Чи дійде до України відлуння імовірного удару в Сирії?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Чи може ймовірний ракетний удар у Сирії призвести до нових боїв на Донбасі?

Анонсований президентом США ракетний удар по Сирії, до якого він порадив готуватися Росії як союзниці Башара Асада, породив тривогу щодо можливої ескалації конфлікту і на Донбасі - на тлі глобального міжнародного протистояння.

"Ми отримуємо з Сирії дуже погані новини. Здається, що конфронтація стає дедалі жорсткішою й ми боїмося, що і Донбас на сході Україні може стати ціллю", - озвучив такі побоювання на Київському безпековому форумі польський посол в Україні Ян Пєкло.

А за кілька днів до цього український міністр оборони Степан Полторак заявив, що на кордоні з Україною Росія зосередила понад 77 тисяч своїх військовослужбовців з тисячами танків і бойових машин:

"Цілком очікуване продовження агресивних дій на сході України. Більше того, існує ймовірність переростання конфлікту в повномасштабну агресію Кремля", - сказав він.

Москва офіційно продовжує заперечувати плани будь-якої агресії проти Україну, як і збройну підтримку самопроголошених "ДНР" і "ЛНР".

Утім, Кремль пильно стежить за ситуацією там, а Слідчий комітет Росії (СКР) продовжує відкривати нові справи через "злочини українських військовослужбовців на Донбасі".

Відступати у Сирії, наступати на Донбасі?

Копирайт изображения Getty Images Image caption До чергового загострення відносин між США та Росією призвела хімічна атака в сирійському місті Дума, у чому західна коаліція звинуватила союзника Москви Башара Асада

Експерт Інституту євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач вважає: оскільки Росія у тому чи іншому вигляді залучена до подій і у Сирії, і на Донбасі, ці конфлікти можна вважати "сполученими посудинами".

"Не можна відкидати, що Росія може діяти асиметрично - відступаючи у Сирії, наступати на Донбасі", - припускає політолог-міжнародник.

А військовий експерт і публіцист Михайло Жирохов вбачає прямий зв'язок між конфліктами: "Будь-яке загострення у Сирії відображається на Донбасі, адже Росії потрібно відволікати внутрішню публіку".

Саме таким "відволіканням" він вважає чергову справу СКР, відкриту в середу "за фактом обстрілу громадянського населення на південному сході України".

Російські слідчі стверджують, що "7 квітня 2018 року українські військовослужбовці, виконуючи завідомо злочинні накази вищих посадових осіб Міністерства оборони України", обстріляли КПП неподалік Донецька, внаслідок чого, за словами сепаратистів і російських медіа, була поранена цивільна жінка.

Українські прикордонники у відповідь заявили, що обстріл влаштували "самі бойовики".

Санкції як стримування

Копирайт изображения Getty Images Image caption Міноборони України стверджує, що Росія зосередила біля українсько-російських кордонів 19 батальйонних тактичних груп чисельністю понад 77 тисяч осіб, майже тисячу танків, 2,3 тисячі бойових машин, понад 1,1 тисячі артилерійських систем і приблизно 400 систем залпового вогню

"Якщо ситуація переходить до Третьої світової війни, то у російських стратегічних інтересах - контролювати територію України, особливо східну та північну частину, звідки гіпотетично її супротивники можуть завдавати ударів по Москві", - каже Володимир Горбач.

"Але не думаю, що все зайде аж так далеко", - додає він.

Не вірить у серйозне загострення на Донбасі через події в Сирії і директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський.

"Завдання Росією якогось удару по Україні означатиме відкриту агресію, що призведе до значно ширших санкцій", - пояснює він.

"Росія і так перебуває у лещатах жорстких санкцій. Навряд чи вона піде на те, щоб отримати ще більш жорсткі - принаймні найближчим часом", - вважає Микола Сунгуровський.

На його думку, конфлікт на Донбасі поки що залишатиметься у напівзамороженому стані, а Кремль продовжуватиме наполягати на тому, щоб Київ пішов на прямі переговори з "ДНР" і "ЛНР".

Питання тижнів?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Військові експерти кажуть: хоча підготовки до активних бойових дій на Донбасі наразі не помітно, однак ситуація може змінитися за кілька днів. На фото - танк "армії ДНР" у Донецьку, 9 травня 2017 року

Володимир Горбач вважає, що вся ситуація навколо Сирії та її можливих наслідків для України має вирішитися протягом найближчих тижнів.

"Це питання тижня-двох. Або ж удари (з боку США по урядових сирійських силах. - Ред.) будуть завдані дуже швидко, або ж туди підтягнуть військово-морські сили, буде гра м'язами, і хто не витримає, той першим здасться", - каже експерт-міжнародник.

А Михайло Жирохов, який проводить аналіз ситуації на сході України, відзначає: хоча ознак підготовки до наступу там не спостерігається, ця ситуація може досить швидко змінитися.

Українська армія традиційно запевняє про відсутність планів наступальних дій та дотримання Мінських угод (хоча СММ ОБСЄ нещодавно зафіксувала 18 самохідних гаубиць ЗСУ, які перебували ближче до фронту від лінії відведення озброєнь).

Не помітно підготовки і з боку сепаратистів, про що можна робити загальні висновки зі згаданих звітів СММ ОБСЄ.

"Маркери, які свідчать про підготовку (сепаратистів. - Ред.) до загострення - колони забезпечення, колони паливозаправників - цього немає", - каже Михайло Жирохов.

За його даними, на складах сепаратистів на передовій боєприпасів вистачить приблизно на добу боїв.

"А для ведення активних бойових дій по всім планам боєкомплекту має вистачати на дві з половиною доби", - каже він.

"Але такі запаси можуть бути створені щонайменше за сім-десять днів. Ось про такий проміжок часу йде мова", - підсумовує експерт.