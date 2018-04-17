Кава: хто вирощує, п'є і купує найбільше?

Копирайт изображения Getty Images

Наскільки вам подобається кава вранці? Від італійського еспресо до в'єтнамського кавового напою ca phe trung, зробленого з додаванням яєчного жовтка та згущеного молока, відповідь багато в чому залежить від того, де ви прокидаєтесь.

За даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, кількість людей, які п'ють каву та статистика спожитої кави постійно зростають.

Тож яка країна виробляє найбільше кавових зерен, необхідних для того, щоб ми отримали дозу кофеїну? В якій країні споживають найбільше кави, де люди її купують?

1. Найбільші виробники кави

Кава - один з найпопулярніших напоїв у світі. Кавові зерна виробляють в понад 50 країнах світу.

Бразилія - найбільший у світі виробник кави. У 2017-2018 звітному році країна виробила понад 51 млн мішків кави. Другий найбільший виробник кави - В'єтнам.

Індія, яка також є одним з найбільших виробників чаю, у 2017-2018 звітному році виробила 5,8 млн 60-кілограмових мішків кави.

Серед ключових виробників є набагато менші країни. Наприклад, в Гондурасі минулого року виробили 8,3 млн мішків кави, і це одна з головних статей експорту країни.

Копирайт изображения Getty Images

За даними Fairtrade Foundation, джерела існування понад 125 млн людей у світі залежать від кави, а приблизно 25 млн малих ферм виробляють 80% світової продукції кавових зерен.

Принципи чесної торгівлі кавою означають, що споживачі можуть знайти інформацію, звідки походять кавові зерна, а фермерам гарантована мінімальна ціна за їхню каву.

Фермери-виробники сертифікованої за принципами чесної торгівлі кави Fairtade виробляють 560 900 тонн кави на рік. Цього достатньо, щоб зробити 58,9 млрд порцій еспресо.

Деякі вчені стверджують, що участь в такому механізмі виробництва для багатьох фермерів є витратною, і може бути невідповідною їхнім потенційним прибуткам. Фінансове заохочення виробництва також може призвести до надто великої кількості кави, що знижує ціни.

Проте Луїза Кокс, директор із впливу в Fairtrade Foundation, зазначила, що сертифікація відповідно до правил чесної торгівлі надає фермерам доступ до навчання, захисту та безпечного обладнання.

Хоча існує понад 100 різних видів кави, найбільше виробляють та продають каву арабіка та робуста.

2. Хто п'є каву найбільше?

За даними Міжнародної організації з кави, споживання кави лише в двох країнах перевищує 10 кг на людину на рік - у Фінляндії та Швеції.

Фіни щороку п'ють кави найбільше - приблизно 12,5 кг на людину.

Північні країни складають решту провідної п'ятірки споживачів кави. Можливо, чашка кави так потрібна в умовах холодної погоди.

Топ-10 країн-споживачів кави знаходяться у Європі. А більшість виробників - в країнах, що розвиваються, які мають відповідні погодні умови для вирощування кавового дерева.

Ідеальні умови для вирощування кавових дерев знаходяться в "бобовому поясі" з будь-якої сторони екватора - між тропіками Козоріга та Раку (між 23 градусами північної широти та 23 градусами південної широти).

Ані США, ані Велика Британія не входять до топ-20 країн-споживачів кави, за рівнем споживання вони відстають від Хорватії, Франції та Литви.

3. Хто найбільше платить?

Ланцюг постачання кави складний. Кавові зерна надходять від виробників трейдерам, від переробників до експортерів, і, нарешті, від тих, хто обсмажує каву до роздрібних торговців.

Таким чином, зміна ціни на каву може мати великі наслідки для фермерів, виробників та споживачів.

Згідно з даними Міжнародної організації з кави, споживачі у Великій Британії платять найбільше - 16,29 долара за фунт (0,45 кг) розчинної кави.

За Британією слідує Мальта з ціною у 13,33 долара та Італія з ціною у 7,45 доларів за фунт обсмаженої кави.

Польські поціновувачі кави платять за щоденну дозу кофеїну найменше - 3,17 долара.

4. Найбільші бренди

Купівля кави на шляху до офісу стала ритуалом для багатьох працівників в усьому світі.

Згідно з даними дослідницької групи Allegra Strategies, 2017 року в Європі було понад 22700 брендових кав'ярень, а в США - понад 27900.

Компанія Starbucks зі штаб-квартирою в Сіетлі, займає перше місце в США з більш ніж 13500 точками продажу. Costa Coffee є найбільшою мережею в Європі, в якій працює 2 755 кав'ярень, а друге місце в Європі посідає Starbucks з 2406 кав'ярнями.

Попри те, що Велику Британію традиційно називали країною чаєлюбів, у 2017 році в королівстві булла 7421 брендова кав'ярня.

Минулого року кількість кав'ярень у Великій Британії зросла на 643, це було найбільше зростання в Європі.

5. Найбільш популярні кавові напої

Поціновувачі кави можуть пишатися своєю здатністю пити міцний напій, але, наприклад, у Великій Британії найбільш популярні - кавові напої з додаванням молока.

Лате був найпопулярнішим кавовим напоєм у Великій Британії у звітний рік, який закінчився 25 лютого 2018 року. За цей період продали понад 930 млн порцій лате. Друге місце, за оцінками маркетингової компанії Kantar Worldpanel, займало капучино з 800 мільйонами проданих порцій.

Дедалі більш популярним стає флет-вайт, а витрати на м'які кавові напої зросли на 56% з лютого 2017 року до лютого 2018 року.

Загалом люди витратили 8,97 млрд доларів на каву за звітний рік, що закінчився 25 лютого 2018 року.

Це перевершує витрати на чай у Великій Британії на 2,1 млрд доларів, що означає, що кавова культура залишається тут надовго.