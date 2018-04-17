Факт чи ні: Росія завжди використовує вето щодо Сирії?

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Твердження: Росія завжди використовує право на вето, коли справа доходить до голосування щодо Сирії в ООН.

Висновок: РФ застосувала вето на кілька резолюцій ООН, що стосуються сирійської громадянської війни. Але вона підтримала інші, зокрема резолюцію 2013 року про ліквідацію хімічної зброї Сирії.

Історія питання: Останнім часом багато говорять про російське вето в Раді Безпеки ООН.

10 квітня Росія заблокувала резолюцію, яка б визначила, хто відповідальний за можливу хімічну атаку в сирійському місті Дума.

Росія, виступаючи проти, заявила, що США вводять в оману міжнародну спільноту стосовно атаки.

Отже, як часто Росія накладає вето на резолюції щодо Сирії?

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Рада Безпеки ООН має п'ять постійних членів: Росію, Велику Британію, США, Францію та Китай, а також 10 непостійних.

Для позитивного голосування в Раді Безпеки має бути дев'ять голосів "за". Окрім того, ніхто з п'яти постійних членів не повинен голосувати "проти".

Вето діє тоді, коли є дев'ять голосів "за", але один із п'яти користується своїм голосом, щоб заблокувати успішне голосування.

Росія 12 разів застосувала своє право вето щодо Сирії після початку конфлікту в 2011 році, включаючи засудження бомбардувань в Алеппо та припинення вогню.

І це не перший випадок, коли вона блокує голосування щодо хімічної зброї. Майже рік тому Росія наклала вето на резолюцію, яку запропонували США, Велика Британія та Франція, щоб ввести санкції проти Сирії після повідомлення про використання хімічної зброї в захопленому повстанцями місті Хан Шейхун.

Хоча Сполучені Штати та Британія формально не використали право вето, вони проголосували проти пропозицій Росії, яка мала інший план з розслідування атаки.

Однак Росія також підтримала резолюції, пов'язані з громадянською війною в Сирії, які були схвалені Радою Безпеки.

Копирайт изображения AFP Image caption Норвезький флот брав участь у спільних операціях зі знищення хімічної зброї у Сирії в 2014 році

Зовсім недавно, у лютому цього року, Рада одностайно ухвалила 30-денний режим припинення вогню. Також були рішення щодо забезпечення доставки гуманітарної допомоги.

27 вересня 2013 року ООН прийняла резолюцію, в якій засудила використання хімічної зброї в Гуті.

Цей документ підтримав спільну російсько-американську угоду про знищення сирійської програми хімічної зброї. Формально план Організації з заборони хімічної зброї (ОЗХО) став частиною наступної резолюції ООН.

Було проведено дев'ять раундів мирних переговорів ООН, спрямованих на пошук політичного вирішення конфлікту. Останній раунд завершився без особливих результатів після того, як сирійський уряд заявив, що не бажає вести переговори з опозицією. Повстанці все ще наполягають на тому, що президент Асад повинен відмовитися від участі в будь-якому врегулюванні.

Тим часом західні держави звинувачували Росію в підриві мирних переговорів, шляхом створення паралельного політичного процесу.

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