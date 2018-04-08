В Одесі відтворили останній шлях Христа
Напередодні Великодня в Одесі пройшла масштабна театралізовано-костюмована реконструкція біблейських подій, пов'язаних з останніми годинами земного життя Ісуса Христа.
На єрусалимську Віа Долороза, по якій із хрестом йшов на Голгофу Христос, перетворилася головна вулиця міста — Дерибасівська. До постановки долучилося близько 400 акторів-аматорів.
Великодня реконструкція в Одесі відбулася вже вшосте, а в ролі Ісуса другий рік поспіль виступає той самий актор.
"Він — глибоко релігійна людина, але не хоче оприлюднювати своє ім'я", пояснюють організатори.
Крім українських реконструкторів у заході взяли участь люди з Чехії та Румунії.
Реконструктори не просто захоплюються давньою історією, а й намагаються максимально відтворити її атрибути — озброєння, одяг, взуття.
Все це вимагає немалих капіталовкладень - вартість створення костюма давньоримського воїна сягає кількох тисяч доларів.
Звичайні одесити також могли взяти участь в спектаклі. Головна умова - мати відповідний костюм.
Для зручності глядачів на Дерибасівській було встановлено великі екрани.
За сюжетом, було відтворено і сцену в палаці правителя Галілеї Ірода Антипи, і суд над Христом римського намісника Юдеї Понтія Пілата.
Організатори - благодійний фонд "Добрий самарянин" - кажуть: щорічною постановкою хочуть нагадати про самопожертву Ісуса Христа та перемогу добра над злом.