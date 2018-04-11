Українська журналістка розповіла про "розіп'ятого хлопчика" на TED

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Цьогорічну конференцію TED (Technology, Entertainment, Design) у Ванкувері відкрила потужна розмова про необхідність докладати більше зусиль для боротьби з фейковими новинами.

Журналістка з України Ольга Юркова навела приклад популярної брехливої історії про те, як українська армія, буцімто, "розіп'яла" на Донбасі трирічного хлопчика.

Розповідь, яку 2014 року процитували російські державні ЗМІ, належала жінці, яка вдавала біженку.

"Єдина проблема була лише в тому, що та історія була брехнею", - пояснила учасникам конференції пані Юркова.

Фейки на зразок цього надихнули її на те, аби стати співзасновницею сайту StopFake, який займається перевіркою фактів, щоб протистояти російській пропаганді в Україні.

Та "біженка" Галина Пишняк насправді була дружиною одного з проросійських бойовиків.

Звісно, ніякого розп'яття не було і навіть місце події було вигадкою.

"В історії стверджувалося, що українська армія оточила місцевих жителів на площі Леніна в місті Слов'янськ, але такої площі не існує", - розповіла пані Юркова.

Копирайт изображения Jason Redmond/TED Image caption Ольга Юркова є однією із засновниць сайту StopFake

Ця історія не просто ввела в оману багато людей в Україні та Росії, але й змусила декого "взятися за зброю", додала журналістка.

Вона розповіла аудиторії TED про те, яку загрозу для "демократії та суспільства" становлять фальшиві новини.

"Протягом чотирьох років Україна була предметом російської пропаганди, а тепер фейки поширилися по всьому світі", - зазначила вона.

"Люди більше не знають, що - правда, а що - фейк, і багато хто вже не вірить ні у що взагалі. А це - ще небезпечніше", - додає Ольга Юркова.

StopFake був запущений 2014 року, насамперед для боротьби з фейковими новинами в Україні.

Відтоді цей ресурс перетворився на розвинену організацію з перевірки фактів, що охоплює медіа-джерела на 11 мовах.

Сайт уже виявив понад тисячу неправдивих новин в Україні та навчив понад 10 тисяч людей, як відстежувати такі історії у світовому медіа-просторі.

Пані Юркова дала кілька простих порад тим, кому цікаво, як відрізнити факт від вигадки.

"Якщо історія занадто емоційна, надто драматична, то, скоріше за все, вона неправдива. Істина часто нудна", - каже вона.

"Проведіть власне дослідження, перегляньте інші сайти. Пошукайте у Google назви та адреси. Суспільство є залежним від довіри, і всі ми повинні знайти спосіб її відновити".

Втручання Росії

Проблема фейкових новин стала привертати дедалі більшу увагу, відколи з'ясувалося, що неправдиві історії в інтернеті ширилися з акаунтів російських ботів. Сліди багатьох з них вели до "Агентства інтернет-досліджень" - російської компанії зі штаб-квартирою у Санкт-Петербурзі.

У лютому 13-м росіянам висунули звинувачення у втручання в американські вибори 2016 року в США, в тому числі тим, хто працював в "Агентстві інтернет-досліджень" (цю організацію також неформально називають "Тролі з Ольгіна").

Але питання про те, наскільки її діяльність вплинула на перебіг президентської кампанії у США 2016 року, лишається відкритим.

Нове дослідження науковців з Університету Огайо свідчить про те, що на тих виборах фейки змінили думку багатьох виборців про те, чи голосувати їм за Гілларі Клінтон.

Це дослідження, яке, втім, ще не пройшло процедуру рецензування, свідчить, що приблизно 4% тих, хто голосував за Барака Обаму, могли втратити бажання голосувати за Клінтон через фальшиві новини про неї.

Серед цих фейків - історії про те, що її здоров'я, буцімто, було дуже поганим; повідомлення про те, що Трампа підтримав Папа Франциск; а також повідомлення, що Клінтон, буцімто, затвердила продаж зброї ісламістам.

Тим часом, інше дослідження фейкових новин, проведене Принстонським університетом, показало, що фальшиві статті становили 2,6% від усіх важливих політичних публікацій.

Водночас російський журналіст Михайло Зигар, який також виступав на TED, заявив, що вплив Росії на Заході "перебільшений".

"Я не сумніваюсь, що Дональда Трампа обрав саме американський народ", - сказав він.

"Російські хакери хотіли створити хаос, але вони не зрозуміли наслідки цього хаосу, а масштаби цієї операції - перебільшені", - додав пан Зигар.

Поширення ідей

Копирайт изображения Jason Redmond/TED

Протягом п'яти днів на щорічній конференції TED у Ванкувері, яка цього року називається "Епоха здивування" (The Age of Amazement), буде представлено понад 100 лекцій, інтерв'ю та перформансів.

Доповідачі діляться своїми ідеями у серіях коротких лекцій тривалістю від трьох до 18 хвилин.

"І як медіа-платформа, і як щорічна конференція ми прагнемо стати голосом здорового глузду, розуму та розуміння сьогоднішньої динаміки обурення, яке дедалі більше поляризується", - заявив голова TED Кріс Андерсон.

"Наша тема - "Епоха здивування "- це спроба нав'язливо поринути в добро й зло того, що чекає на людство", - додав він.

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