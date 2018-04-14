Чому пальмову олію вилучають з продажу?
Британські супермаркети Iceland виведуть з продажу пальмову олію у продукції свого бренду до кінця 2018 року.
Ця мережа першою з усіх великих роздрібних мереж Британії оголосила про припинення використання пальмової олії через її неекологічність.
Наразі олія міститься більш, ніж у половині продуктів компанії - від печива до мила.
За словами представника компанії, дедалі більший попит на пальмову олію руйнує тропічні ліси Південно-Східної Азії. Усвідомлення екологічних проблем, пов'язаних з цією олією, прийшло завдяки активістам з Greenpeace.
Заборона стосується лише власного бренду Iceland, тобто пальмова олія може й далі лишатися у складі інших продуктів, що продаються у мережі.
Генеральний директор компанії Iceland Річард Вокер заявив, що безпечної для екології пальмової олії "не існує".
"Навіть та пальмова олія, що сертифікована як "безпечна", не зупиняє нищення лісів і не обмежує зростання плантацій пальм, які вирощуються для олії, - сказав він кореспондентові ВВС. - Тож, допоки не з'явиться справді безпечна (для довкілля. - Ред.) пальмова олія, для якої не вб'ють жодне дерево, ми кажемо "ні" пальмовій олії".
Пан Вокер визнав, що таке рішення досить дорого обійдеться, але пообіцяв не перекладати ці втрати на покупців: "Ми втратимо гроші, але, на нашу думку, це правильний курс".
Суперечливий продукт
- З виробництвом пальмової олії пов'язують близько 8% знищення лісів по всій планеті між 1990 і 2008 рр.
- Щоб насадити олійні пальми, нерідко спалюють великі масиви інших лісів; це одна з причин сильної забрудненості повітря у Південно-Східній Азії.
- Пальмова олія входить до складу майже половини товарів на полицях британських супермаркетів, від шампунів до печива, а також міститься у біопаливі.
- На думку деяких експертів, споживання пальмової олії шкідливе для здоров'я, бо вона багата на насичені жири.
- Згідно з новими вимогами ЄС до маркування продуктів, від 2014 року усі етикетки мають вказувати, чи є у продукті пальмова олія.
Виробництво пальмової олії негативно впливає, зокрема, на орангутангів.
Вони, як і деякі інші види тварин, нерідко лишаються без звичного середовища у регіонах, де через таке виробництво знищуються ліси.
Деякі пальмові плантації було насаджено без домовленостей з місцевими громадами щодо використання їхніх земель, навіть більше - деякі громади були змушені переселитися.
За етичне та екологічно безпечне виробництво пальмової олії борються спеціально створені організації. Дедалі більше дійових осіб у цій галузі промисловості обіцяють працювати за найвищими стандартами.
Попри сильне занепокоєння тим, що виробництво пальмової олії шкодить екології країн, де вирощуються пальми, опитування понад 5000 британських споживачів виявило: близько третини з них точно не знають, що таке пальмова олія.
Однак, почувши про вплив її виробництва на довкілля, 85% респондентів висловили думку, що не слід використовувати її у харчових продуктах.
Працівники Iceland стверджують, що вже знайшли альтернативні рецепти для 50% асортименту під власним брендом.
В минулому ця мережа, яка спеціалізується на продажі заморожених продуктів, уже втілювала рішення прибрати з полиць суперечливі продукти.
Вона першою з продуктових крамниць заборонила випускати під своїм брендом генетично модифіковані культури, а раніше цього року заявила, що до 2023 року усуне або радикально зменшить в обсязі пластикове пакування продуктів свого бренду.
Минулого року Банк Англії розглянув використання пальмової олії у майбутньому друку банкнот - після того, як отримав скарги на те, що полімерні банкноти містять жир тваринного походження.
Банк звернувся за порадою до громадян і отримав 3554 відповіді. З тих, хто висловив чітку позицію, 88% були проти використання продуктів тваринного походження, а 48% - проти використання пальмової олії та її похідних.
Однак перехід на пальмову олію так і не відбувся, оскільки, словами речника банку, постачальники виявились "нездатні надати нам екологічно безпечну пальмову олію найвищої якості".
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