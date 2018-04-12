Удар США і союзників по Сирії: п'ять можливих сценаріїв

Копирайт изображения AFP Image caption Крилата ракета "Томагавк", що злітає з американського крейсера в Перській затоці в 2003 році

Ситуація довкола Сирії загострилася, тому деякі коментатори в Росії і на Заході вже серйозно говорять про можливість світової війни. Менш емоційні оглядачі розглядають сценарії від обмеженого удару до "третьої світової в окремій країні".

Сполучені Штати, Франція і Британія підозрюють війська президента Сирії Башара Асада в застосуванні хімічної зброї у місті Дума. Імовірно, вони найближчим часом завдадуть ударів по силах Асада. Російська служба Бі-бі-сі узагальнила різні припущення політичних оглядачів та аналітиків про те, як розвиватиметься ситуація.

Ці сценарії умовні і спрощені: насправді у Сирії занадто багато дійових осіб і безліч комбінацій, тому закордонні спостерігачі навряд чи можуть прогнозувати щось точно.

1. Сценарій "обмежений удар"

США з союзниками показово б'ють по одному або невеликій кількості військових об'єктів, які вони вважатимуть пов'язаними з імовірною хімічною атакою в Думі.

Копирайт изображения Twiiter Image caption Цей твіт Трампа - "готуйся, Росіє, ракети прилетять!" - "підняв на вуха" весь світ. Але потім пан Трамп написав ще два твіти - і всі трохи заспокоїлися.

Багато коментаторів згадують удар крилатими ракетами, який США завдали в ніч на 7 квітня минулого року по авіабазі Шайрат після хімічної атаки в місті Хан-Шейхун.

Росія за таких обставин не намагається перешкодити удару союзників, як і не намагалася зробити це торік.

Цей варіант вважають малоймовірним: Сполучені Штати й союзники занадто високо підняли політичні ставки, і один демонстративний обмежений удар буде виглядати недостатнім і неефективним ходом у цій грі.

2. Сценарій "обмежена кампанія"

США із союзниками завдають ударів по багатьом сирійським об'єктам протягом нетривалого часу. Росія не втручається.

Цей варіант є найбільш вірогідним.

Особливого пояснення потребує теза про невтручання Росії. Багато коментаторів, які розмірковують про неминучість зіткнення держав у Сирії через те, що Росія не стоятиме осторонь за умови удару по її союзнику Асаду, залишають за дужками важливе застереження, яке майже незмінно роблять російські військові й політики: вони кажуть, що Росія обов'язково відповість, але у разі, якщо під цей удар потраплять її військові.

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Про це говорив і начальник генштабу Валерій Герасимов. Востаннє, 11 квітня, про це заявляв заступник голови комітету Ради Федерації з оборони Євген Серебренніков.

"Ми розраховуємо, якщо США завдадуть ударів, життя наших військових не поставлять під загрозу", - цитували пана Серебренникова агентства.

В останні два дні світова преса цитувала посла Росії у Лівані Олександра Засипкіна, який сказав, що Росія буде збивати "і ракети, і платформи, з яких їх запускають", без уточнень про постраждалих росіян - але це був короткий переказ інтерв'ю посла каналу "Аль-Манар", а Москва ухилялася під час коментування цих слів.

Тобто цілком можливий варіант, за якого російські військові на час ударів підуть із сирійських об'єктів, російські бази Хмеймім і Тартус союзники чіпати не будуть - і жодного зіткнення держав не буде, як і торік під час удару по Шайрату.

3. Сценарій "маленька світова"

Малоймовірний, але не фантастичний сценарій: російські сили збивають ракети або літаки союзників, які, як їм здалося, загрожують Хмейміму або Тартусу. На це союзники у відповідь б'ють по зенітних комплексах, це рішення автономно й автоматично ухвалює командування на місцях.

Пізніше сторони швидко обмінюються ударами, політична напруга злітає до небес, але перелякані політики швидко знімають її.

"Третя світова в окремо взятій країні" завершується, так і не розпочавшись.

4. Сценарій "регіональна війна"

Війська Асада, Іран і "Хезболла" у відповідь на удари коаліції завдають або намагаються завдати удару по американцях у Сирії та Іраку, по базах союзників у регіоні і заодно по Ізраїлю.

У масштабні бойові дії втягують Ізраїль, Ірак, Саудівську Аравію та інші арабські держави Перської затоки. Наслідки такого конфлікту непередбачувані, але й імовірність зараз вкрай невелика.

5. Сценарій "всі з'їхали з глузду"

Найгірший варіант розвитку "маленької світової війни". Союзники і росіяни обмінюються ударами в Сирії, але політики не можуть або не хочуть зупинити військових.

Через різке зростання загальної напруги або з волі політиків, які підвищують ставки, виникає нове вогнище протистояння, наприклад, на Балтиці.

Усе розростається до масштабного конфлікту із зіткненнями або протистоянням на багатьох театрах і загрозою застосування ядерної зброї.

Нехай деякі російські телеканали і розповідають глядачам останніми днями, що саме треба брати з собою до бомбосховища, але розсудливі оглядачі поки що вважають такий сценарій похмурою фантазією у стилі комп'ютерних ігор.