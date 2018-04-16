Між Росією і Заходом щось гірше за Холодну війну - Лавров

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Ситуація між Росією і Заходом значно гірша, ніж у часи Холодної війни. Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров у програмі BBC Hardtalk.

"Я думаю, що стосунки гірші, бо під час Холодної війни було більше каналів для комунікацій, не було одержимості русофобією, яка виглядає як геноцид через санкції", - заявив пан Лавров.

Російський міністр сказав, що західні держави, включаючи Велику Британію, винні у нинішньому погіршенні відносин.

Також Москва заперечує втручання в докази на місці можливої хімічної атаки у Сирії, яка призвела до військової операції міжнародної коаліції на чолі з США.

Сергій Лавров у інтерв'ю BBC Hardtalk заявив: "Я можу гарантувати, що Росія нічого не змінювала на тому місці".

Пан Лавров зробив цю заяву на тлі екстреної зустрічі, яку організувала ОЗХО (Організація із заборони хімічної зброї) у Гаазі.

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Зібрання проходить за закритими дверима, але Reuters цитував американського посла Кеннета Ворда, який висловлював стурбованість тим, що російські сили, можливо, втручалися в докази.

Інспектори в Сирії досі не отримали доступу до міста Дума. За словами гендиректора ОЗХО, якого процитував посол Британії в цій організації, вони все ще чекають дозволу.

Що ще сказав пан Лавров?

Російський міністр закордонних справ знову заперечив використання хімічної зброї в місті Дума 7 квітня.

"Я не можу бути неввічливим до керівників інших держав, але ви цитували керівників Франції, Британії та США, і, чесно кажучи, всі факти, які вони заявляли, базувалися на повідомленнях зі ЗМІ та соціальних мереж".

Пан Лавров також запитав, чому США та їх союзники здійснили повітряні удари за день до прибуття міжнародних інспекторів на місце можливої хімічної атаки.

Щодо повітряних ударів, то пан Лавров повторив російське твердження, що дві третини із більш ніж 100 ракет, випущених в Сирії в суботу, не змогли досягти цілей.

Пан Лавров зазначив, що "канал врегулювання конфлікту "для запобігання зіткнення між американськими та російськими силами зробив свою роботу і конфронтації не сталося.

Загострення стосунків через Сирію

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Після появи новин про хімічну атаку в сирійській Думі президент США Дональд Трамп пообіцяв жорстку відповідь. 11 квітня американська сторона сформувала коаліцію, в яку увійшли Велика Британія та Франція.

14 квітня коаліція завдала ракетних ударів по Дамаску та провінції Хомс.

Жодна з ракет союзників не впала біля двох основних російських баз у Сирії.