НАТО в Сирії немає, це питання вирішують США та Росія – заступниця генсека

У розпал політичної ескалації між Заходом та Росією НАТО намагається відігравати роль майданчика для військового діалогу між Росією та членами Aльянсу. Там не скасовують зустріч вищих російських і натівських військових чинів і наголошують: сирійське питання США та Росія мають вирішити на двосторонньому рівні.

Про це в інтерв'ю BBC News Україна розповіла заступниця генерального секретаря альянсу Роуз Геттемюллер.

BBCNews Україна: Чи НАТО й далі планує провести зустріч очільника російського Генштабу Валерія Герасимова з головнокомандувачем сил Aльянсу в Європі Кертісом Скапарроті, незважаючи на нинішню ескалацію навколо Сирії?

Роуз Геттемюллеp: Наскільки відомо, ця зустріч далі планується й має відбутися.

BBCNews Україна: Тоді що означає проведення такої зустріч на тлі політичного конфлікту між Заходом та Росією? Президент США Дональд Трамп прагне заручитися підтримкою різних міжнародних гравців перед тим, як остаточно вирішити, як відповісти на дії режиму Асада. Він не виключає військової операції.

P.Г: Найбільш важливо нині підтримувати контакти між військовими, особливо коли є ймовірність військових операцій. США й Росія намагалися досі зменшувати градус конфліктності під час військових дій у Сирії. Вони робили це впродовж останнього року.

І досі Пентагон підтримував двосторонні зв'язки з російською стороною на щоденній основі якраз задля того, аби попередити будь-які інциденти.

Варто наголосити, що це відбувається саме на двосторонній основі. НАТО в Сирії немає. Ці питання вирішується виключно між Сполученими Штатами та Російською Федерацією.

Згадана зустріч між командувачами відбудеться в рамках військової взаємодії НАТО й не має стосунку до Сирії.

Копирайт изображения AFP Image caption НАТО наголошує, що сирійську кризу США та Росія мають вирішити на двосторонньому рівні

BBCNews Україна: Як Альянс оцінює ризики від можливої військової операції США та союзників проти режиму сирійського президента у відповідь на ймовірне застосування ним хімічної зброї?

P.Г: Звісно, ми постійно уважно спостерігаємо за тим, що відбувається на Близькому Сході. Підтримуємо діалог із нашими тамтешніми партнерами в рамках середземноморської регіональної співпраці. В ньому беруть участь Єгипет, Ізраїль, Йорданія.

У рамках Стамбульської ініціативи ми підтримуємо контакти з країнами Перської затоки.

Звісно, нас дуже цікавить те, що відбувається в Сирії. Але якщо ви мене запитаєте, чи готовий Aльянс особисто почати військову операцію в цій країні, я відповім: НАТО там не присутній.

Це питання США та Росія вирішують між собою.

Про НАТО в Східній Європі та Україну як "поле бою"

BBCNews Україна: Виступаючи в Києві, ви наголосили, що завдяки НАТО в Центрально-Східній Європі немає вакууму безпеки. Але ситуація змінюється постійно, конфлікт між Заходом та Росією поглиблюється. Альянс може переглянути свою політики в цій частині Європи, з огляду на ще більші ризики?

Починаючи з 2014-го НАТО вжив низку заходів у відповідь на російську анексію Криму та дестабілізацію Донбасу. Їхня мета - оборона та стримування. Наша відповідь має оборонний характер та узгоджується з міжнародним правом. Ми робимо акцент саме на попередженні будь-якої ескалації чи конфлікту.

НАТО не хоче жодних конфліктів.

Копирайт изображения AFP Image caption Французькі вояки прибули до Литви для служби в батальйоні НАТО, 22 січня 2018 року

Ми не обмежуємося лише розміщенням збройних сил у країнах-членах Aльянсу, але й думаємо сьогодні над тим, як посилити їхню боєздатність. Це потрібно, щоб бути готовими швидко відреагувати на будь-який напад на нашого союзника.

Проте наголошую, що наша єдина мета - оборона.

BBCNews Україна: НАТО регулярно моніторить військову присутність Росії поблизу українських кордонів. Чи може Україна перетворитися на "поле бою" між Заходом та Росією в ще більших масштабах, ніж це було впродовж останніх чотирьох років?

P.Г: На жаль, Україна вже втягнута у важкий конфлікт на Донбасі. Саме на цьому ми маємо зосереджуватися. Це стосується і Мінських угод, які мають виконуватися всіма сторонами, і співпраці з нашими українськими партнерами задля посилення їхньої обороноздатності.

Саме задля цього ми залучили так багато ресурсів і направили наших фахівців готувати українських військових інструкторів. Це допоможе Україні визначити структуру власних Збройних сил. Ми приділяємо особливу увагу цій реформі.

Бачимо, що нещодавній режим припинення вогню порушувався, навіть на Великдень. Я це пов'язую з тим, що там використовується російська зброя.

Ми хочемо, аби на Донбасі запанував мир.

Про відповідь Порошенку

BBCNews Україна: Президент Петро Порошенко надіслав до НАТО лист із проханням надати Україні План щодо членства в альянсі. Якою буде відповідь?

P.Г: Він уже отримав відповідь від генерального секретаря. Той подякував за цей лист і зауважив, що НАТО визнає євроатлантичні прагнення України, які включають також членство в ЄС.

Єнс Столтенберг наголосив, що лише самі союзники можуть вирішити, чи може ще одна країна вступити до Aльянсу. Рішення має ухвалюватися консенсусом.

Копирайт изображения AFP Image caption Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час виступу у Верховній Раді, 10 липня 2017 року

Кожна країна, що прагне вступити до НАТО, має пережити процес досягнення такого консенсусу поміж членами організації.

BBCNews Україна: Чи можливо було б вступити до Aльянсу без формального ПДЧ, спираючись на інші документи й де-факто виконуючи всі його вимоги?

P.Г: На нашу думку, річна національна програма - це чудовий інструмент, що допомагає Україні рухатися в напрямку до членства в альянсі. Він встановлює чіткі пріоритети та цілі щодо реформ оборонного сектору, побудови інституцій, протидії корупції.

Структурно національна програма дуже схожа на ПДЧ.

Про потенціал співпраці

BBCNews Україна: Наскільки ефективно Україна використовує трастові фонди НАТО, виділені спеціально для неї? Є побоювання, щоці ресурси освоюються неефективно й повільно.

P.Г: Ми уважно дивимося за тим, як вони використовуються. НАТО теж має робити їх ефективнішими. Це - елемент нинішньої модернізації самого Aльянсу.

Він завжди пильно стежить за тим, щоб гроші країн-членів витрачалися належним чином і при цьому не було корупції.

BBCNews Україна: Український уряд узяв на себе зобов'язання реформувати власну армію до 2020 року, щоб та повністю відповідала стандартам НАТО. Багато хто в цій країні сумнівається в реалістичності такої цілі. Ви вважаєте це можливим?

P.Г: У мене немає причин сумніватися в цій меті. Вона вкрай важлива. І це цілком у межах можливого для України.

Я дізналася, що українська сторона визначає певні фази досягнення цієї цілі, що допоможуть домогтися сумісності її армії зі збройними силами НАТО. Це чудовий план.

BBCNews Україна: Який існує потенціал для розширення співпраці НАТО та України?

P.Г: Ми зробили чимало для проведення реформи військових інституцій. Нині можемо більше зосередитися на реформі спецслужб, включно із СБУ.

Ще одна царина - це військова медицина, реабілітація поранених на війні та надання психологічної допомоги. Ми маємо робити ще більше в цьому напрямку.

Я дуже пишаюся тим, що НАТО допоміг збірній українських ветеранів узяти участь в Іграх нескорених у Канаді. Українська команда чудово там виступила.

BBCNews Україна:Нині Угорщина намагається блокувати співпрацю України з НАТО. Як ви оцінюєте її дії?

P.Г: Знову ж-таки, консенсус є дуже важливим для збереження єдності Aльянсу. Він його склеює докупи і є вкрай важливим для здорової роботи цієї організації.

Водночас, ми наголошували вже, що двосторонні проблеми треба вирішувати поміж собою й не виносити їх на багатосторонній майданчик, як-от НАТО.

Закликаємо обидві країни якомога швидше вирішити свою спільну проблему. Ми б дуже хотіли скликати комісію Україна-НАТО не лише на рівні послів, але й вищому.

BBCNews Україна: Україна опинилася в епіцентрі гібридної війни. Де ще в світі можуть спалахнути такі конфлікти?

P.Г: Поширення неправдивої інформації, кібератаки, техніки дестабілізації ситуації, втручання у вибори - все це може відбутися будь-де.

Ми маємо бути дуже пильними та ділитися своїм досвідом. Україна вже мала справу з дуже багатьма проявами гібридної війни. Як мені сказав один з українських експертів, вона отримала щеплення від пропаганди.

НАТО в цьому сенсі може багато чому навчитися у цієї країни.