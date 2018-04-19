Місто очима візочника: прогулянка з паралімпійським чемпіоном

"Є різні перешкоди для візочників: ями, високі бордюри, брак пандусів чи неадекватні заїзди", - розповідає паралімпійський чемпіон Максим Яровий, прогулюючись центром Миколаєва. І додає, що дехто, взагалі, виїздить з дому лише кілька разів на рік.

У корейському Пхьончхані він виграв паралімпійське золото у лижних перегонах на 15 км сидячи та бронзу на дистанції 7,5 км.

На зимовій Паралімпіаді у Сочі виборов срібну медаль у біатлоні, ще одне "срібло" у лижних перегонах на дистанції 10 км і бронзову нагороду в лижному спринті.

Крім тренувань, Максим регулярно їздить у багатокілометрові прогулянки Миколаєвим. Але чи можуть почуватися так вільно ті, хто, як і він пересуваються на візку, але не є чемпіонами чи принаймні професійними спортсменами?

BBC News Україна прогулялася містом разом із Максимом та його тренером Олександром Васютинським.

Відео Жанни Безп'ятчук та Олександра Шпигунова.