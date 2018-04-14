НеПроґавте: удари по Сирії, Цукерберг та вступ у перший клас

Копирайт изображения Getty Images, Уніан

Удар США та союзників по Сирії, свідчення Цукерберга в американському сенаті та кепкування з нього, а також українська дискусія про те, як віддавати дітей у перший клас "по-новому" - серед найважливіших тем ВВС News Україна минулого тижня.

Вранці в суботу США, Франція та Велика Британія завдали ракетних ударів по трьох місцях у Сирії. Вибухи пролунали зранку в Дамаску, а також у двох місцях біля міста Хомс, повідомив Пентагон.

Ситуація довкола Сирії переросла у військові дії, тому деякі коментатори вже серйозно говорять про можливість світової війни. Наскільки вірогідні такі припущення?

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Третій світовій війні - бути? Думки експертів

І чим це може загрожувати Україні?

Копирайт изображения unian

В Україні конкурси у перший клас відходять у минуле - саме так мають працювати нові правила вступу. Чи справді вони працюють? Як віддавати дітей у перший клас "по-новому"?

На питання читачів ВВС News Україна відповіла радниця міністра освіти Оксана Макаренко:

Копирайт изображения AFP Image caption Віктор Орбан втретє перемагає на виборах

"Угорщина блокуватиме будь-які ініціативи, вигідні Україні в міжнародних організаціях, особливо в ЄС. Ми можемо гарантувати, що це боляче вдарить по майбутньому України".

Це одна з цитат угорського прем'єра Віктора Орбана, партія якого вкотре перемогла на виборах.

Що ще він казав про Україну та чи є надія на поліпшення угорсько-українських відносин?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Російського бізнесмена Олега Дерипаску (праворуч) вважають наближеним до російської влади. Через нові санкцій він постраждав чи не найбільше

США таки запровадили санкції проти ще низки російських бізнесменів і компаній. В результаті ці олігархи й компанії втратили мільярди доларів.

Image caption Сергій та Юлія Скрипалі провели у лікарні в Солсбері понад місяць

У Британії триває галас довкола отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Ще місяць тому говорили, що "Новачок" вб'є їх або серйозно покалічить. Але в підсумку Юлія Скрипаль вже виписалася з лікарні, а стан її батька, подвійного агента, поліпшується.

Чи можливо таке після отруєння бойовою нервово-паралітичною речовиною?

Копирайт изображения Getty Images

"Пане Цукерберге, ви можете повернути попередню версію Snapchat? Моя онука не перестає скаржитися на це. До речі, що таке Snapchat?"

Це, звісно, жарт. Цього тижня їх було багато, адже засновник FacebookМарк Цукерберг виступив на слуханнях в американському Сенаті.

Як іще жартували у мережі з нього і тих, хто його допитував?

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Засновник Facebook відповідає на запитання сенаторів про витоки даних і втручання Росії

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Cambridge Analytica стверджує, що має психологічну оцінку кожного дорослого американця

Якщо ж соцмережі такі загрозливі для тих, хто опікується конфіденційністю своїх персональних даних, чи можна обійтись без них взагалі?

Копирайт изображения Humboldt Broncos Image caption Фото, опубліковане на каналі Twitter команди після перемоги в плей-офф 24 березня

Це, напевно, найтрагічніша новина тижня:

Копирайт изображения Science Photo Library

Чим може здивувати нас прогрес у науці й технологіях? Наприклад, оцим:

Але буває й таке:

Копирайт изображения Karol Kozlowski Image caption Бразилія - єдина португаломовна країна в Америці

Цікавитеся подорожами, країнами, їхніми дивацтвами та історією? Вам сюди:

Копирайт изображения Getty Images

І, зрештою, тема для тих, кому небайдуже мовне питання:

***