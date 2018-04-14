Я фанатію від мобільних знайомств, але на побачення не ходжу

Копирайт изображения Rebecca Hendin / Lucy Vine / Getty / BBC Three

Як почався ваш день? З кави? Душу? А може, ви встали раненько, щоб позайматися спортом? Я теж прокинулася рано - щоб трохи "посвайпити".

Щоранку я 20 хвилин лежу в ліжку й бездумно прокручую нескінченний потік усміхнених чоловіків, які погладжують тигрів у екзотичних відпустках.

Мої дні починаються й закінчуються у мобільних додатках для знайомств. Але парадокс - я вже близько року не була на жодному побаченні. Сказати вам правду? Я не шукаю кохання.

Одне опитування показало, що близько половини міленіалів (таких, як-от я) користуються додатками для знайомств не з метою пошуку пари, а заради "прокрастинації, яка підвищує впевненість у собі". Я чудово розумію, про що тут ідеться. Від додатків для знайомств мені потрібне певне визнання, а не стосунки. Той "дінь", коли ви підходите людині, яку ви прогорнули праворуч, дуже приємний. Ви справили на когось враження (навіть якщо на вас дивились якусь мілісекунду). Це погладжування для его. Сексі-користувач прогорнув мене праворуч, і це трохи тішить моє самолюбство.

Щодня, за даними Tinder, у цьому мобільному додатку виникає 26 мільйонів пар. Але нещодавно проведене опитування виявило - лише 7% користувачів-чоловіків і 21% жінок надсилають повідомлення, коли програма знаходить їм когось до пари. Додатки для знайомств швидко втрачають своє первинне призначення, бо користувачі безцільно гортають, не маючи жодних планів.

Копирайт изображения Rebecca Hendin / Lucy Vine / Getty / BBC Three

Консультант зі стосунків Сара Девідсон пояснює: "Це вже прийнятна поведінка і щоденна рутина для неодружених людей. Ви можете робити це на дивані без макіяжу, в піжамі, без жодних зусиль і цілком безкоштовно. Більшість людей зареєстровані щонайменше в двох додатках для знайомств. Це швидкий і легкий спосіб підняти настрій, коли людина вважає себе невпевненою і непривабливою".

Раніше я була найпроактивнішою особою з усіх, кого можна зустріти в Tinder. 2012 року, коли запустили цей додаток, я щойно розійшлася з партнером. Я писала тим, кого програма знаходила мені до пари, розписувала зустрічі за днями й ходила на побачення того ж тижня. Дійшло вже до того, що я знайомилася за принципом "п'ять днів - п'ять чоловіків". Здуріти як весело - але виснажливо.

Декілька моїх тогочасних романів тривали по півроку, але з часом уся ця культура знайомств почала вилазити боком. У подальші роки було різне - затухання стосунків; флірт, що ні до чого не зобов'язував; непрохані фотки членів. Так я поступово втратила інтерес до спілкування з іншими людьми. Усе це стало занадто сумним. І нудним. І передбачуваним.

Кандидати для зустрічі або просили показати груди через кілька повідомлень, або зникали саме тоді, коли мені вже здавалося, що все йде досить добре. Або ж, коли ми справді домовлялися про побачення (а це траплялося дедалі рідше), вони скасовували зустріч, просто не приходили чи (ще гірше) цілісінький вечір наганяли на мене нудьгу. Оскільки всі звикли ставитись до інших людей як до чогось одноразового, я теж звикла.

Я звикла раптово уривати розмову з людьми на півслові, ігнорувати їхні повідомлення. З друзями я б нізащо не стала так обходитись. Але в хлопцях з додатку для знайомств я друзів не вбачала. То були просто обличчя, від яких час від часу світився екран мого мобільного. Згадуючи те все, я відчуваю сором за те, що так до них ставилася.

Копирайт изображения Rebecca Hendin / Lucy Vine / Getty / BBC Three

Але попри те, що я облишила всі сподівання завести з кимось стосунки в додатку для знайомств, я досі з маніакальною впертістю використовую декілька з них. Я стала залежною від магії гортання. Спостерігати за людьми завжди прикольно, а коли всі ці люди до того ж - холостяки, за якими ти можеш спостерігати в затишку власної оселі… Що ж, це ще прикольніше.

Той "дінь", коли програма знаходить мені пару, звучить так, наче я виграла очки у відеогрі. Це допомагає згаяти час перед теликом, коли нудно (не раз увечері, вийшовши з трансоподібного стану, я усвідомлювала, що тупо змарнувала дві години на гортання і не знаю, про що йшлося в серії "Доктора Хто"). Кожен "дінь" також означає шанс - це може бути людина, в якій втіляться всі твої забаганки: добрий, розумний, полюбить твого песика. Це спосіб помріяти без негативних наслідків.

Коли я не ходжу на побачення, а знічев'я гортаю, то не мушу докладати якихось зусиль чи показувати себе з найкращого боку. Не треба перейматися, що ти когось розчаруєш, виглядатимеш на побаченні старішою чи товстішою, ніж на фото у профілі.

Але що далі, то наполегливіше закрадається відчуття, що ця поведінка руйнує моє психічне здоров'я. Клінічний психолог, доктор Джессамі Гібберд, погоджується: пора мені щось робити зі своєю залежністю - бо так воно і є.

"У помірних кількостях - нічого страшного. Але якщо ви на ці додатки марнуєте багато часу, то це погано, - сказала вона мені. - Ваша самооцінка залежить від чужого схвалення, а не внутрішніх відчуттів". Психолог вважає, що додатки для знайомств можуть викликати залежність, і пов'язано це з підвищенням рівня дофаміну, який люди відчувають, отримуючи "лайки" й пари онлайн.

Копирайт изображения Rebecca Hendin / Lucy Vine / Getty / BBC Three

А Наташа Доу Шюль, антрополог і авторка книжки про зв'язок між пристроями та залежністю, вважає, що можна провести паралель між гральними автоматами та додатками для знайомств. На її думку, до цих застосунків люди звикають так само, як і до азартних ігор.

"Паралелі в тому, як формуються відчуття, у винагороді та її відсутності. Якщо ви не знаєте, що отримаєте і коли, то будете повторювати одні й ті самі дії знову і знову, а від цього розвинеться сильна залежність", - розповіла вона в інтерв'ю виданню Daily Beast. - У вас наростає очікування, і цю напругу знімає отримання винагороди: джекпот, дінь-дінь-дон, пара".

На думку дослідниці, отримання цієї "винагороди" (хай що це буде: секс чи побачення) мотивує людей використовувати додаток для знайомств. "Але насправді в процесі користування ви дізнаєтеся, що це своєрідна кроляча нора - нора, що веде геть, трохи далі від себе", - переконана пані Шюль.

Це означає, що люди, які користуються додатками для знайомств лише задля "винагороди", можуть втрапити в цю "кролячу нору" і стати залежними. Доктор Джессамі зазначає: це може погано вплинути на психічне здоров'я користувача. Марнуючи надмірну кількість часу на ці програми, користувач добровільно ізолює себе від реального життя.

Річ у тім, що в мобільних додатках для знайомств є й люди, які хочуть познайомитись у реалі. Я це точно знаю, бо бачила достатньо профілів, у яких пасивно-агресивно коментують те, що ніхто не відповідає на повідомлення: "Я тут заради справжніх побачень. Якщо не хочете знайомитися зі мною при зустрічі, не гортайте праворуч".

Я усвідомлюю, що моя діяльність у додатку напевне сильно драконить цих користувачів.

Останні кілька років я ні з ким не зустрічаюся. Бажання вийти заміж і мати дітей у мене теж нема, так само, як і відчуття, що годинник цокає і треба негайно з кимось познайомитись. Іноді у мене виникають думки на зразок "Я справді хочу мати хлопця" (після чого я перезавантажую свої аплікухи), але потім я вирішую, що заради цього не варто морочитися і йти на справжні побачення. Тому я продовжую гортати і зберігаю всі свої пари.

Консультант зі стосунків Сара запевняє: "Вам необхідно позбутися цієї звички. Згадайте давні хитрощі. Не забувайте про старі добрі знайомства і побачення".

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Вона радить звернутися до родичів і друзів, щоб познайомили вас із потенційними партнерами, виходити в люди: сходіть на вечірку, де нікого не знаєте, запишіться врешті-решт на курси фотографії. А додатки для знайомств краще використовувати за призначенням: щоб знайти кілька пар за один раз. І домовитись про побачення. "Ви переконаєтесь, що зустрічі в реальному житті забирають надто багато часу, тож вам не буде коли сидіти весь день на дивані й свайпити", - додає Сара.

Я знаю, що вона права, і з бездумним гортанням мені пора зав'язувати. Ті дві години щовечора виливаються в чималу кількість годин, якщо зібрати їх усі докупи. І якщо зовсім чесно, то мені трішки соромно за таку залежність. Вона поглинула вже купу мого часу - а в мене ж навіть немає наміру сходити з кимось на побачення.

Тож наступного разу, коли програма запропонує пару, я рішуче налаштована написати тій людині повідомлення і запропонувати зустріч. Може, рівень дофаміну від цього і не злетить так високо, як від свайпу на дивані. Але принаймні я спілкуватимусь зі справжніми людьми в реальному світі - а не роздивлятимусь їх у пікселях на екрані мобільного.