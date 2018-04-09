Пінгвіни і льодовикова краса Антарктики

На початку 2018 року фотожурналіст агентства Reuters Олександр Менегіні вирішив на власні очі побачити красивий і крихкий континент - Антарктику.

Копирайт изображения Reuters Image caption Пінгвіни на узбережжі

Метою поїздки, яку організував "Грінпіс", було поширення інформації про те, що Європейський Союз пропонує оголосити Антарктику заповідною зоною для захисту морської фауни і флори.

Копирайт изображения Reuters Image caption Узбережжя Антарктики з повітря

Шлях до Антарктики зайняв чотири дні. Члени експедиції побачили китів, пінгвінів і величезні льодовики.

Копирайт изображения Reuters Image caption Пінгвін годує своє пташеня

Площа морської заповідної зони в морі Ведделла досягне 1,8 млн квадратних кілометрів. Якщо пропозицію ухвалять, вона стане найбільшою заповідною зоною на планеті.

Копирайт изображения Reuters Image caption У морі Ведделла багато китів

Експедиція почалася у Пунта-Аренас на півдні Чилі. Члени експедиції вивчали, як впливає на морську фауну зміна клімату, забруднення навколишнього середовища і рибальство.

Копирайт изображения Reuters Image caption Пінгвіни на тлі льодовиків і айсбергів

"Сама Антарктика захищена міжнародним договором, але води навколо неї можна експлуатувати, - каже лідер експедиції "Грінпіс" Том Форман. - Відповідно, не можна втратити можливість захистити морські райони, які є надзвичайно важливими для величезної кількості тварин".

Копирайт изображения Reuters Image caption Фотографія тюленів з вертольота

Серед іншого експедиція відвідала острів Кювервіль, затоку Півмісяця, острів Данко, затоку Неко-Харбор і затоку Хіро-Бей.

Копирайт изображения Reuters Image caption Узбережжя Антарктики

Копирайт изображения Reuters Image caption Пінгвін на льоду

Експедиція також відвідала острів Десепшен. Цей острів вулканічного походження, чия затоплена кальдера є однією з кращих природних гаваней у регіоні.

На острові розташовані руїни колишньої китобійної бази і невелике кладовище.

Копирайт изображения Reuters Image caption Руїни колишньої китобійної бази

Копирайт изображения Reuters Image caption Могила на острові Десепшен

Копирайт изображения Reuters Image caption Пінгвін на тлі руїн китобійної бази

Копирайт изображения Reuters Image caption Напівзатонула шлюпка

"В Антарктиці дуже багата фауна: пінгвіни, різні види тюленів і китів, морських птахів зустрічаєш всюди", - говорить фотограф Олександр Менегіні.

Копирайт изображения Reuters Image caption Пінгвіни на льоду

"Я ніколи не забуду пінгвінів. Вони не вважають людей хижаками і можуть оточувати вас годинами, якщо ви не дуже різко рухаєтеся. Вони такі ж чудові тварини, як і моя собака", - продовжує він.

Копирайт изображения Reuters Image caption Сліди пінгвінів на снігу

"Як видно з моїх фотографій, Антарктика далека від цивілізації. Але цивілізація зачіпає і її. І я сподіваюся, що мої фотографії покажуть, яке красиве це місце, - додає фотограф. - Але жодна з моїх фотографій не передає всієї справжньої краси Антарктики".

Копирайт изображения Reuters Image caption Льодовик з повітря

Копирайт изображения Reuters Image caption Льодовик на узбережжі

Копирайт изображения Reuters Image caption Пінгвіни на льоду

Всі фотографії: Alexandre Meneghini/Reuters