Шведи, що бунтують проти суспільства без готівки

Image caption 73-річна Майліс Йонссон віддає перевагу готівці

Швеція може стати першою країною, де суспільство повністю перейде на безготівковий розрахунок. Однак дедалі частіше виникає тривога, що це спричинить проблеми для літніх людей та інших соціально вразливих категорій населення.

У жодному з банків, розташованих довкола бездоганно чистої Оденплан (площі Одіна) в Стокгольмі, більше не приймають готівку.

За каву та булочку з корицею в місцевому кафе найбільшої в країні мережі розрахуватися можна лише за допомогою картки чи смартфона. І неможливо буде купити квиток за монети чи банкноти, якщо ви захочете проїхатися в блискучому блакитному автобусі, одному з тих, що мчать по вулицях.

Втім, шведів це вже не дивує. За останні роки всі розрахунки в цьому районі міста стали цілковито безготівковими.

У переважній більшості банків країни клієнти вже давно позбавлені змоги знімати готівку чи сплачувати нею в касі.

Image caption У багатьох шведських крамницях і ресторанах приймають лише картки й платежі з мобільних систем

Лише чверть населення Швеції використовує готівку щонайменше раз на тиждень. А через бум у мобільних, карткових та онлайнових платежах знизився відсоток готівкових розрахунків у секторі роздрібної торгівлі. За даними центрального банку, станом на сьогодні це 15%, тоді як 2010 року цей показник становив 40%.

Швидкість поширення в Швеції цифрових платежів наробила чималого галасу у світі. Останнім часом її навіть називають взірцем інноваційності цієї скандинавської держави. Однак темпи цих змін викликають неабияке занепокоєння.

Декого непокоять пов'язані з цим ускладнення для соціально вразливих груп населення — особливо літніх людей.

"Право користуватися готівкою в Швеції ще ніхто не скасовував, тому ми вважаємо, що люди повинні мати можливість покласти гроші в банк", — пояснює Ола Нільссон, речник шведської Національної організації пенсіонерів, яка налічує 350 000 членів і лобіює їхні інтереси в уряді.

"Ми не проти суспільства без готівки. Хочемо лише, щоб ця тенденція не була такою стрімкою", - додає він.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Всю Швецію охопив бум мобільних, карткових і онлайнових платежів

73-річна Майліс Йонссон, яка понад 20 років мешкає на Оденплан, прогулюється містом у справах, насолоджуючись теплом весняного сонечка. Вона каже, що досі любить "платити готівкою, де це можливо", і її страшить майбутнє, в якому цієї можливості вже не буде.

"У деяких сумнівних закладах виникає відчуття, що платити карткою не досить безпечно", — аргументує колишня вчителька.

Удома в неї нема комп'ютера, інтернетом жінка користуватися не дуже вміє. Тож через тенденцію відмови від паперових грошей її життя здорожчало. Більшість банків у Швеції багато років тому перестали приймати чеки й підвищили вартість послуг за перекази грошей у відділенні.

Нещодавно пані Йонссон мусила додатково сплатити банку 75 крон (6,35 фунта), щоб повернути гроші подрузі, яка купила для неї квиток на поїзд онлайн.

"Це чимала сума. А банки ж такі багаті! Звичайно, вони кажуть, що в інтернеті нема комісії. Але є одна проблема — деякі люди досі не вміють цього робити", - каже жінка.

Image caption За словами Віктора Шеберга, менеджера-консультанта банку SEB, його банк хоче поєднати два світи: цифровий та фізичний

Згідно з даними організації Eurostat, пані Йонссон можна віднести до меншості, яка й далі скорочується. 85% шведів віком від 16 до 74 років користувалися інтернет-банкінгом упродовж 2017 року, у порівнянні з 51% населення в ЄС і 68% у Великій Британії.

Однак шведська Національна організація пенсіонерів стверджує: шведи, які не можуть чи не хочуть опановувати безготівковий тренд, можуть почуватися ще більшими чужинцями в своєму суспільстві, ніж пенсіонери в інших країнах.

"Якщо ти не вмієш користуватися цифровими пристроями, то не мусиш платити більше", — переконаний пан Нільссон. Він вважає, що банки занадто вже фокусуються на зменшенні витрат.

"Ми хочемо, щоб для літніх людей було більше тренінгів, де їх би навчали користуватися пристроями. Це можуть робити самі банки. Або держава могла б допомогти нам з фінансуванням і підтримати членів нашої організації та інших людей похилого віку", - додає він.

Один з найбільших банків у Швеції — SEB — вже пропонує послугу "навчальної підтримки" в багатьох своїх відділеннях. Але разом з тим бізнес-модель банку змінюється таким чином, щоб іще далі відійти від традиційних послуг із готівкового розрахунку.

Image caption Готівку приймають лише в семи зі 118 відділень банку SEB

Готівку приймають лише в семи відділеннях банку SEB (усього їх існує 118). Нещодавно банк оголосив про нову ініціативу — надання цифрових засобів у відділеннях. Їхнє призначення — заохочувати відвідувачів самостійно виконувати банківські операції. А якщо виникнуть питання чи труднощі, персонал допоможе.

"Ми прихильники поєднання двох світів: цифрового та фізичного, — зазначає Віктор Шеберг, менеджер-консультант у найбільшому відділенні SEB у центрі Стокгольма. Він впевнений, що на відновлення скасованих послуг готівкових розрахунків "не буде попиту".

"Немає потреби підтримувати цю інфраструктуру в робочому стані, якщо нею ніхто не користується", — каже він.

Центральний банк Швеції —Riksbank — не такий категоричний у своїх заявах. У щорічному звіті, опублікованому в лютому, ідеться про те, що трансформація інфраструктури платіжних систем у країні відбувається "загалом позитивно". Але головне — підтримувати "такий темп, який не створюватиме проблем для певних соціальних груп і дискримінації на ринку платежів".

А тим часом голова правління банку Стефан Інгвес зауважив, що в разі "серйозної кризи чи війни" виведення з обігу монет і купюр створить ризик для всієї країни.

На тлі цих проблем парламентська комісія Швеції розпочала поглиблений розгляд цих та інших потенційних наслідків безготівкової економіки. Цього року очікується оприлюднення звіту.

Image caption Доктор Богуш вважає, що пенсіонери надолужать відставання від безготівкового тренду

"Безумовно, є відчуття неминучості повного переходу на безготівковий розрахунок. Тому зараз важливо зосередитися на згладжуванні небажаних наслідків", — розповідає доктор Клер Інгрем Богуш, дослідниця з постдокторських студій у Стокгольмській школі економіки, яка вивчає поширення у Швеції цифрових платіжних систем.

"У контексті цих дебатів, я думаю, пенсіонери надолужать… Як Riksbank, так і уряд дуже зацікавлені в тому, щоб підтримувати вразливі соціальні групи".

Водночас дослідниця зазначає: шведи довіряють фінансовим установам і новим технологіям, і це безперечно, допомагає людям адаптуватися до економіки, вільної від готівкових розрахунків, проте паралельно суспільство переймається ще й шахрайством та захистом даних.

"Шведи дуже довірливі, але я думаю, це вже змінюється. Наприклад, нещодавній скандал із компанією Cambridge Analytica змусив людей уважніше ставитися до того, як використовуються їхні дані", — пояснює доктор Богуш.

Image caption Кафе Orion більше не приймає готівку

У всій країні різко впали показники використання монет і банкнот. Однак, попри це, опитування, яке провела шведська фірма Sifo на початку квітня 2018 року, показало: сім із 10 шведів у майбутньому хочуть мати можливість розраховуватися готівкою.

Так само різняться думки відвідувачів "Kafe Orion" на площі Одіна. Ця незалежна кав'ярня долучилася до численних шведських ресторанів і крамниць, у яких більше не приймають готівку.

"Не бачу нічого доброго в тому, щоб повністю відмовлятися від готівки. Думаю, варіант розрахунку паперовими грішми потрібен — наприклад, на випадок, коли "ляже" інтернет", — вважає 23-річна студентка Агата Олексіяк.

Проте з цим категорично не погоджується її друг, 24-річний Йохан Йонсон: "Карткою можна заплатити і в кафе, і в інтернеті. Не розумію, навіщо триматися за паперові гроші. Звичайно, вашу картку можуть поцупити. Але на такий випадок є страховка".

"По-моєму, готівка — це вже не сучасно і не потрібно", — підсумовує він.

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