Денис Матвієнко: "Я жадібний до творчості, мене це до могили доведе"

Копирайт изображения Прес-служба The Great Gatsby ballet Image caption Денис Матвієнко танцює партію Гетсбі в балеті "Великий Гетсбі"

16 квітня стартував черговий тур сучасної балетної вистави "Великий Гетсбі", арт-директором якої є Денис Матвієнко. Він також танцює у виставі партію Гетсбі.

Денис Матвієнко - українець, володар чотирьох гран-прі міжнародних конкурсів артистів балету, заслужений артист України, прем'єр Маріїнського театру у Санкт-Петербурзі, запрошений соліст театрів у Мілані, Парижі, Токіо, Москві та Нью-Йорку.

Ми зустрічаємося з ним в залі приватної танцювальної студії після репетиції, щоб поговорити про те, чим і де він живе зараз, і як розуміє сучасний балет.

Впродовж усієї розмови сидимо на маті на підлозі в залі. Матвієнко уважно слухає питання, розуміє з півслова і говорить емоційно.

Час від часу він звертається до продюсера проектів "Великий Гетсбі" та "Radio and Juliet" Олександра Польового, пригадуючи моменти з гастролей, постановок чи висуває ідеї для нового проекту, який поки що тримає в таємниці.

Він детально пояснює, як мають виглядати герої, пропонує варіанти музики… В руках у нього невеликий записник, куди він занотовує всі свої творчі деталі й малює олівцем героїв майбутньої вистави.

Сама студія для репетицій розташована в старому занедбаному приміщенні.

"На вас такі умови не впливають?", - запитую я у Дениса.

"Я ж давав "клятву Гіппократа", - посміхається він.

Копирайт изображения YURASOV Image caption Балет "Великий Гетсбі" надзвичайно популярний і в Україні, і за кордоном

Зараз Денис Матвієнко є художнім керівником Новосибірського оперного театру.

"Керувати театром - це великий творчий процес. Це наче робити ремонт у власній квартирі: ти робиш так, як ти хочеш. І коли все готово, ти щось додаєш. Це нескінченний процес. У Парижі є свої зірки. А тут у мене є можливість проявити себе, створити трупу, якою я її бачу", - так Денис пояснює своє рішення працювати в Новосибірську, а не у Парижі чи Мілані.

Окрім того, у свої 39 років Денис Матвієнко танцює п'ять-сім вистав на місяць і викладає.

"Я жадібний на творчість. Мені весь час мало. Мене ця жадібність колись до могили доведе", - жартує він.

Артист поїхав з України у 2013 році. До цього він два роки був художнім керівником балетної трупи Національної опери України.

Навесні 2013 року під час своїх гастролей дізнався, що його посаду в документах і на сайті опери змінили на "артист балету". Після цього залишив країну.

"Я з тих людей, хто може гори звернути, коли в мене вірять. А коли сказали, що моє керівництво в Національній опері було невдалим експериментом чи щось таке, для мене це незрозуміло. - каже пан Матвієнко. - Усе було вдало... Мені вже майже 40, і я хочу робити справу, а не розбиратися в якихось дурницях".

Копирайт изображения Прес-служба The Great Gatsby ballet Image caption Денис Матвієнко живе у Санкт-Петербурзі і наголошує, що мистецтво балету - поза політикою

Живе артист у Санкт-Петербурзі.

Але, як він каже, більшість свого життя він не мав дому. Увесь час проводив у готелях і літаках.

"Дім у мене з'явився тільки тоді, коли народилася моя донька. Навіть тоді, коли вона пішла в садочок, - розповідає він. - Дитина має бути на одному місці. Через освіту і таке інше… У цей час ми з дружиною були в Пітері, працювали, тому це місто стало домом".

Він наголошує, що мистецтво балету поза політикою, адже глядачі приходять подивитися на виставу.

"Для мене немає танцівників з якоїсь країни. Для мене є або танцівник, або не танцівник. І у моєму світі, у моєму оточенні ніхто не розмежовує за країною. У нас, коли триває постановка вистав, люди, які не знають мови, розуміють один одного".

Тепер в Україну пан Матвієнко повертається тільки з виставами "Великий Гетсбі" та "Radio and Juliet" ("Ромео та Джульєта" під музику Radiohead), які готує разом із міжнародною командою.

Роботи в театрі для нього тут немає. "Не було б "Гетсбі", мене б тут взагалі не було. Кому я тут потрібен, окрім глядачів?" - емоційно каже Денис.

Прем'єра вистави "Великий Гетсбі" відбулась у Києві у 2014 році і з того часу вистава постійно збирає повні зали як в Україні, так і за кордоном.

Копирайт изображения YURASOV Image caption Денис Матвієнко планує піти з класичного балету

Сам Денис каже, що незабаром планує піти з класики, бо "натанцювався". Зараз він більше сконцентрований на власних сучасних проектах. У його інтерпретації сучасний балет показує, чим дихає людина зараз, як вона сприймає світ.

"У класичному балеті є позиції - перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста. Є градуси - 45, 60, 90, 180. І з дитинства нас вчать закидати ноги на певний градус, а потім стрибати. Якщо ти щось зробиш не так, впадеш. Це межі", - пояснює танцівник різницю між класичним та сучасним балетом.

У модерні артист може робити що хоче, аби було красиво і пластично.

"У класиці ти маєш бути зібраним, у модерні - розслабленим. Якщо ти скутий, це не те", - пояснює пан Матвієнко.

Артистів один від одного, за його словами, відрізняє не тільки техніка.

"Я не просто усе життя махав ногами і намагався сісти в шпагат. Це обов'язково, щодня. Але важливо те, що в тебе всередині, про що ти думаєш, коли танцюєш. І тільки тоді будуть реагувати м'язи й тіло", - розповідає він.

Під час постановки вистави він вивчає своїх героїв через літературу, кіно, будь-які доступні джерела.

"Коли кажуть, що артисти балету обмежені, це правда, але це не означає, що ми дебіли. - каже він. - Ми обмежені по життю, тому що ми не живемо як інші люди, багато в чому собі відмовляємо".

Копирайт изображения YURASOV Image caption Денис Матвієнко танцює і позитивних, і негативних героїв

Денис Матвієнко танцює і позитивних, і негативних героїв. Хоча у балеті вважається, що негативні ролі танцювати легше, адже вони яскравіші.

Згадує, як нещодавно станцював роль Красса у балеті "Спартак".

"У балеті "Спартак" я все життя був Спартаком і тільки нещодавно станцював Красса. Цю роль зазвичай танцювали великі чоловіки. Я інший. Але мене прийняли. І тільки нещодавно я зрозумів, що зробив правильно. Я не танцював могутнього непереможного Тора з молотом. Я зробив звичайну людину: чоловіка сильного, але який любить, який плаче, коли його зраджують. Я роблю своїх героїв ближчими до глядача".