Які цілі вразили США та союзники у Сирії?

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Коаліція на чолі з США завдала ракетних ударів по Дамаску та провінції Хомс. Втрати сирійської армії ще невідомі, проте очевидно, що військового зіткнення з російською системою протиповітряної оборони не відбулося.

О 4 ранку суботи за київським часом президент США Дональд Трамп оголосив про початок бомбардування Сирії у відповідь на застосування режимом Башара Асада хімічної зброї.

"Зараз відбувається спільна операція з військовими силами Британії та Франції", - сказав пан Трамп у своєму зверненні до американського народу.

Він додав, що авіаудари запланували по місцях виробництва, поширення та застосування хімічної зброї.

Куди цілили?

Головними цілями коаліції стали науково-дослідний центр в Дамаску, який пов'язують із виробництвом хімічної зброї, а також два склади хімічної зброї в провінції Хомс.

Під вогонь також потрапили штаб Республіканської гвардії Сирії, аеропорт Мезза в Дамаску та аеропорт Ад-Думейр у Східній Гуті.

Станом на 8 ранку відомо, що по території Сирії США та союзники випустили від 30 до 100 ракет. Частину з них збили.

Міністр оборони США Джеймс Меттіс заявив, що для цього удару використали удвічі більше ракет, ніж минулого року. У квітні 2017 року після хімічної атаки у місті Хан-Шейхун американські есмінці випустили 59 крилатих ракет "Томагавк" по авіабазі сирійських урядових військ Еш-Шайрат.

Копирайт изображения Reuters Image caption В небі над Дамаском було видно ракети сил ППО

В міністерстві оборони Росії заявили, що значну частину крилатих ракет та авіаційних ракет класу "повітря-земля" збили на підльоті до цілі. За даними російського військового відомства, у відповідь застосували сирійські засоби протиповітряної оборони С-125, С-200, "Бук" та "Квадрат", які виготовили ще в СРСР понад 30 років тому.

Реакція Росії

Новий удар по Сирії став новим випробовуванням для складних російсько-американських відносин.

Після появи новин про хімічну атаку в сирійській Думі президент США Дональд Трамп ще 9 квітня пообіцяв жорстку відповідь протягом двох діб. Вже увечері 11 квітня американська сторона сформувала коаліцію, в яку увійшли також Велика Британія та Франція.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Дональд Трамп оголосив про ракетні удари по Сирії о 4 ранку в суботу

Росія ж є головним союзником режиму Башара Асада. У відповідь на заяви США Москва попередила, що готова протидіяти ударам коаліції. Посол РФ у Лівані Олександр Засипкін заявив, що Росія лишає за собою право збивати всі американські ракети. А глава Генштабу Валерій Герасимов пішов ще далі: він попередив, що "у випадку виникнення загрози російським військовим у Сирії", вогонь відкриють не лише по ракетах, але й по носіях.

Чим довше тривала пауза щодо удару коаліції по Сирії, тим більше світові ЗМІ обговорювали можливість прямого військового конфлікту між Росією та США.

В цьому сенсі важливим є те, що ні одна з ракет союзників не впала біля двох основних російських баз у Сирії. Сирійське інформагентство SANA повідомило, що повітряний простір провінцій Латакія та Тартус, де розміщені російські бази, ніхто не порушував.

Окремо про це повідомило і міністерство оборони Росії. Таким чином, прямого військового зіткнення між США та Росією поки вдалося уникнути.

Разом з тим російські офіційні представники вже повідомляють, що удар по Сирії не залишать без наслідків. Агентство Reuters з посиланням на джерело повідомило, що персонал всіх об'єктів, по яких завдали ударів, заздалегідь евакуювали завдяки попередженню Росії.

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