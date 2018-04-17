Найкращі фото за 50 років: виставка британських фотографів

Асоціація фотографів до свого 50-річчя організувала виставку знімків своїх найвпливовіших і найвідоміших учасників.
Серед фотографій на виставці - портрети, рекламні фото, а також знімки, які зафіксували війни, голод та інші гуманітарні катастрофи.
На виставці також зібрані роботи Надава Кандера, Даффі, Тіма Флача, Тесси Трагер і Джона Кларіджа.
Асоціацію фотографів створили провідні фотографи зі сфери реклами та моди у 1968 році.
Виставка Асоціації фотографів триватиме у Лондоні до 1 червня.
Всі фотографії люб'язно надані Асоціацією фотографів.