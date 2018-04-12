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Конкурси у перший клас відходять у минуле: дітей, які живуть поруч зі школою, мають зараховувати туди у першу чергу. Саме так мають працювати нові правила вступу до школи, які підготували у Міносвіти.

Але чи справді вони працюють, адже дехто вже чинить їм спротив і критикує нововведення? Як віддавати дітей у перший клас "по-новому", що робити, якщо вас приписали до дуже далекої школи? На питання читачів ВВС News Україна відповідала радниця міністра освіти і науки Оксана Макаренко.

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Як записати дитину до школи за новими правилами?

Оксана Макаренко: Зараз абсолютно всі діти повинні мати рівний доступ до нової української школи. Статки батьків не можуть бути критерієм, як і рівень підготовки дітей, їх вміння читати чи рахувати. Конкурсів у перший клас бути не може. Коли ви йдете записувати дитину до школи, можна її з собою не брати.

Для того, щоб записати дитину до школи, треба з 25 квітня до 31 травня одному з батьків принести у школу такі документи:

заяву батьків з проханням про зарахування;

паспорт людини, яка написала заяву;

медичну довідку 086-1/о;

свідоцтво про народження дитини.

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Хто має першочергове право вступу до школи?

Оксана Макаренко: Якщо школа може вмістити всіх охочих, тобто не більше 30 дітей у клас, вона це робить.

Якщо школа не вміщає всіх, то починає працювати інший принцип. Відтепер до кожної школи прикріплюються території обслуговування. Діти з таких територій мають першочергове право на зарахування. Всього першочергове право на зарахування мають три категорії дітей:

діти, які живуть на території обслуговування школи. Територію визначає місцева влада;

діти працівників цього закладу освіти;

діти, чиї старші брати чи сестри вже навчаються у цій школі.

Ті, хто проживає на закріпленій території і ті, хто мають у школі родичів (працюють батьки, навчаються брати чи сестри), мають рівні права при зарахуванні.

До деяких гімназій прикріпили по кілька будинків, а до простіших шкіл - цілі мікрорайони. Як боротися з таким нерівномірним розподілом?

Оксана Макаренко: Нерівномірний розподіл з одного боку може бути пов'язаний з тим, скільки дітей може вмістити школа. З іншого боку, можливо, відбувається спротив директорів деяких "елітних" шкіл, які у такий спосіб намагаються залишити вільні місця. Є випадки, коли до деяких шкіл прикріплено лише 10 дітей.

Якщо ви потрапили у таку ситуацію і не згодні з закріпленою за вашим домом школою, можна подати скаргу у місцевий відділ освіти, або подати до суду. Звертайтеся до районних управлінь освіти, вони зобов'язані знайти місце для дитини у школі.

Вирішувати більшість таких ситуацій має місцева влада. У якихось дуже кричущих випадках може втручатися МОН.

Копирайт изображения unian Image caption Оксана Макаренко: "У Харківському районі і на Позняках у Києві не вистачає шкіл, діти мають навчатися по дві зміни"

Які документи підтверджують, що дитина проживає на закріпленій території?

Оксана Макаренко: Це може бути один документ з такого переліку:

паспорт з пропискою одного з батьків,

довідка про реєстрацію з місця проживання, витяг з Єдиного держреєстру про реєстрацію місця проживання,

копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи,

довідка про проходження служби у військовій частині одним з батьків,

копія документу про право власності на житло,

нотаріально завірений документ про оренду житла.

Як бути тим дітям, які проживають у мікрорайоні, але підтвердження проживання не мають? Чи це не дискримінація дітей, у яких батьки не мають можливості придбати квартиру в Києві й орендують житло?

Оксана Макаренко: Мова не йде про те, що ці діти зовсім не потраплять до школи. Вони будуть вчитися, але у тих школах, де будуть вільні місця. Вони просто не зможуть підтвердити право на першочергове зарахування.

Як потрапити до школи, яку ми вибрали, а не до якої нас приписали?

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Оксана Макаренко: Всі документи про зарахування до першого класу потрібно подати з 23 квітня до 31 травня. Заяви можна подавати відразу до кількох шкіл.

Якщо зарахували всіх дітей, які проживають на території, а вільні місця в школі ще є, 1 червня починається друга хвиля зарахування. Вона триватиме до 15 червня.

У другій хвилі на вільні місця будуть обирати серед всіх тих, хто вже подав заяви. Педрада школи може провести жеребкування, але не конкурси. Також можуть зараховувати дітей за віком: першими зарахують старших, які вже мають йти до школи.

1 червня школи мають опублікувати списки всіх, кого взяли до школи у першу чергу. Також до цього часу школи мають розповісти, як будуть приймати решту дітей на вільні місця.

Ми хотіли чіткіше визначити ці критерії, але на консультації приходили представники ліцеїв, гімназій, яким дуже не подобаються нові правила і вони були проти.

Коли запрацюють нові правила?

Оксана Макаренко: Нові правила вступу ще проходять перевірку у Мін'юсті, але вже є дати, на які батьки мають орієнтуватись. Якщо вам у школах говорять, що вже набрали дітей і немає вільних місць, це неправда, бо вступна кампанія починається лише наприкінці квітня.

Ці правила діють для всіх. Але все дуже залежить від позиції місцевої влади.

У Києві є чітка позиція місцевої влади, вони хочуть створити рівний доступ до шкіл. Їм тяжко, бо є спротив, є райони, які це бачать по-своєму. Є тиск з боку людей із "печерських пагорбів", які хочуть створити навколо своїх дітей особливі умови.

Всі, кому хочеться дуже особливих умов, можуть йти у приватні заклади, на які ці правила не розповсюджуються.

Чому конкурси до перших класів скасували?

Оксана Макаренко: Ми категорично проти того, щоб дітей відбирали у школи за якимось критерієм - інтелектом чи підготовкою.

Дуже шкідливо, коли нехтують іграми, розвитком фантазії й уяви, дрібної моторики, вмінням опановувати емоції, вмінням дбати про себе, наприклад, не загубитись у школі чи зав'язати шнурки.

Замість цього дітей вчать рахувати, писати, читати. А це природо невідповідно у такому віці, йде тяжко і має погані наслідки. Лише 4% дітей закінчують школу здоровими - решта мають розлади травлення, порушену поставу. Не можна приділяти увагу лише науковому типу інтелекту.

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Чи поширюються нові правила на дітей, які вступають до спеціальних класів (наприклад, у клас з тяжкими порушеннями мовлення)? На закріпленій за нами території взагалі немає таких класів. Що робити таким дітям?

Оксана Макаренко: Законодавство передбачає створення таких інклюзивних класів в будь-якій школі на підставі висновку інклюзивно-ресурсного центру.

Нова українська школа буде інклюзивною. Якщо діти мають особливі потреби, їх не будуть виштовхувати в інтернати.

Батькам треба подати довідку з центру, чи висновки комісії про те, що дитина потребує особливих умов навчання. Директор школи має до 1 вересня створити інклюзивний клас.