському морях.

Не тільки браконьєри

Копирайт изображения Національна поліція України Image caption Поліція на воді складається з 13 підрозділів на всій території України

Патрулювання на воді поліцейські здійснюють протягом всього року, але є періоди коли до роботи долучаються "більш активно", розповів BBC News Україна Сергій Науменко - начальник управління організації діяльності підрозділів поліції на воді та повітряної підтримки.

Тиждень тому вилучені наркотичні засоби. Минулого року повернули 8 плавзасобів престижного класу. Майже 20 двигунів нами було знайдено, які були вкрадені у людей. Сергій Науменко, начальник Управління організації діяльності підрозділів поліції на воді та повітряної підтримки

Один з таких періодів під час нересту риби - цьогоріч з 1 квітня по 9 червня.

"У нас тисячі складених адміністративних матеріалів, десятки і сотні кілометрів вилучених сіток, заборонених знарядь лову, тонни конфіскованих біоресурсів. Але та риба, яка потрапила у китайські сітки, вже не зможе жити далі, навіть якщо випустимо. Тому головне для нас - попередження злочину", - розповідає поліцейський.

Хоча, за словами Сергія Науменка, боротьба з браконьєрством лише частина їхньої роботи.

Копирайт изображения Національна поліція України Image caption Поліцейські беруть активну участь у розслідуванні усіх можливих злочинів на воді

"Тиждень тому провели ряд обшуків, під час яких були вилучені наркотичні засоби. Минулого року повернули людям 8 плавзасобів престижного класу, якими незаконно заволоділи порушники. Майже 20 двигунів нами було знайдено, які були вкрадені у людей" - розповідає Сергій Науменко.

Також поліцейські патрулюють під час різноманітних заходів на воді - спортивних змагань чи акцій.

"Завдяки роботі поліції на воді були врятовані людські життя. Без допомоги поліції вони б 100% загинули. Це і діти, які на плоту відірвалися, це і знесилені рибалки, в яких перекинулися човни", - розповів пан Науменко.