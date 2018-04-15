Сміх покращує нашу роботу?

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Чи може сміх допомогти побудувати міцнішу, більш творчу атмосферу в колективі?

Можливо, після економічної кризи 2008 року багатьом із нас здається: якщо люди сміються в офісі, то в них недостатньо навантаження на роботі.

Раніше колеги підходили до робочого столу колеги, щоб поговорити та пожартувати, а тепер частіше ведуть листування електронною поштою або в месенджері - і живе спілкування між співробітниками стало непотрібним.

Але уявіть, що сміх в офісі може створювати необхідну атмосферу співпраці й заохочує творчий підхід? Багато років на сміх не звертали належної уваги, але тепер фахівці один за одним доходять саме до такого висновку.

Смішна наука

Що ж таке сміх? Протягом останніх 20 років американський нейробіолог, професор психології Університету Меріленда Роберт Провіні вивчає це питання.

Він нагадує: сміх - це своєрідний знак у тваринному світі. У своїй книзі "Сміх: наукове розслідування", що вийшла в 2001 році, професор пише: "Сміх - це життєво важливий для людей соціальний сигнал. Сміх - це про відносини".

Провіні дійшов висновку, що ми в 30 разів частіше сміємося, коли перебуваємо серед інших людей, аніж коли ми одні.

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Ключовий момент у його книзі: "Ми часто не звертаємо уваги на той факт, що вміння сміятися розвинулося через вплив сміху на інших, а не через те, як він покращує нам настрій або здоров'я".

У своїй праці Провіні зазначив, що сміх в офісі часто виникає під час звичайних діалогів.

Наприклад, коли хтось говорить одну з банальних фраз типу: "ми розберемося", "здається, я закінчив", "ну ось, будь ласка".

Напевно, ви можете навести приклад й інших цілком безневинних і навіть нудних фраз, які змусять ваш офіс здригнутися від раптового сміху.

Сенс таких моментів не в жарті, а в почутті єднання з колегами, у сигналі пом'якшення напруженої робочої атмосфери.

Сміх - це знак, що ми відчуваємо себе спокійно і в безпеці, каже професор Софі Скотт з Університетського коледжу Лондона.

Наприклад, реакції, що нагадують сміх, виникають у багатьох ссавців, але за певного емоційного стану зникають.

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"Щури припиняють "сміятися", коли відчувають занепокоєння, - каже вона. - У людей - те ж саме. Це знак: якщо люди сміються, їх ніщо не турбує. Це як маркер: у групи все в порядку".

Іншими словами, якщо ми сміємося разом, то ми прибрали наші внутрішні бар'єри.

Це важливо, бо як свідчить інше дослідження, коли наш розум розслаблений, він набагато вільніше народжує різні асоціації та творчі ідеї.

Сплески натхнення

Марк Біман з Дрексельського університету та Джон Куніос з Північно-Західного університету (США) вирішили з'ясувати, чи сприяє сміх вирішувати завдання з логіки мислення.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ті, хто сміявся над жартами Робіна Вільямса, легше розв'язували завдання з логіки

Вони показували учасникам досліду виступ відомого комічного актора Робіна Уїльямса, а потім просили відповісти їх на питання.

Їх цікавило, чи додає сміх сплесків натхнення у тій частині головного мозку людини, яка відповідає за зближення на перший погляд далеких один від одного ідей.

З'ясувалося, що логічний потенціал тих, хто лишень посміявся над коротким комедійним відеокліпом, зростав на 20%.

З чого б це? Біман і Куніос кажуть, що розслаблення, розфокусування під час сміху дозволяє "жонглювати" ідеями, а напружена зосередженість цьому не сприяє.

Можливо, сміх просто допомагає нам зняти офісний стрес. Тереза Амабіл, професор з Гарвардської школи бізнесу, 40 років вивчала, коли ми найбільш креативні.

І ось її висновки (які дуже часто цитують психологи): позитивний внутрішній клімат у колективі більш сприяє творчості, ніж напружена атмосфера. Стрес - ворог винахідливості.

В одній із найбільш відомих робіт Терези Амабіл є думка: "Коли креативність намагається щось створити під прицілом, то зазвичай її убивають".

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"Готовність посміятися"

У сміху багато функцій. Він згуртовує наш колектив, руйнує психологічні кордони, які ми будуємо, коли в атмосфері офісу панує напруженість. Спільний сміх сприяє інтенсивнішому генеруванню ідей.

Як нам краще використовувати всі його переваги?

Провіні пропонує бути "готовим посміятися" на робочому місці.

"Просто завжди будьте готові посміятися і ніколи не втрачайте таку можливість", - пише він.

Також вчений радить частіше організовувати спільні заходи, на яких люди ближче знайомляться один з одним за неформальних обставин, а не дивляться на екран зі слайдами PowerPoint.

Схоже, що цю пропозицію підтримує й інший дослідник к цій галузі, професор Массачусетського технологічного інституту Алекс Пентленд.

Пентленд упевнений: сучасним офісам для продуктивної роботи не вистачає старих добрих форм взаємодії між співробітниками.

Під час одного з виступів у 2014 році він сказав:"Електронна пошта має дуже мало спільного з продуктивністю чи творчим підходом".

А ось такі насичені канали комунікації як обговорення проблеми віч-на-віч з колегою, дуже впливають на продуктивність: "особиста розмова підвищує продуктивність на 30, а то й на всі 40% у колективі".

У непрості часи для економіки заклики до сміху в офісі і розмов віч-на-віч можуть здатися комусь із ваших колег зайвою банальністю.

Однак пам'ятайте: наука на вашому боці. Можливо, коли наступного разу репліка одного з ваших колег змусить розсміятися весь офіс, до вас прийде справжнє натхнення.

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