Чому блондинок удвічі більше ніж блондинів

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Згідно з новим дослідженням, жінки європейського походження удвічі частіше схильні бути природними блондинками, ніж чоловіки.

У найбільшому на даний час дослідженні з пігментації взяли участь майже 300 тисяч людей європейського походження.

Дослідники виявили 124 нові гени, які відіграють важливу роль у визначенні кольору людського волосся.

Автори звіту зазначають, що вони не знайшли точної відповіді, чому світловолосих жінок набагато більше, ніж чоловіків і називають це "загадкою, що інтригує".

Дослідження, опубліковане у Nature Genetics, ґрунтується на попередніх генетичних дослідженнях, які лише ідентифікували десятки генів кольору волосся.

Дані були надані британською компанією Biobank, американською компанією з тестування ДНК 23andMe та VisiGen (International Visible Trait Genetics Consortium) з їх партнерами в Нідерландах, Австралії та Італії.

Відбиралися люди європейського походження з різним кольором волосся.

Вчені виявили, що чоловіки утричі частіше за жінок мають чорне волосся.

Професор Тім Спектор з Королівського коледжу Лондона, розповів BBC, що вони не очікували знайти так багато жінок-блондинок.

"Це загадка, і це інтригує, тому що це не те, що ми шукали. Ми думали, що це упередження, однак це не так, оскільки ми виявили таку ознаку в кожній підгрупі, яку досліджували", - сказав він.

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"Ми думали, що це може мати якесь відношення до природного тяжіння жінок до темношкірих і навпаки. Але ми не вважаємо, що чоловічі і жіночі гени є різними. Ми вважаємо, що гени по-різному виражаються. Тому з якоїсь причини блондинисті гени, які можуть бути набуті при народженні, зберігаються у жінок і зникають у чоловіків", - зазначає пан Спектор.

Таким чином жінки-блондинки так само можуть передати блондинистість як хлопчикам, так і дівчаткам, але хлопці не зберігають їхню генетичну блондинистість під час зростання.

Зміна проявів генів - їх вмикання чи вимикання - відома як епігенетика.

Досліди на мишах показали, що хімікати, стрес та гормони впливають на роботу деяких пігментних генів.

"Але деякі зміни можуть бути з еволюційних причин, тому що блондинки мають більші шанси мати успіх у чоловіків, а чоловіки навпаки - більш популярні серед жінок, якщо вони темноволосі", - каже професор Спектор.

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Дослідження 124 генів, пов'язаних з кольором волосся, також виявило деякі зв'язки з різними видами раку.

Деякі пігментні гени, наприклад, впливають на можливість розвитку хвороби Крона та інших форм захворювання кишківника.

Дослідники, до складу яких увійшли фахівці університетського медичного центру Erasmus MC в Роттердамі, сподіваються, що їхні відкриття допоможуть покращити розуміння цих захворювань та сприятимуть розробці нових лікарських засобів, пов'язаних з цими генами.

Гени також роблять легшим та точнішим прогнозування кольору волосся за ДНК, що може допомогти в криміналістиці для розслідування злочинів, додають вони.