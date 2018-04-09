Обвал на російських біржах і втрата мільярдів - нові санкції США у дії

Яна Мілюкова, Анастасія Напалкова, Сергій Козловський Російська служба Бі-бі-сі
  • 9 квітня 2018
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Image caption Російського бізнесмена Олега Дерипаску (праворуч) вважають наближеним до російської влади. Через нові санкцій він постраждав чи не найбільше

Санкції США щодо російських бізнесменів і російських компаній були запроваджені у п'ятницю, 6 квітня. За цей час російські олігархи і компанії, внесені до нового санкційного списку, втратили мільярди доларів.

Під персональні санкції потрапили семеро російських бізнесменів, держменеджери, чиновники, а також ряд компаній.

"Це досить нове явище", - охарактеризував санкції у понеділок прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков. І додав, що уряд вживає всі необхідні заходи для мінімізації наслідків. За його словами, ситуація "досить кричуща з точки зору незаконності, з точки зору нехтування всього і вся".

Наслідки вже вимірюються мільярдними втратами.

У рейтингу американського журналу Forbes, який підраховує статки найбагатших людей планети, значиться, що російські мільярдери зараз - серед лідерів антирейтингу за обсягами втрачених коштів.

Тільки за половину понеділка учасники нового списку втратили майже 3 млрд доларів своїх сукупних статків, випливає з рейтингу. Якщо враховувати всіх олігархів, у тому числі тих хто не потрапив під санкції, то втрати 54 бізнесменів склали приблизно 14 млрд доларів.

На Московській біржі - обвал, на Лондонській - майже всі російські компанії падають в ціні.

Індекс Московської біржі знизився станом на 14:36 ​​Майже на 7%, РТС - на 9,57%. На московському майданчику знижуються у ціні акції "Сбербанку", "Газпрому", "Лукойлу", "Алроси", "Роснафти", "Норильського нікелю". Після 15:00 падіння звичайних акцій "Сбербанку" перевищувало 20%.

На біржі в Лондоні знижуються у ціні папери майже всіх російських компаній, в тому числі "Лукойлу", "Новатека", Новолипецького металургійного комбінату (НЛМК), "Фосагро", "Полюса Золота", "Роснафти", "Сургутнафтогазу".

Рубль у понеділок впав у ціні і по відношенню до долара, і по відношенню до євро. Долар вперше з 16 листопада минулого року коштує дорожче 60 рублів. Євро подорожчав більш ніж на 2 рубля і в якийсь момент коштував дорожче 74 рублів - вперше з 4 серпня 2016 року.

Чому все падає

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Image caption США наклали санкції на великий російський бізнес через звинувачення на адресу Росії щодо її ймовірного втручання у вибори в Сполучених Штатах в 2016 році та кібератаки. Кремль всі звинувачення відкидає

Таким чином інвестори намагаються мінімізувати свої ризики, вважають аналітики.

Інвестори і партнери компаній з нового списку санкцій зобов'язані до 5 червня розірвати всі контракти з 12 компаніями, контрольованими російськими бізнесменами Олегом Дерипаскою, Віктором Вексельбергом, Ігорем Ротенбергом і Кирилом Шамаловим.

Це стосується не тільки громадян і компаній з США, але і партнерів та інвесторів з третіх країн. А інакше вони також ризикують опинитися в американських санкційних списках.

Інвестори також повинні до 7 травня припинити операції з борговими паперами та акціями En+ (Група компаній, яка контролює активи Олега Дерипаски в галузях енергетики, кольорової металургії та гірничорудної промисловості, а також логістики та стратегічно пов'язаних з ними сферах. - Ред.), ГАЗу та "Русала".

Як це вдарило по бізнесу російських мільярдерів?

Олег Дерипаска, №23 у російському списку Forbes, та вісім пов'язаних з ним компаній

У список санкцій потрапив сам мільярдер, що для нього означає заборону на в'їзд до США і заморожування активів на території США.

За даними Forbes, Дерипаска до поточного моменту втратив майже чверть своїх статків - мінус 1,3 млрд доларів.

За підсумками 2017 року Дерипаска знаходився на 23 місці в списку Forbes. З урахуванням нових показників він може опинитися на 29 місці - після власника пакета "Уральської гірничо-металургійної компанії (УГМК) Андрія Козіцина.

Поки найсильніше від санкцій постраждали компанії "Русал" і En+, яка об'єднує активи мільярдера в металургії, енергетиці та гірничовидобувній промисловості.

"Русал" у повідомленні на сайті Гонконгської біржі попередила, що санкції Мінфіну США "можуть привести до технічних дефолтів у зв'язку з певними кредитними зобов'язаннями групи". У результаті акції "Русала" на цьому майданчику впали більш ніж на 50%.

На московській біржі торги паперами компанії "Русал" також почалися з різкого падіння - відразу на 46,9%, але потім акції трохи піднялися в ціні.

Аналітики "Райффайзен банку" пишуть, що нові санкції, швидше за все, призведуть до припинення розрахунків у доларах США з "Русалом", а це означає дефолт по євробондам та іншими операціями.

Крім того, можливі перебої продажів алюмінію, "оскільки глобальні американські трейдери відмовляться купувати метал "Русала", йдеться в матеріалах банку. На американський ринок в 2017 році компанія постачала 18% від загального обсягу продажів, у Європу - 45%.

Це "в свою чергу, призведе до необхідності перенаправляти поставки металу, можливо, через Азію, що ймовірно істотно знизить маржу і обсяг операцій", не виключають аналітики "Райффайзена".

"У нас все непросто, - підтверджує в своїй заяві "Русал". - Менеджмент працює над мінімізацією можливих ризиків. Складно, але ми прорвемося".

Інший великий актив Дерипаски - компанія En+ - також включена в санкційні списки. У повідомленні компанії говориться, що первинна оцінка впливу санкцій полягає в тому, що вони можуть справити "значний несприятливий вплив на бізнес і перспективи групи".

Папери компанії на московській біржі відкрилися падінням більш ніж на 15%, після того як в п'ятницю впали на 20%. На Лондонській біржі вони впали на відкритті на 25%.

Біржа вже оголосила про те, що припиняє торги паперами компанії. Крім того, депозитарій Citi призупинив операції з паперами. А незалежний директор компанії француз Домінік Фрес 6 квітня залишив посаду - у той же день, коли США включили компанію в санкційні списки.

Акції ГАЗу - ще один актив Дерипаски - знизилися в ціні до 13.18 на 10,5%.

Віктор Вексельберг, №10 у російському списку Forbes, і компанія "Ренова"

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Image caption Віктор Вексельберг - ще один російський олігарх, що має гарні стосунки з владою

Вексельберг, за даними Forbes, до поточного моменту втратив 932 млн доларів (мінус 6,4%).

Компанії "Суал", акціонером якої він є, належить 26,5% акцій "Русала".

Крім того, у понеділок стало відомо, що "Ренова" втратить контроль у швейцарській машинобудівній компанії Sulzer. Та викупить 5 млн своїх акцій через американські санкції. У результаті частка "Ренови" знизиться до 48,83%.

Сулейман Керімов, № 21 в російському списку Forbes

Керімов з моменту оголошення санкцій також втратив 921 млн доларів.

Його сім'я контролює золотодобувну компанію "Полюс". На Лондонській біржі розписки компанії на 14:00 за московським часом впали майже на 14%. У Москві папери компанії впали майже на 10%.

Андрій Костін, голова ВТБ

В кінці січня голова державного банку ВТБ Андрій Костін говорив агентству Bloomberg, що подальше посилення санкцій з боку США проти Росії буде рівнозначне оголошенню "економічної війни".

6 квітня він був включений до санкційних списків США.

"Я не розглядаю санкції як персональні, оскільки я не вчинив нічого поганого для Америки, для американських інтересів, я завжди намагався просувати хороші ділові відносини з американськими банками і американськими інвесторами", - прокоментував він рішення американської влади в інтерв'ю CNN.

Очолюваний ним банк ВТБ з 2014 року перебуває під американськими санкціями.

У понеділок акції банку на Московській біржі впали приблизно на 10%.

Володимир Богданов, № 49 у російському списку Forbes

Богданов, за даними Forbes, втратив 58 млн доларів.

У поясненнях Мінфіну США говориться про те, що російський мільярдер потрапив до санкційних списків США, оскільки працює в енергетичному секторі Росії. Він є генеральним директором і акціонером "Сургутнафтогазу". Це одна з найбільших нафтових компаній Росії.

Сам "Сургутнафтогаз" потрапив під санкції ще у вересні 2014 року. Богданов очолює компанію з 1984 року.

Інші російські олігархи

Через паніку на біржі і розпродажі російських активів втрачають й інші російські олігархи, а не тільки ті, хто потрапив під санкції.

Наприклад, статки акціонерів "Євразу" Романа Абрамовича та Олександра Абрамова вже у першій половині дня скоротилися майже на 700 млн доларів й 452 млн доларів відповідно. Володимир Потанін втратив уже 1,5 млрд доларів.

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