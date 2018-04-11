Людина без слідів у соцмережах: як їй жити
33-річний Фелікс живе без соцмереж, онлайн-банків і взагалі без смартфона. Як йому це вдається?
Ні Facebook, ні Twitter, ні Instagram, ні онлайн-банку, ні навіть смартфону.
Тільки доступ до електронної пошти з найближчої бібліотеки і найпростіша модель стільникового телефону - Nokia 3210 1999 року з ліхтариком, яка знову увійшла в моду.
Садівник Фелікс (ні, це не його справжнє ім'я) вважає, що соціальні мережі, без яких люди не мислять свого часу, "пожирають його життя".
Феліксу не звикати йти проти течії.
У 2018 році це може звучати як політична заява - свого роду "ідеологія луддитів" для новітнього часу, але, за словами чоловіка, йому просто була нецікава така технологія.
"Я обійшовся без соцмереж, як, наприклад, без гри на тромбоні", - говорить він.
Але за якісь 15 років поголовної інтернетизації Фелікс опинився у статусі живої аномалії.
За його словами, люди ставляться до нього із деяким захопленням і одночасно збентеженням і, коли нові знайомі вперше бачать його телефон, "вони втрачають дар мови".
"Більшість людей думає, якщо ти живеш без смартфонів, ти молодець, але більшість не захотіла б так жити", - говорить він.
"Не викидати у відро для сміття"
Але Фелікса не варто записувати у ретрогради - він знає про сьогоднішні технології, які використовують інші його однолітки.
"Я зроду не стверджував, що ви повинні викинути Alexa у відро для сміття, - каже він. - Але легше взаємодіяти із зовнішнім світом природньо, по-людськи, без технологій, які радше перешкоджають цьому".
Він все ж користується інтернетом в бібліотеці приблизно протягом години двічі на тиждень.
Як правило, шукає номери, адреси або інформацію про нові групи, музика - його пристрасть. Дуже рідко він заходить у Facebook або у Twitter.
"Коли Facebook тільки з'явився, мене він зацікавив. Тому я глянув на профіль друга, щоб побачити, як він працює - цього було достатньо для мене. І потім я не торкався його протягом 10 років", - говорить він.
Тепер він зрідка дивиться анонси публічних заходів, які рекламуються у соцмережі, або прокручує стрічку Twitter, хоча і не відчуває необхідності створювати власний обліковий запис.
"Життя без Кім Кардашьян"
На запитання про те, що він робить у той час, який економить, уникаючи соціальних мереж, він сміється і називає це "цікавим питанням".
"Соцмережі - це не фундаментальна людська потреба. Я просто не певен, що у 1995 році люди аж так шкодували, що їм немає звідки дізнатися, що Кім Кардашьян їла на сніданок", - говорить Фелікс.
Він живе з батьками на південному сході Англії. У нього вдома немає ані комп'ютера, ані підписки на Netflix - тільки телевізор.
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"Мене не особливо цікавлять нові речі. Якщо я не побачу "Гру престолів" зараз, я можу подивитися її коли завгодно. Це все страх "не встигнути за паровозом", - знизує плечима садівник.
"Аналоговим" речам він довіряє більше: так, Фелікса не бентежить, що його ім'я є в телефонній книзі, а ось лондонська транспортна карта - Oyster - вже здається йому занадто цифровою, оскільки дані про переміщення нею обробляються і можуть зберігатися на серверах.
Відстеження переміщень в інтернеті - неприємне для садівника явище сучасності, і він намагається уникнути публічності, де тільки можливо.
При цьому чоловік не вважає себе параноїком, але навіть це інтерв'ю для ВВС викликало у нього відчуття дискомфорту.
"Мені не до ваших цифрових проблем", - говорить він.
На тлі останнього скандалу з Facebook Фелікс вважає, що соцмережа повела себе особливо нечесно тому, що позиціонувала себе як компанію, завжди дружню до користувачів.
Витік персональних даних як такий його не дивує, а сам він радий, що інформація про нього не потрапила нікому до рук.
Єдине, про що він шкодує, - це те, що він не бачить весільних фотографій, які викладаються в особистих облікових записах у соціальних мережах.
Його старший брат при цьому поводиться в онлайн-світі як "будь-яка людина нашого часу".
Різні моделі поведінки
Не всі люди, котрі йдуть із соцмереж, залишають їх з тієї ж причини, що й Фелікс.
"Я пішов із соцмереж, бо вони символізують кінець моєї приватності", - сказав ВВС військовий інженер Баррі Хей.
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