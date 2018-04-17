Найкращі фото за 50 років: виставка британських фотографів

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Баррі Латеган сфотографував Твіггі, яка вважається першою супермоделлю в історії, у 1966 році. Він згадує: "Я подивився через свою камеру на це обличчя, а воно поглянуло на мене, я повернувся до перукаря Леонарда і лише вимовив: вау"