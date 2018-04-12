Чи заборонять у Києві поліетиленові пакети?

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Депутати Київради хочуть обмежити у столиці використання одноразових поліетиленових пакетів. Проект рішення погодили на засіданні профільної комісії міськради.

За цим рішенням, магазинам радять пропонувати покупцям альтернативу: наприклад, біологічні полімерні чи паперові пакети, багаторазові торбини, зазначили у прес-службі Київради.

Однак органи місцевого самоврядування не можуть заборонити продаж таких товарів чи призначати штрафи за порушення. Тому рішення Київради, якщо його підтримають депутати, матиме лише рекомендаційний характер.

Питання про повну заборони пакетів має вирішуватись на державному рівні, адже це потребує змін у законодавстві.

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Позитивно ініціативу Київради оцінила експерт Реанімаційного пакету реформ Тетяна Тевкун: "Депутати роблять, що можуть, і дають посил суспільству та суб'єктам господарювання".

Експерт наголошує, що це лише рекомендації, хоча частково вони можуть вплинути на торгівельні точки, адже ніхто ж не хоче сваритися з органами влади.

"500 пакетів на людину"

Поліетиленові пакети використовують дуже недовго, а потім викидають. Щороку в світі виробляють 80 мільйонів тонн поліетилену. Розкладається цей матеріал сотні років.

Копирайт изображения Джейн-Енн Гілкріст Image caption Одна з робіт фрідайвера Джейн-Енн Гілкріст. На фото - поліетиленовий пакет, що розкладається під водою

Поліетилен є шкідливим для довкілля: птахи, черепахи, дельфін та морські котики можуть заплутатися в пакетах або переплутати їх з їжею.

Черепахи не відрізняють поліетиленові пакети від медуз, які можуть входити в їхній раціон. Потрапивши в організм, поліетилен може вбити тварину.

2011 року Італія першою в Європі заборонила використання одноразових пакетів, які не розкладаються. У Британії п'ятипенсовий збір на пакети (близько двох гривень), який запровадили кілька років тому, знизив їх використання на 80%.

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Зараз вже понад 40 країн світу обмежили або заборонили поліетиленові пакети.

"В Україні на одну особу щорічно припадає понад 500 поліетиленових пакетів. Період розкладання одного становить понад 100 років", - каже ініціатор рішення Київради, депутат Костянтин Яловий. Щоправда, при цьому не наводить джерел статистики.

За даними Держстату, 2017 року в Україні виробили 37 тисяч тонн різних видів мішків та пакетів з поліетилену.