Президент, прем'єр і спікер: хто став багатшим чи біднішим?
Президент України Петро Порошенко нещодавно заявив, що він - єдиний з українських президентів, чиї доходи за час перебування на посаді глави держави зменшилися. ВВС News Україна вирішила порівняти, як змінювалися статки президента, а також прем'єр-міністра Володимира Гройсмана та голови парламенту Андрія Парубія у 2014-2017 роках.
З 2014 року курс гривні в Україні суттєво знизився, тому доходи керівників країни та їхніх сімей варто оцінювати, враховуючи і цей фактор.
У 2014-му середньорічний курс долара становив близько 12 гривень, у 2017 - 27 гривень.
У Порошенка - падіння доходів
Відповідно до поданих декларацій, сукупний дохід Петра Порошенка у 2014 році, коли його було обрано президентом, становив майже 369 мільйонів гривень.
У цій сумі переважна частка - дивіденди і проценти, а також кошти, отримані внаслідок відчуження майна.
У 2015 році загальний дохід президента був близько 62,2 млн гривень, у 2016 - близько 12,3 млн гривень, у 2017 - близько 16,3 млн гривень.
Однак, поряд із суттєвим скороченням сукупних доходів, декларації президента свідчать про збільшення вкладів у банках.
У 2016 році Петро Порошенко декларував лише гривневі вклади - близько 452 млн гривень. У 2015 - вже 26,3 млн доларів і 540 млн гривень.
Далі банківські активи скорочувалися: у 2016 - 25,9 млн доларів і 115 млн гривень, у 2017-му - близько 25,5 млн доларів і 96,1 млн гривень.
Тут не додані банківські активи дружини президента, Марини Порошенко, які є незначними порівняно з президентськими.
Гройсман побагатшав
Протягом 2014-2017 років Володимир Гройсман обіймав посади і голови парламенту, і керівника Кабінету Міністрів. Доходи його сім'ї протягом цих років - це і заслуга його дружини, Олени, яка займається бізнесом.
У 2014 році сукупний дохід родини Гройсманів становив близько трьох мільйонів гривень, у той час як самого тодішнього спікера - близько 1,6 млн грн, у 2015-му - майже така сама цифра - 2,9 млн гривень (1,49 млн гривень відповідно).
У 2016-му доходи Володимира та Олени Гройсманів помітно зросли до майже 17, 4 млн гривень.
Як пояснював сам прем'єр, це сталося тому, що вони продали автомобіль і земельну ділянку та здали в оренду нерухомість. Особисто Володимир Гройсман задекларував 15,7 млн гривень.
У 2017 році загальна сума доходів сім'ї прем'єра - близько 20,4 млн гривень, із них Володимира Гройсмана - 17,1 млн гривень.
Прес-служба уряду повідомляла, що це передусім кошти від продажу земельної ділянки та від розміщення коштів на банківських рахунках.
Прикметно, що зарплата прем'єра у 2017 році була суттєво вищою, ніж у 2016-му, коли він вже обіймав цю посаду: 435,6 тис. гривень проти 281 тис. гривень.
Окрім того, грошові активи у банках у 2017 році зросли з 66,8 млн гривень у 2016 році до 83,2 млн гривень.
Парубій зберігає гроші у готівці
Доходи спікера парламенту Андрія Парубія і їх зростання виглядають найскромнішими.
У 2014 році він був депутатом парламенту, загальний сукупний дохід його сім'ї становив близько 183,7 тис. гривень. Коштів у банках не було.
У 2015-му картина змінилася - сукупний дохід вже становив 387 тис. гривень, і це була зарплата, страхові виплати і компенсації. Але Андрій Парубій також задекларував готівку - 28,5 тис. доларів, 225 тис. гривень.
Таку ж суму готівки у валюті спікер задекларував і у 2016 році, а гривневі активи дещо зросли - до 280 тис. гривень.
Загальні доходи вже становили понад 0,5 млн гривень, також за рахунок зарплати та компенсацій.
У 2017 році Андрій Парубій задекларував 0,7 млн гривень доходу, із них зарплата становила 288,7 тис. гривень, а 443,8 тис. гривень - подарунки у негрошовій формі.
Збереження у готівці і далі зростали і становили 340 тис. гривень та майже 31 тис. доларів.
Спікер мусив пояснювати, як йому вдалося минулого року придбати у Львові квартиру вартістю 739, 5 тис. гривень.
Андрій Парубій запевнив, що це квартира, у якій він жив багато років, яку тепер, нарешті, переоформив за договорами дарування від близьких родичів.
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