Чому пальмову олію вилучають з продажу?

Копирайт изображения HALLDOR KOLBEINS Image caption Пальмова олія міститься в багатьох продуктах повсякденного вжитку, від арахісового масла та шоколаду до вермішелі миттєвого приготування

Британські супермаркети Iceland виведуть з продажу пальмову олію у продукції свого бренду до кінця 2018 року.

Ця мережа першою з усіх великих роздрібних мереж Британії оголосила про припинення використання пальмової олії через її неекологічність.

Наразі олія міститься більш, ніж у половині продуктів компанії - від печива до мила.

За словами представника компанії, дедалі більший попит на пальмову олію руйнує тропічні ліси Південно-Східної Азії. Усвідомлення екологічних проблем, пов'язаних з цією олією, прийшло завдяки активістам з Greenpeace.

Заборона стосується лише власного бренду Iceland, тобто пальмова олія може й далі лишатися у складі інших продуктів, що продаються у мережі.

Генеральний директор компанії Iceland Річард Вокер заявив, що безпечної для екології пальмової олії "не існує".

"Навіть та пальмова олія, що сертифікована як "безпечна", не зупиняє нищення лісів і не обмежує зростання плантацій пальм, які вирощуються для олії, - сказав він кореспондентові ВВС. - Тож, допоки не з'явиться справді безпечна (для довкілля. - Ред.) пальмова олія, для якої не вб'ють жодне дерево, ми кажемо "ні" пальмовій олії".

Пан Вокер визнав, що таке рішення досить дорого обійдеться, але пообіцяв не перекладати ці втрати на покупців: "Ми втратимо гроші, але, на нашу думку, це правильний курс".

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Суперечливий продукт

З виробництвом пальмової олії пов'язують близько 8% знищення лісів по всій планеті між 1990 і 2008 рр.

Щоб насадити олійні пальми, нерідко спалюють великі масиви інших лісів; це одна з причин сильної забрудненості повітря у Південно-Східній Азії.

Пальмова олія входить до складу майже половини товарів на полицях британських супермаркетів, від шампунів до печива, а також міститься у біопаливі.

На думку деяких експертів, споживання пальмової олії шкідливе для здоров'я, бо вона багата на насичені жири.

Згідно з новими вимогами ЄС до маркування продуктів, від 2014 року усі етикетки мають вказувати, чи є у продукті пальмова олія.

Виробництво пальмової олії негативно впливає, зокрема, на орангутангів.

Вони, як і деякі інші види тварин, нерідко лишаються без звичного середовища у регіонах, де через таке виробництво знищуються ліси.

Деякі пальмові плантації було насаджено без домовленостей з місцевими громадами щодо використання їхніх земель, навіть більше - деякі громади були змушені переселитися.

За етичне та екологічно безпечне виробництво пальмової олії борються спеціально створені організації. Дедалі більше дійових осіб у цій галузі промисловості обіцяють працювати за найвищими стандартами.

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Вирощування пальм для виробництва олії руйнує середовище, звичне для орангутангів

Попри сильне занепокоєння тим, що виробництво пальмової олії шкодить екології країн, де вирощуються пальми, опитування понад 5000 британських споживачів виявило: близько третини з них точно не знають, що таке пальмова олія.

Однак, почувши про вплив її виробництва на довкілля, 85% респондентів висловили думку, що не слід використовувати її у харчових продуктах.

Працівники Iceland стверджують, що вже знайшли альтернативні рецепти для 50% асортименту під власним брендом.

В минулому ця мережа, яка спеціалізується на продажі заморожених продуктів, уже втілювала рішення прибрати з полиць суперечливі продукти.

Вона першою з продуктових крамниць заборонила випускати під своїм брендом генетично модифіковані культури, а раніше цього року заявила, що до 2023 року усуне або радикально зменшить в обсязі пластикове пакування продуктів свого бренду.

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Минулого року Банк Англії розглянув використання пальмової олії у майбутньому друку банкнот - після того, як отримав скарги на те, що полімерні банкноти містять жир тваринного походження.

Банк звернувся за порадою до громадян і отримав 3554 відповіді. З тих, хто висловив чітку позицію, 88% були проти використання продуктів тваринного походження, а 48% - проти використання пальмової олії та її похідних.

Однак перехід на пальмову олію так і не відбувся, оскільки, словами речника банку, постачальники виявились "нездатні надати нам екологічно безпечну пальмову олію найвищої якості".

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