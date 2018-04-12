Президент, прем'єр і спікер: хто став багатшим чи біднішим?

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Президент України Петро Порошенко нещодавно заявив, що він - єдиний з українських президентів, чиї доходи за час перебування на посаді глави держави зменшилися. ВВС News Україна вирішила порівняти, як змінювалися статки президента, а також прем'єр-міністра Володимира Гройсмана та голови парламенту Андрія Парубія у 2014-2017 роках.

З 2014 року курс гривні в Україні суттєво знизився, тому доходи керівників країни та їхніх сімей варто оцінювати, враховуючи і цей фактор.

У 2014-му середньорічний курс долара становив близько 12 гривень, у 2017 - 27 гривень.

У Порошенка - падіння доходів

Відповідно до поданих декларацій, сукупний дохід Петра Порошенка у 2014 році, коли його було обрано президентом, становив майже 369 мільйонів гривень.

У цій сумі переважна частка - дивіденди і проценти, а також кошти, отримані внаслідок відчуження майна.

У 2015 році загальний дохід президента був близько 62,2 млн гривень, у 2016 - близько 12,3 млн гривень, у 2017 - близько 16,3 млн гривень.

Однак, поряд із суттєвим скороченням сукупних доходів, декларації президента свідчать про збільшення вкладів у банках.

У 2016 році Петро Порошенко декларував лише гривневі вклади - близько 452 млн гривень. У 2015 - вже 26,3 млн доларів і 540 млн гривень.

Далі банківські активи скорочувалися: у 2016 - 25,9 млн доларів і 115 млн гривень, у 2017-му - близько 25,5 млн доларів і 96,1 млн гривень.

Тут не додані банківські активи дружини президента, Марини Порошенко, які є незначними порівняно з президентськими.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Дружина Володимира Гройсмана, Олена (ліворуч), займається бізнесом, тому сукупний дохід сім'ї на кілька мільйонів більший, ніж самого прем'єр-міністра. На фото також Андрій Парубій та Петро Порошенко із дружиною Мариною.

Гройсман побагатшав

Протягом 2014-2017 років Володимир Гройсман обіймав посади і голови парламенту, і керівника Кабінету Міністрів. Доходи його сім'ї протягом цих років - це і заслуга його дружини, Олени, яка займається бізнесом.

У 2014 році сукупний дохід родини Гройсманів становив близько трьох мільйонів гривень, у той час як самого тодішнього спікера - близько 1,6 млн грн, у 2015-му - майже така сама цифра - 2,9 млн гривень (1,49 млн гривень відповідно).

У 2016-му доходи Володимира та Олени Гройсманів помітно зросли до майже 17, 4 млн гривень.

Як пояснював сам прем'єр, це сталося тому, що вони продали автомобіль і земельну ділянку та здали в оренду нерухомість. Особисто Володимир Гройсман задекларував 15,7 млн гривень.

У 2017 році загальна сума доходів сім'ї прем'єра - близько 20,4 млн гривень, із них Володимира Гройсмана - 17,1 млн гривень.

Прес-служба уряду повідомляла, що це передусім кошти від продажу земельної ділянки та від розміщення коштів на банківських рахунках.

Прикметно, що зарплата прем'єра у 2017 році була суттєво вищою, ніж у 2016-му, коли він вже обіймав цю посаду: 435,6 тис. гривень проти 281 тис. гривень.

Окрім того, грошові активи у банках у 2017 році зросли з 66,8 млн гривень у 2016 році до 83,2 млн гривень.

Парубій зберігає гроші у готівці

Доходи спікера парламенту Андрія Парубія і їх зростання виглядають найскромнішими.

У 2014 році він був депутатом парламенту, загальний сукупний дохід його сім'ї становив близько 183,7 тис. гривень. Коштів у банках не було.

У 2015-му картина змінилася - сукупний дохід вже становив 387 тис. гривень, і це була зарплата, страхові виплати і компенсації. Але Андрій Парубій також задекларував готівку - 28,5 тис. доларів, 225 тис. гривень.

Таку ж суму готівки у валюті спікер задекларував і у 2016 році, а гривневі активи дещо зросли - до 280 тис. гривень.

Загальні доходи вже становили понад 0,5 млн гривень, також за рахунок зарплати та компенсацій.

У 2017 році Андрій Парубій задекларував 0,7 млн гривень доходу, із них зарплата становила 288,7 тис. гривень, а 443,8 тис. гривень - подарунки у негрошовій формі.

Збереження у готівці і далі зростали і становили 340 тис. гривень та майже 31 тис. доларів.

Спікер мусив пояснювати, як йому вдалося минулого року придбати у Львові квартиру вартістю 739, 5 тис. гривень.

Андрій Парубій запевнив, що це квартира, у якій він жив багато років, яку тепер, нарешті, переоформив за договорами дарування від близьких родичів.

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