Найкращі фото за 50 років: виставка британських фотографів

  • 17 квітня 2018

Асоціація фотографів до свого 50-річчя організувала виставку знімків своїх найвпливовіших і найвідоміших учасників.

Одноденне дитинча носорога на ймення Алан сфотографував Рорі Карнегі у 2013 році. Алан - четвертий носоріг, який народився в англійському парку дикої природи Костволд з часу його відкриття у 1970 році Копирайт изображения Rory Carnegie
Image caption Одноденне дитинча носорога на ймення Алан сфотографував Рорі Карнегі у 2013 році. Алан - четвертий носоріг, який народився в англійському парку дикої природи Костволд з часу його відкриття у 1970 році
Баррі Латеган сфотографував Твіггі, яка вважається першою супермоделлю, у 1966 році. Він згадує: "Я подивився через свою камеру на це обличчя, а воно поглянуло на мене, я повернувся до [перукаря] Леонарда і лише вимовив: вау" Копирайт изображения Barry Lategan
Image caption Баррі Латеган сфотографував Твіггі, яка вважається першою супермоделлю в історії, у 1966 році. Він згадує: "Я подивився через свою камеру на це обличчя, а воно поглянуло на мене, я повернувся до перукаря Леонарда і лише вимовив: вау"

Серед фотографій на виставці - портрети, рекламні фото, а також знімки, які зафіксували війни, голод та інші гуманітарні катастрофи.

Фотографи Джонатан Андерсон та Едвін Лоу працювали з національною командою Данії з гімнастики з 1998 по 2002 роки задля серії фото, де були б відображені чотири елементи: земля, повітря, вогонь та вода. Ось гімнаст, що завис у повітрі Копирайт изображения Anderson & Low
Image caption Фотографи Джонатан Андерсон та Едвін Лоу працювали з національною командою Данії з гімнастики з 1998 по 2002 роки задля серії фото, де були б відображені чотири елементи: земля, повітря, вогонь та вода. Ось гімнаст, що завис у повітрі
Джуліан Едельстейн чотири роки фотографувала учасників слухань південноафриканської Комісії правди і примирення. Це фото Нельсона Мандели вона зробила 1997 році у домі президента Копирайт изображения Jillian Edelstein
Image caption Джуліан Едельстейн чотири роки фотографувала учасників слухань південноафриканської Комісії правди і примирення. Це фото Нельсона Мандели вона зробила 1997 році у домі президента
Жителі Фарерських островів загоняють китів на мілину та забивають їх там під час щорічного китобійного промислу, що місцевою мовою називається Гріндадрап. Це фото Адама Вулфітта, опубліковане у National Geographic у 1966 році, викликало багато суперечок Копирайт изображения Adam Woolfitt
Image caption Жителі Фарерських островів загоняють китів на мілину та забивають їх там під час щорічного китобійного промислу, що місцевою мовою називається Гріндадрап. Це фото Адама Вулфітта, опубліковане у National Geographic у 1966 році, викликало багато суперечок

На виставці також зібрані роботи Надава Кандера, Даффі, Тіма Флача, Тесси Трагер і Джона Кларіджа.

Замерзле озеро Авраама у канадській Альберті, сфотографоване Полом Вейкфілдом у 2011 році Копирайт изображения PAul Wakefield
Image caption Замерзле озеро Авраама у канадській Альберті, сфотографоване Полом Вейкфілдом у 2011 році
Знімок "Вагітний чоловік", зроблений Аланом Брукінгом, був частиною кампанії Асоціації з планування сімей, яка мала на меті попередити чоловіків про ризики небажаної вагітності та закликати використовувати контрацептиви у часи сексуальної революції 1970-х Копирайт изображения Alan Brooking
Image caption Знімок "Вагітний чоловік", зроблений Аланом Брукінгом, був частиною кампанії Асоціації з планування сімей, яка мала на меті попередити чоловіків про ризики небажаної вагітності та закликати використовувати контрацептиви у часи сексуальної революції 1970-х

Асоціацію фотографів створили провідні фотографи зі сфери реклами та моди у 1968 році.

Фото Тіма Флача "Очі мавпи", зроблене у 2001 році, зафіксувало допитливу мавпочку, яка заглядає в об'єктив камери. Його фотороботи досліджують вплив людини на природу. Копирайт изображения Tim Flach
Image caption Фото Тіма Флача "Очі мавпи", зроблене у 2001 році, зафіксувало допитливу мавпочку, яка заглядає в об'єктив камери. Його фотороботи досліджують вплив людини на природу
Британська фотограф Тесса Трагер відома своїми фотонатюрмортами. Ось так за допомогою овочів вона відтворила картину Клода Моне "Міст над ставком з водяними ліліями" Копирайт изображения Tessa Traeger
Image caption Британська фотограф Тесса Трагер відома своїми фотонатюрмортами. Ось так за допомогою овочів вона відтворила картину Клода Моне "Міст над ставком з водяними ліліями"
Адам Хінтон сфотографував зататуйованого в'язня сальвадорської в'язниці Centro Preventivo y de Cumplimiento de Penas Ciudad Barrio у 2013 році. Там утримуються виключно члени однієї з найбільших банд країни Mara Salvatrucha. У цій в'язниці немає охорони - за всім слідкують та керують самі в'язні Копирайт изображения Adam Hinton
Image caption Адам Хінтон сфотографував зататуйованого в'язня сальвадорської в'язниці Centro Preventivo y de Cumplimiento de Penas Ciudad Barrio у 2013 році. Там утримуються виключно члени однієї з найбільших банд країни Mara Salvatrucha. У цій в'язниці немає охорони - за всім слідкують та керують самі в'язні

Виставка Асоціації фотографів триватиме у Лондоні до 1 червня.

Том Мюррей став наймолодшим фотографом, який отримав дозвіл сфотографувати королівську родину Британії. На цьому його фото від 1969 року - принцеса Маргарет, молодша сестра королеви Єлизавети II, лорд Сноудон з дітьми Девідом і Сарою Копирайт изображения Tom Murray
Image caption Том Мюррей став наймолодшим фотографом, який отримав дозвіл сфотографувати королівську родину Британії. На цьому його фото від 1969 року - принцеса Маргарет, молодша сестра королеви Єлизавети II, лорд Сноудон з дітьми Девідом і Сарою
Проект Пола Венхема-Кларка "Наш людський стан" зображає позитивні та негативні аспекти людського буття, а також намагається пояснити відносини між братами і сестрами, коли хтось з них має генетичні порушення. Цих сестер Гетті і Шарлоту він сфотографував у 2017році Копирайт изображения Paul Wenham-Clarke
Image caption Проект Пола Венхема-Кларка "Наш людський стан" зображує позитивні та негативні аспекти людського буття, а також намагається пояснити відносини між братами і сестрами, коли хтось з них має генетичні порушення. Цих сестер Гетті і Шарлоту він сфотографував у 2017році

Всі фотографії люб'язно надані Асоціацією фотографів.

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