Як на Шрі-Ланці уже 150 років роблять чай

Копирайт изображения SCHMOO THEUNE

Майже 5% населення Шрі-Ланки працює в чайній індустрії, збираючи листя на гірських схилах та обробляючи чай на плантаційних заводах.

Вирощування та продаж чорного чаю змінило життя кількох поколінь ланкійців, починаючи з 1867 року.

Фотограф-документаліст Шму Зіен відвідав плантації цієї країни та дослідив світ цейлонського чаю.

Копирайт изображения SCHMOO THEUNE

Чайні кущі на гірських схилах розташовані над будиночками, які кожна плантація дає своїм робітникам.

Молоде листя треба збирати вручну кожні 7-14 днів, перш ніж воно стане жорстким.

Це означає, що робоче місце може змінюватися щодня, залежно від того, де потрібно збирати листя.

Спочатку його збирають у водонепроникні пакети. Вони значно легші за традиційні плетені кошики, які раніше використовували.

Копирайт изображения SCHMOO THEUNE

Зібране листя зважують протягом дня. Збирач чаю отримує 600 шрі-ланкійських рупій (3,83 долара США), але це при умові, якщо він виконує бажану добову норму - 18 кг.

Якщо ж вага чаю менша, то за роботу платять вдвічі менше.

Більшість чайних робітників на Шрі-Ланці є етнічними індійськими тамілами - це люди, яких британці перевозили для роботи на плантації.

Вони відрізняються від джафнійських тамілів, які походять з півночі Шрі-Ланки.

Копирайт изображения SCHMOO THEUNE

Ґрунтові дороги з'єднують житло робітників з плантаціями.

Чайні кущі вирощують на крутих пагорбах, висота яких впливає на аромат чаю. Чим вище, тим витонченіший аромат чаю.

Такий врожай цінують більше, ніж той, що росте внизу.

Копирайт изображения SCHMOO THEUNE

Збирачі чаю, які вже довго працюють на плантаціях, мають грубі мозолі на руках.

Через тяжку фізичну працю бракує молодих працівників.

Багато дівчат обирають роботу на швейних фабриках чи за кордоном.

На невеликих плантаціях може бути ієрархія з чотирьох рівнів - від власника до збирачів чаю.

Копирайт изображения SCHMOO THEUNE

Деякі будинки, в яких живуть працівники, звели британці в 1920-х роках - тоді для збирачів чаю побудували біля 20 тисяч кімнат.

З того часу в цих приміщеннях мало що змінилося.

Сім'ї ростять своїх дітей в сільських умовах в кольорових будиночках казармового стилю.

Багато таких будинків мають електрику та водогін лише кілька годин на день, інші - не мають взагалі.

Миються та купаються жителі в річках.

Копирайт изображения SCHMOO THEUNE

Копирайт изображения SCHMOO THEUNE

Копирайт изображения SCHMOO THEUNE

В деякі житлові райони воду постачають лише раз на три дні.

Збирачі чаю та інші робітники починають працювати зранку о 7.30.

Часто діти, які живуть з сім'ями в таких місцях, змушені йти кілька кілометрів до школи.

Збирання чаю - досить низькооплачувана робота, тому деякі члени родини працюють за кордоном на Близькому Сході, або в інших частинах Шрі-Ланки.

Копирайт изображения SCHMOO THEUNE

Жінки, які працюють на плантаціях, мають ще й домашні обов'язки - готвувати їжу, прибирати та доглядати за дітьми.

Копирайт изображения SCHMOO THEUNE

Листки свіжого чаю відвозять для переробки на завод біля плантації, подібний до того, який зображений на фото нижче.

Копирайт изображения SCHMOO THEUNE

Спочатку це листя висушують.

18 кг свіжого листя після обробки на плантаційному заводі може дати 5 кг цейлонського чаю.

Копирайт изображения SCHMOO THEUNE

Спеціальний верстат потім скручує сухе листя, після чого починається процес ферментації, який надає особливий аромат чаю.

Ці верстати часто сторічної давнини.

Вже готовий чай розфасовують за розміром листя і запаковують у великі мішки для відправки в столицю, місто Коломбо.

Копирайт изображения SCHMOO THEUNE

Копирайт изображения SCHMOO THEUNE

Копирайт изображения SCHMOO THEUNE

Цейлонський чай - це не тільки експортний продукт, він є невіддільною частиною щоденного життя Шрі-Ланки. Його п'ють офісні працівники, робітники, студенти та інші.

Копирайт изображения SCHMOO THEUNE

Фото Шму Зіена