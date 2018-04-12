Хто проти кого може воювати у Сирії

Копирайт изображения Getty Images Image caption В сирійському конфлікті беруть участь кілька іноземних гравців зі своїм геополітичним порядком денним

Конфлікт у Сирії - це в першу чергу, громадянська війна, в якій за оцінками ООН вже загинули понад 400 тисяч людей. Ще п'ять мільйонів залишили країну та стали біженцями.

Разом з тим Сирія стала ще й театром кількох непрямих, так званих проксі-конфліктів між третіми країнами. На її території розгортається доволі заплутаний сценарій, в рамках якого навіть давні союзники можуть воювати один з одним чужими руками.

Конфлікт в Сирії триває вже сім років, і в нього неодноразово втручалися іноземні гравці. Проте зараз експерти побоюються, що протистояння може стати прямим та відкритим.

В останні дні звучить войовнича риторика від різних країн - попередження один одному роблять Москва, Вашингтон та Тегеран.

Здається, що дипломатичне вирішення конфлікту далеке, як ніколи. Якщо іноземні гравці вступають в прямий військовий конфлікт в Сирії, за яким сценарієм він може розвиватися?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Президент Дональд Трамп попереджає, що США готові нанести прямий удар по Сирії

США проти Росії

На фоні сирійського конфлікту знову загострилося протистояння між Москвою та Вашингтоном.

Президент США відверто критикує Володимира Путіна за його підтримку Башара Асада після ймовірної хімічної атаки в сирійському місті Дума.

А 11 квітня Дональд Трамп попередив про пряму військову загрозу, написавши у Twitter, що Росії варто підготуватися до американських ударів по Сирії.

"Росія обіцяє збивати будь-які ракети, випущені по Сирії. Готуйся. Росіє, вони прилетять, такі красиві, нові та "розумні"! Ти не повинна бути партнером Звіра, який отруює газом, вбиває своїх людей та отримує від цього задоволення", - написав він в соцмережі.

Пізніше Трамп написав ще один твіт в більш м'якій тональності, в якому закликав припинити гонку озброєння.

Російська підтримка режиму Башара Асада включає розміщення російських військових на сирійських базах. 11 квітня оголосили, що у Східній Гуті з 12 квітня буде діяти російська військова поліція.

Президент Володимир Путін в розмові з канцлером Німеччини попередив про неприпустимість "провокацій та спекуляцій" в Сирії. А представник Росії в ООН Василь Небензя натякнув на "найтяжчі наслідки" можливого американського удару по Сирії.

За офіційними даними міноборони РФ, в Сирії з 2015 року загинуло 40 російських військових, не враховуючи 39 жертв падіння літака Ан-26 на базі Хмеймім. При цьому незалежні спостерігачі стверджують, що жертв бойових дій з російського боку значно більше.

З геополітичної точки зору, Сирія дуже важлива для обох сторін. Для Москви ця країна є сухопутним "мостом" для виходу до Середземного моря. Крім того, Росія вважає свою підтримку Асада підтвердженням російської могутності в близькосхідному регіоні, який, як вважають, перебуває під впливом США.

З іншого боку Вашингтон спочатку підтримував сирійську опозицію, а потім зосередився на боротьбі з угрупуванням "Ісламська держава". За президента Дональда Трампа США перенесли свою увагу на стримання Ірану в регіоні.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Залишки ізраїльської ракети. яку запустили по позиціях сирійських військових

Ізраїль проти Ірану

Іран підтримує режим Асада, а в минулому надавав живу силу та матеріальну підтримку ще одній "маріонетковій армії" - ліванському угрупуванню "Хезболла".

Ізраїль, попри те, що завдає удари по сирійських об'єктах, публічно не визнає своєї ролі в конфлікті.

Напруження між Ізраїлем та Іраном зросло в лютому, після того, як Ізраїль перехопив у своєму повітряному просторі іранський безпілотник.

У відповідь ізраїльські військово-повітряні сили провели масштабні рейди по сирійських та іранських позиціях.

В ході цієї операції збили ізраїльський винищувач. Вважають, що це була перша втрата ізраїльських ВПС з часів війни з Ліваном у 1982 році.

Обидві країни виступали з попередженнями на адресу одна одної щодо дій в Сирії, проте сьогодні вони дуже близькі до прямого протистояння.

У листопаді минулого року прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив у Лондоні, що його країна не дозволить Ірану підкорити Сирію.

"Вони хочуть розмістити свою армію, свої авіабази та винищувачі в секундах польоту від Ізраїлю, ми цього не дозволимо", - сказав тоді ізраїльський прем'єр.

У свою чергу в Ірані погрожують завдати удари по ізраїльських містах.

Для Ірану Сирія важлива для того, аби постачати зброю бійцям "Хезболли" в Лівані та підтримувати їхню боротьбу з Ізраїлем.

Також Іран цінує Сирію як союзника в боротьбі не тільки проти Ізраїлю, але і проти свого основного опонента в регіоні - Саудівської Аравії.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Турецька армія на північному сході Сирії відбила у курдів значну територію

США проти Туреччини

Втручання США в сирійський конфлікт поставило Вашингтон в складне становище через дії союзника по НАТО - Туреччини.

Хоча в Сирії, за офіційними даними, розміщено близько двох тисяч американських військових, основну підтримку США надає у вигляді авіаударів, а також через інструктаж та оснащення різних груп, включаючи курдських.

Цією підтримкою дуже незадоволена Туреччина, яка вже кілька десятиліть бореться з курдським сепаратизмом.

Саме тому після січневої заяви Вашингтона про плани сформувати на північному сході Сирії угрупування для захисту кордонів з курдських бійців, Туреччина відреагувала початком військової операції.

Тепер ці союзники НАТО перебувають по різні боки непрямого конфлікту.

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