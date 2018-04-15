Товчені жуки, риб'ячий клей - яку ще гидоту ми їмо?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Люди, які дотримуються дієти, мають дякувати за нежирні соуси бактеріям Xanthomonas campestris

Навіть якщо ви з тих людей, хто прискіпливо вивчає склад продуктів на етикетках, ви навряд чи уявляєте, наскільки нудотні інгредієнти містяться у деяких улюблених ласощах або косметичних засобах.

За іронією долі часто саме завдяки їм популярні продукти мають настільки привабливий смак або вигляд.

Ось лише деякі з найбільш "огидних" продуктів у вашому кошику в супермаркеті.

Послід кіз у вашому волоссі

Можливо, вам доводилося бачити фотографії або ролики з марокканськими козами, які спритно забираються на дерева.

Але, якщо ви не знали, кози роблять це не заради розваги.

Та й забираються вони не на будь-яке дерево, а тільки на арганії - рослини з родини сапотових.

Кози зовсім без розуму від їх плодів. А ось ті кісточки, які вони не виплюнули, виводяться з козячого організму природним шляхом.

Копирайт изображения AFP Image caption Для кіз плоди арганії такі ж корисні, як для нашого волосся

Потім кісточки збирають і під пресом видавлюють з них дорогоцінну арганову олію - найпопулярніший засіб для зміцнення волосся.

Погодьтеся - без участі кіз цей процес був би надзвичайно ускладнений.

Не зовсім те, за що зазвичай люблять бджіл

Натуральне джерело сахарози - улюблений багатьма мед - є на кухнях в усьому світі. Але картинка з працьовитими бджолами, які перелітають з квітки на квітку, не повністю демонструє процес його виробництва.

Насправді мед - це те що виходить у бджіл в процесі блювання, іншими словами - це бджолина блювота.

Нехай звучить це неапетитно, але процес надзвичайно цікавий для дослідника: бджоли збирають нектар і зберігають його в спеціальному відділі травної системи, ізольованому від того, що вони вживають в їжу (саме цей факт дозволяє засумніватися в справедливості порівняння даного процесу з блюванням).

Копирайт изображения Getty Images Image caption Так, це те, що "вибльовують" бджоли

Після повернення у вулик бджоли "передають" нектар бджолам з вулика, які потім відригують його, розподіляючи по бджолиних стільниках.

В ході цього процесу кожна бджола, яка переносить нектар, збагачує його ферментами, завдяки яким мед буде зберігатися тривалий час. В іншому випадку у нас просто не було б можливості скуштувати його.

Трохи товчених жуків до йогурту?

При виробництві джемів, йогуртів і томатної пасти, а також деяких видів губної помади використовують червоний барвник відомий як кармін.

Цей натуральний продукт отримують з товчених жуків, а точніше - червця, який мешкає в Латинській Америці.

В епоху цифрових технологій занепокоєння про збереження цього виду призвело до масштабної кампанії проти використання цих комах як сировини.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Товчені жуки червця

Деякі гіганти індустрії здалися під натиском кампанії: в полуничних і вершкових фрапучіно кавової мережі Starbucks більше не використовують кармін. Фірмовий червоний колір лікеру кампарі на заводах однойменної компанії тепер також отримують без товченого червця.

Аромат бобра у ваших парфумах

Коли ви наступного разу будете використовувати парфуми, подумайте про бобрів. Вони дуже важливі для того, як ви пахнете.

Правда їх внесок в індустрію косметики відбувається, завдяки секрету з їхніх ... періанальних залоз.

Бобровий струмінь - суміш цих виділень з сечею гризуна - широко використовується в ароматичних добавках, а також при імітації запахів ванілі і малини.

У класифікації американського харчового регулятора FDA вона вважається натуральним ароматизатором.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Секрет бобрів або бобровий мускус активно використовують в парфумерній промисловості

А джерелом секрету, що додає мускусний відтінок вашому засобу після гоління, можуть бути краплі з залози, розташованої біля пеніса оленя.

Кому заправку зі слизу?

Фермери ненавидять бактерії Xanthomonas campestris, які викликають "чорну гниль", яка шкодить, наприклад, білокачанній або кучерявій капусті, а також капусті Кейл.

Водночас цих бактерій люблять виробники їжі, косметики та засобів особистої гігієни. В'язкий слиз, який виділяє бактерія, - ксантанова камедь - це дуже корисний та натуральний загущувач, який використовується в багатьох продуктах на кшталт шампунів та зубної пасти.

А також - в нежирних заправках до салатів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У пивоварінні використовують речовину, отриману з плавальних міхурів риб

У сечовому міхурі пиво, а в пиві - міхур

У 2016 році британські пивовари опинилися в центрі скандалу, після того як активісти привернули увагу до використання в їхній продукції риб'ячого клею.

Так називають желатин, виготовлений з плавальних міхурів риб, який з XIX століття застосовується для розрідження речовини, аби зробити ель, сидр та вино прозорішим, яскравішим та привабливішим для покупців.

Як буває з багатьма речами в харчовій промисловості, увагу до цього інгредієнта намагалися не привертати.

Проте в цьому столітті зі зростанням числа покупців - веганів та вегетаріанців, які хочуть знати більше про те, що вони споживають, - це стало проблемою.

Пивоварні заводи кинулися наввипередки відмовлятися від риб'ячого клею. Найбільш відомий приклад - Guinness.

На сьогодні більшість сучасних мейнстрімових пивоварень вже не використовують продукти тваринного походження.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Зовсім не фігура Вінстона Черчилля стала причиною суперечок навколо нової п'ятифунтової банкноти

Свиня або корова в гаманці?

У листопаді 2016 року Банк Англії потрапив під шквал критики, після того як з'ясувалося, що недавно випущені купюри в п'ять фунтів містять тваринні жири.

У соцмережах вибухнув скандал, і банк отримав петицію за підписом ста тисяч чоловік з вимогою вилучити купюру з обігу.

Але в лютому минулого року банк заявив, що не буде вилучати купюру, а жири використають ще й в банкнотах у 10 фунтів, тому що вони надають грошам антистатичні властивості.

Водночас банк пообіцяв вивчити альтернативні джерела жиру, які можуть бути використані в новій купюрі у 20 фунтів, що надходить в обіг у 2020 році.

У 2016 році портал Vice підрахував, скільки потрібно буде вбити корів, щоб зробити 329 млн п'ятифунтових банкнот (саме стільки купюр мають надійти в обіг). Виявилося, що досить однієї і витрачають лише трохи понад половину отриманого жиру.

"У той час як кожен рік для вживання в їжу людиною в Британії вбивають близько 2,6 млн корів, сто тисяч підписів зібрала петиція, яка закликає врятувати одну корову від ритуального вбивства та пожирання машинами Королівського монетного двору", - пишуть автори підрахунків.