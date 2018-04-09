Пінгвіни і льодовикова краса Антарктики

  • 9 квітня 2018

На початку 2018 року фотожурналіст агентства Reuters Олександр Менегіні вирішив на власні очі побачити красивий і крихкий континент - Антарктику.

Пінгвіни на узбережжі Копирайт изображения Reuters
Image caption Пінгвіни на узбережжі

Метою поїздки, яку організував "Грінпіс", було поширення інформації про те, що Європейський Союз пропонує оголосити Антарктику заповідною зоною для захисту морської фауни і флори.

Узбережжя Антарктики з повітря Копирайт изображения Reuters
Image caption Узбережжя Антарктики з повітря

Шлях до Антарктики зайняв чотири дні. Члени експедиції побачили китів, пінгвінів і величезні льодовики.

Пінгвін годує своє пташеня Копирайт изображения Reuters
Image caption Пінгвін годує своє пташеня

Площа морської заповідної зони в морі Ведделла досягне 1,8 млн квадратних кілометрів. Якщо пропозицію ухвалять, вона стане найбільшою заповідною зоною на планеті.

У морі Ведделла багато китів Копирайт изображения Reuters
Image caption У морі Ведделла багато китів

Експедиція почалася у Пунта-Аренас на півдні Чилі. Члени експедиції вивчали, як впливає на морську фауну зміна клімату, забруднення навколишнього середовища і рибальство.

Пінгвіни на тлі льодовиків і айсбергів Копирайт изображения Reuters
Image caption Пінгвіни на тлі льодовиків і айсбергів

"Сама Антарктика захищена міжнародним договором, але води навколо неї можна експлуатувати, - каже лідер експедиції "Грінпіс" Том Форман. - Відповідно, не можна втратити можливість захистити морські райони, які є надзвичайно важливими для величезної кількості тварин".

Фотографія тюленів з вертольота Копирайт изображения Reuters
Image caption Фотографія тюленів з вертольота

Серед іншого експедиція відвідала острів Кювервіль, затоку Півмісяця, острів Данко, затоку Неко-Харбор і затоку Хіро-Бей.

Узбережжя Антарктики Копирайт изображения Reuters
Image caption Узбережжя Антарктики
Пінгвін на льду Копирайт изображения Reuters
Image caption Пінгвін на льоду

Експедиція також відвідала острів Десепшен. Цей острів вулканічного походження, чия затоплена кальдера є однією з кращих природних гаваней у регіоні.

На острові розташовані руїни колишньої китобійної бази і невелике кладовище.

Руїни колишньої китобійної бази Копирайт изображения Reuters
Image caption Руїни колишньої китобійної бази
Могила на острові Десепшен Копирайт изображения Reuters
Image caption Могила на острові Десепшен
Пінгвін на тлі руїн китобійної бази Копирайт изображения Reuters
Image caption Пінгвін на тлі руїн китобійної бази
Напівзатонула шлюпка Копирайт изображения Reuters
Image caption Напівзатонула шлюпка

"В Антарктиці дуже багата фауна: пінгвіни, різні види тюленів і китів, морських птахів зустрічаєш всюди", - говорить фотограф Олександр Менегіні.

Пінгвіни на льоду Копирайт изображения Reuters
Image caption Пінгвіни на льоду

"Я ніколи не забуду пінгвінів. Вони не вважають людей хижаками і можуть оточувати вас годинами, якщо ви не дуже різко рухаєтеся. Вони такі ж чудові тварини, як і моя собака", - продовжує він.

Сліди пінгвінів на снігу Копирайт изображения Reuters
Image caption Сліди пінгвінів на снігу

"Як видно з моїх фотографій, Антарктика далека від цивілізації. Але цивілізація зачіпає і її. І я сподіваюся, що мої фотографії покажуть, яке красиве це місце, - додає фотограф. - Але жодна з моїх фотографій не передає всієї справжньої краси Антарктики".

Льодовик з повітря Копирайт изображения Reuters
Image caption Льодовик з повітря
Льодовик на узбережжі Копирайт изображения Reuters
Image caption Льодовик на узбережжі
Пінгвіни на льоду Копирайт изображения Reuters
Image caption Пінгвіни на льоду

Всі фотографії: Alexandre Meneghini/Reuters

Новини на цю ж тему