Чому Порошенко їде до Німеччини?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Петро Порошенко і Ангела Меркель говоритимуть про "Північний потік-2" та миротворців на Донбасі

У вівторок, 10 квітня, президент Петро Порошенко відвідає з офіційним візитом Німеччину.

Там він зустрінеться з головними посадовцями: канцлером Ангелою Меркель, федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмайєром та міністром закордонних справ Гайко Маасом.

"Президент України Петро Порошенко стане одним із перших іноземних лідерів, який перебуватиме з візитом у Берліні після формування нового уряду та переобрання Ангели Меркель федеральним канцлером", - йдеться в анонсі адміністрації українського президента.

Про що говоритимуть

Копирайт изображения Getty Images Image caption Росія пов'язує значні надії з газогоном "Північний потік-2", а для України це серйозний удар по позиції транзитера. На фото - голова "Газпрому" Олексій Міллер

Очікується, що головними темами візиту українського президента до Берліна стануть проект побудови газогону "Північний потік-2" - з Росії до Німеччини в обхід України, - а також тема миротворців на Донбасі.

Наприкінці березня Німеччина видала остаточний дозвіл на прокладання газопроводу через свою територію у Балтійському морі.

Петро Порошенко провів своєрідну "артпідготовку" перед зустріччю з німецькими політиками - у понеділок видання Handelsblatt опублікувало його ексклюзивне інтерв'ю, в якому він назвав "Північний потік - 2" "виключно політичним проектом, який фінансує Росія".

"Вибачте за різкі слова, але "Північний потік-2" - це політичний хабар за лояльність до Росії", - заявив Петро Порошенко.

За його словами, у проекту газогону немає економічного обґрунтування й транзит через Україну у підсумку все одно буде коштувати Німеччині дешевше.

Петро Порошенко додав, що запуск "Північного потоку-2" спрямований на економічну та енергетичну блокаду України й завдасть їй "суттєвої шкоди".

"Ми були б раді долучити європейських партнерів до управління газовим підприємством", - додав глава держави у розмові з німецькими журналістами.

Копирайт изображения Адміністрація президента України Image caption Порошенко намагатиметься переконати Меркель у тому, що газопровід в обхід України - не найкраще рішення для Німеччини

Директор Інституту світової політики Євген Магда в коментарі ВВС News Україна вважає, що демонстрація позиції Києва щодо газопроводу - одна з головних цілей візиту українського президента.

"Але не варто забувати, що у Німеччини є прямий економічний інтерес у прямих поставках російського газу - без країн транзитерів. І тут дуже складно заперечувати, Німеччина у даному сенсі працює достатньо послідовно".

А німецький журналіст Карл Куяс-Скрижинський у коментарі "112 каналу" наголосив, що "у Німеччині справді існує дуже сильне лобі, які зацікавлене у побудові "Північного потоку-2".

"Але ці рішення (Про побудову "Північного потоку-2". - Ред.) будуть ухвалюватися у контексті глобального світогляду - з врахуванням ситуації в Україні та ситуації у світі, того, як будуть розгортатися відносини між ЄС, Росією та США", - вважає публіцист.

Миротворці

Копирайт изображения Getty Images Image caption Конфлікт на Донбасі - постійна тема зустрічей лідерів України та Німеччини

Євген Магда каже, що українська влада зараз намагається сформувати єдину позицію з Німеччиною та Францією щодо перспектив введення миротворчої місії на Донбас.

"Але не варто забувати, що без рішення Радбезу ООН миротворці не можуть бути введені. І там є достатньо серйозні проблеми", - каже експерт.

Київ наполягає на тому, щоб можлива миротворча місія була достатньо чисельною та перебувала, зокрема, на тій ділянці українсько-російського кордону, яку з 2014 року контролюють сепаратисти. Крім того, до складу миротворців не мають входити росіяни чи союзні ним сили з країн ОДКБ.

Кремль, навпаки, виступає за те, щоб миротворча місія перебувала лише на лінії фронту між ЗСУ та силами невизнаних "ДНР" та "ЛНР", й, крім того, механізм введення миротворців узгодили з владою "республік".

А як постійний член Радбезу ООН Росія може заблокувати процес формування місії.

Утім, як каже ще один журналіст Сергій Руденко в коментарі "Німецькій хвилі", у питанні миротворчої місії Петро Порошенко в Берліні намагатиметься розгорнути "новий дипломатичний фронт проти Росії".

"Мета - змусити Росію погодитися з планом приходу миротворців ООН на Донбас. Очевидно, під час особистої зустрічі український лідер надасть Ангелі Меркель додаткові аргументи щодо свого плану. Хоча у цьому питанні Берлін і так виступає на боці України", - вважає Сергій Руденко.

Чи не головним механізмом врегулювання конфлікту на Донбасі залишається "Нормандська четвірка" - зустрічі на найвищому рівні представників України, Німеччини, Франції та Росії. Утім, вона вже не збиралася протягом тривалого часу.

В адміністрації президента очікують, що питання організації такої зустрічі стане одним з основних на переговорах у Берліні.

Проте Євген Магда не думає, що візит Порошенка зможе якось змінити цю ситуацію: "Не бачу причин, за якими Володимир Путін має йти на зустріч Україні та світовій спільноті у питаннях врегулювання конфлікту на Донбасі".

"Загальне загострення міжнародної ситуації позбавляє Путіна якоїсь логіки і поступу в цьому питанні", - додає керівник Інституту світової політики у розмові з BBC News Україна.

Аналізуючи те, що Порошенко став одним з перших політиків, які приїхали до Німеччини після тяжкого процесу створення там нової урядової коаліції, Євген Магда каже: "Це швидше, збіг обставин. Але моментом треба скористатися, хоча це не перша і не остання зустріч Порошенка і Меркель".

"Візит потрібний і виглядає вагомим, але наскільки великим буде його ефект, сказати важко", - підсумовує він.

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